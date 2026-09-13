Ο Στέφαν Ντε Φράι μίλησε για τον στόχο της επιτροφής τ...
Ο Παναθηναϊκός τον ήθελε πάρα πολύ και ο Γιάννης Αλαφούζος έ...
Παραλίγο να χριστεί σκόρερ ο Ολλανδός σ...
Δύο νεοφερμένοι παίκτες του Παναθηναϊκού συνδυάστηκαν γ...
Ο Ολλανδός στόπερ μίλησε για τη ρεβάνς με την Πάκσι σ...
Οι επικείμενες αποχωρήσεις στον Παναθηναϊκό δημιουργούν νέες ανάγκες στο �...
Γιατί ο Παναθηναϊκός έδωσε... δύο παιχνίδια στην Ευρώπη, τ...
Ο Στέφαν Ντε Φράι μίλησε για το ντεμπούτο στον Παναθηναϊκό ω...
Εμπειρία και προσωπικότητα στις δ...
Με λόγια που δείχνουν αποφασιστικότητα και μεγάλη δ...
Ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός χάνει όλη την σεζόν κ...
Όσα είπε ο Ολλανδός στόπερ για την απόφαση να πάρει μ...
Το παρασκήνιο πίσω από το 1+1 του Ολλανδού άσου στον Π...
Ο Στέφαν Ντε Φράι μίλησε για τους λόγους που αποφάσισε ν...
Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός εξήγησε γιατί είπε τ...
Ο Νίμα Ταβαλάι αναλύει στο Sportdog.gr το προφίλ του Στέφαν Ν...
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για την απόκτηση τ...
Οι «νερατζούρι» ανακοίνωσαν την αποδέσμευση του 34χρονου σ...
Οι Πράσινοι ανακοίνωσαν επίσημα την απόκτηση του Έλμιν Ρ...
Ο Ολλανδός ρεπόρτερ της Algemeen Dagblad (AD), Μίκος Γκούκα εκθείασε τ...
Οι Πράσινοι ολοκληρώνουν άμεσα δύο δυνατές μεταγραφές, σ...