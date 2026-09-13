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Στέφαν Ντε Φράι

Στέφαν Ντε Φράι

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Στέφαν Ντε Φράι. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Θέλει το Πρωτάθλημα ο Ντε Φράι - Φοβερές ατάκες για τον Βοτανικό
Super League | 08/09 - 06:08

Θέλει το Πρωτάθλημα ο Ντε Φράι - Φοβερές ατάκες για τον Βοτανικό

Ο Στέφαν Ντε Φράι μίλησε για τον στόχο της επιτροφής τ...

Έδωσε ήδη 80 εκατ. ο Αλαφούζος - Πριμ υπογραφής 2 εκατ. σε κορυφαίο όνομα!
Super League | 30/08 - 15:35

Έδωσε ήδη 80 εκατ. ο Αλαφούζος - Πριμ υπογραφής 2 εκατ. σε κορυφαίο όνομα!

Ο Παναθηναϊκός τον ήθελε πάρα πολύ και ο Γιάννης Αλαφούζος έ...

Ο Μαρίνοφ αποκρούει το εκπληκτικό σουτ του Ντε Φράι! (ΒΙΝΤΕΟ)
UEFA Conference League | 05/08 - 22:10

Ο Μαρίνοφ αποκρούει το εκπληκτικό σουτ του Ντε Φράι! (ΒΙΝΤΕΟ)

Παραλίγο να χριστεί σκόρερ ο Ολλανδός σ...

Το "χρυσό" γκολ του Ραστόντερ για τον ΠΑΟ - Ασίστ Ντε Φράι! (ΒΙΝΤΕΟ)
UEFA Conference League | 30/07 - 23:20

Το "χρυσό" γκολ του Ραστόντερ για τον ΠΑΟ - Ασίστ Ντε Φράι! (ΒΙΝΤΕΟ)

Δύο νεοφερμένοι παίκτες του Παναθηναϊκού συνδυάστηκαν γ...

Ατακάρα Ντε Φράι εν όψει Πάκσι: "Ήμουν λίγο έκπληκτος"!
UEFA Conference League | 29/07 - 17:24

Ατακάρα Ντε Φράι εν όψει Πάκσι: "Ήμουν λίγο έκπληκτος"!

Ο Ολλανδός στόπερ μίλησε για τη ρεβάνς με την Πάκσι σ...

Μεταγραφή-έκπληξη μετά την πρόκριση ο ΠΑΟ - Δυνατά για Μακούν των 3.5 εκατ.
Super League | 27/07 - 10:00

Μεταγραφή-έκπληξη μετά την πρόκριση ο ΠΑΟ - Δυνατά για Μακούν των 3.5 εκατ.

Οι επικείμενες αποχωρήσεις στον Παναθηναϊκό δημιουργούν νέες ανάγκες στο �...

Χρειάζεται προσοχή στον ΠΑΟ με Καμαρά-Γιάγκουσιτς - Άλλο επίπεδο ο Ντε Φράι
Blogs | 25/07 - 17:15

Χρειάζεται προσοχή στον ΠΑΟ με Καμαρά-Γιάγκουσιτς - Άλλο επίπεδο ο Ντε Φράι

Γιατί ο Παναθηναϊκός έδωσε... δύο παιχνίδια στην Ευρώπη, τ...

Ντε Φράι: "Έκπληξη που ήμουν αρχηγός" - Αποκάλυψη για Σένκεφελντ
Super League | 24/07 - 16:08

Ντε Φράι: "Έκπληξη που ήμουν αρχηγός" - Αποκάλυψη για Σένκεφελντ

Ο Στέφαν Ντε Φράι μίλησε για το ντεμπούτο στον Παναθηναϊκό ω...

Ανακοίνωσε τους αρχηγούς του ο Παναθηναϊκός! (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 22/07 - 11:46

Ανακοίνωσε τους αρχηγούς του ο Παναθηναϊκός! (ΒΙΝΤΕΟ)

Εμπειρία και προσωπικότητα στις δ...

Μήνυμα πάθους από Φαν Ντρόνγκελεν: «Θα πεθαίνω για να μην τρώμε γκολ»!
Super League | 20/07 - 21:09

Μήνυμα πάθους από Φαν Ντρόνγκελεν: «Θα πεθαίνω για να μην τρώμε γκολ»!

Με λόγια που δείχνουν αποφασιστικότητα και μεγάλη δ...

