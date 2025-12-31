Οι Κρητικοί πρώτα είχαν δοκάρι και έπειτα έστειλαν τ...
Οι Κρητικοί παραβίασαν την εστία του Ολυμπιακού με τ...
Τι δήλωσε ο άσος του ΟΦΗ για την τριάρα σ...
Προβάδισμα δύο τερμάτων πήρε ο ΟΦΗ κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σ...
Ο Ταξιάρχης Φούντας εξέφρασε την αισιοδοξία του μετά τ...
Επίσημη εξέλιξη για την καριέρα του Έ...
Τόσο ο Νίκος Παπαδόπουλος όσο και ο Ταξιάρχης Φούντας δ...
Τι κι αν ακουγόταν ότι θα πάρει μεταγραφή στον Άρη; Τ...
Ο Άρης βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση της πρώτης τ...
Η μεταγραφή του Έλληνα επιθετικού στους Θεσσαλονικείς μ...
Ο Άρης επανέρχεται δυναμικά για την περίπτωση του Ταξιάρχη Φ...
Φαίνεται ότι απομένει μόνο η ανακοίνωση γ...
Τα χρήματα που έδωσε ο ιδιοκτήτης του ΟΦΗ στην ομάδα γ...
Κοντά στην ανατροπή ο ΟΦΗ κόντρα σ...
Ισόπαλο 1-1 αναδείχτηκε η αναμέτρηση μεταξύ των Θεσσαλών κ...
Η ομάδα του Χρήστου Κόντη «καθάρισε» από το πρώτο η...
Ο Ταξιάρχης Φούντας "χτύπησε" δύο φορές πριν συμπληρωθεί τ...
Ο ΟΦΗ συνεχίζει την εντυπωσιακή του αντεπίθεση στη Su...
Λίγο άουτ έφυγε το δυνατό σουτ του Ταξιάρχη Φούντα, π...
Ο παίκτης της ομάδας του Ηρακλείου πήρε μέρος σε κομμάτι τ...
Το μέλλον του Τάσου Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό, οι π...