Παναθηναϊκός: Τα δεδομένα στους στόπερ μετά το σοκ με Ίνγκασον
Super League | 16/07 - 20:31

Παναθηναϊκός: Τα δεδομένα στους στόπερ μετά το σοκ με Ίνγκασον

Ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός χάνει όλη την σεζόν κ...

Ατακάρα Ντε Φράι: "Τεράστια σύμπτωση η μεταγραφή μου στον Παναθηναϊκό"!
Super League | 05/07 - 14:05

Ατακάρα Ντε Φράι: "Τεράστια σύμπτωση η μεταγραφή μου στον Παναθηναϊκό"!

Όσα είπε ο Ολλανδός στόπερ για την απόφαση να πάρει μ...

Γιατί υπέγραψε μονοετές ο Ντε Φράι,πόσα παίρνει- Χαφ πιο ακριβός από Γένσεν
Super League | VIDEO 01/07 - 19:34

Γιατί υπέγραψε μονοετές ο Ντε Φράι,πόσα παίρνει- Χαφ πιο ακριβός από Γένσεν

Το παρασκήνιο πίσω από το 1+1 του Ολλανδού άσου στον Π...

Ντε Φράι: Ένιωθα έτοιμος για μια νέα πρόκληση- Ενθουσιάστηκα με το πρότζεκτ
Super League | 01/07 - 15:24

Ντε Φράι: Ένιωθα έτοιμος για μια νέα πρόκληση- Ενθουσιάστηκα με το πρότζεκτ

Ο Στέφαν Ντε Φράι μίλησε για τους λόγους που αποφάσισε ν...

Το πρώτο μήνυμα Ντε Φράι για Παναθηναϊκό - “Αυτό ήταν καθοριστικό…”
Super League | 30/06 - 23:44

Το πρώτο μήνυμα Ντε Φράι για Παναθηναϊκό - “Αυτό ήταν καθοριστικό…”

Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός εξήγησε γιατί είπε τ...

Τι θα δει ο κόσμος του ΠΑΟ από Ντε Φράι, το μεγάλο κέρδος και πού υστερεί!
Super League | 30/06 - 22:06

Τι θα δει ο κόσμος του ΠΑΟ από Ντε Φράι, το μεγάλο κέρδος και πού υστερεί!

Ο Νίμα Ταβαλάι αναλύει στο Sportdog.gr το προφίλ του Στέφαν Ν...

Στα πράσινα και με τη… βούλα ο σπουδαίος Ντε Φράι! - Το συμβόλαιό του
Super League | 30/06 - 21:28

Στα πράσινα και με τη… βούλα ο σπουδαίος Ντε Φράι! - Το συμβόλαιό του

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για την απόκτηση τ...

Ο Παναθηναϊκός μετρά αντίστροφα για Ντε Φράι – Η Ίντερ ανακοίνωσε το αντίο
Super League | 30/06 - 18:25

Ο Παναθηναϊκός μετρά αντίστροφα για Ντε Φράι – Η Ίντερ ανακοίνωσε το αντίο

Οι «νερατζούρι» ανακοίνωσαν την αποδέσμευση του 34χρονου σ...

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε Ράστοντερ! Πότε οι εξελίξεις με Ντε Φράι
Super League | 29/06 - 21:58

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε Ράστοντερ! Πότε οι εξελίξεις με Ντε Φράι

Οι Πράσινοι ανακοίνωσαν επίσημα την απόκτηση του Έλμιν Ρ...

"Έπρεπε να βρίσκεται στο Μουντιάλ ο Ντε Φράι - Γι’ αυτό επέλεξε ΠΑΟ"
Super League | 29/06 - 17:26

"Έπρεπε να βρίσκεται στο Μουντιάλ ο Ντε Φράι - Γι’ αυτό επέλεξε ΠΑΟ"

Ο Ολλανδός ρεπόρτερ της Algemeen Dagblad (AD), Μίκος Γκούκα εκθείασε τ...

Ο Ρομάνο επιβεβαιώνει το διπλό "χτύπημα" του Παναθηναϊκού
Super League | VIDEO 29/06 - 16:56

Ο Ρομάνο επιβεβαιώνει το διπλό "χτύπημα" του Παναθηναϊκού

Οι Πράσινοι ολοκληρώνουν άμεσα δύο δυνατές μεταγραφές, σ...