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Ταξιάρχης Φούντας

Ταξιάρχης Φούντας

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Ταξιάρχη Φούντα στο Sportdog.gr. Διαβάστε για την πορεία του στον ΟΦΗ, τα γκολ του, τις προηγούμενες ομάδες του και τις εμφανίσεις του στη Super League.

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Δοκάρι με Φούντα και 2ο ακυρωθέν γκολ για τον ΟΦΗ! (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 12/09 - 19:55

Δοκάρι με Φούντα και 2ο ακυρωθέν γκολ για τον ΟΦΗ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι Κρητικοί πρώτα είχαν δοκάρι και έπειτα έστειλαν τ...

Το γκολ του ΟΦΗ στο Καραϊσκάκη που ακυρώθηκε - Οφσάιντ ο Φούντας (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 12/09 - 19:24

Το γκολ του ΟΦΗ στο Καραϊσκάκη που ακυρώθηκε - Οφσάιντ ο Φούντας (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι Κρητικοί παραβίασαν την εστία του Ολυμπιακού με τ...

Προσγειωμένος ο Φούντας - “Μας έδωσε τεράστια δύναμη ο κόσμος”
Europa League | 20/08 - 23:30

Προσγειωμένος ο Φούντας - “Μας έδωσε τεράστια δύναμη ο κόσμος”

Τι δήλωσε ο άσος του ΟΦΗ για την τριάρα σ...

Με... var, πέναλτι και Φούντα το 2-0 ο ΟΦΗ! (ΒΙΝΤΕΟ)
Europa League | 20/08 - 22:25

Με... var, πέναλτι και Φούντα το 2-0 ο ΟΦΗ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Προβάδισμα δύο τερμάτων πήρε ο ΟΦΗ κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σ...

Φούντας: «Στόχος του ΟΦΗ η πρόκριση στη League Phase του Europa League»
Europa League | 04/08 - 09:10

Φούντας: «Στόχος του ΟΦΗ η πρόκριση στη League Phase του Europa League»

Ο Ταξιάρχης Φούντας εξέφρασε την αισιοδοξία του μετά τ...

Έσκασε ανακοίνωση για Φούντα - Υπέγραψε μέχρι το 2029! (ΦΩΤΟ)
Super League | VIDEO 08/06 - 10:48

Έσκασε ανακοίνωση για Φούντα - Υπέγραψε μέχρι το 2029! (ΦΩΤΟ)

Επίσημη εξέλιξη για την καριέρα του Έ...

Γιατί Φούντας απέρριψε τον Άρη που του έδινε καλύτερο συμβόλαιο από ΟΦΗ
Super League | VIDEO 06/06 - 15:30

Γιατί Φούντας απέρριψε τον Άρη που του έδινε καλύτερο συμβόλαιο από ΟΦΗ

Τόσο ο Νίκος Παπαδόπουλος όσο και ο Ταξιάρχης Φούντας δ...

Προαναγγελία για Φούντα και ανατροπή - Εκεί θα παίξει μπάλα τη νέα σεζόν!
Super League | VIDEO 04/06 - 10:45

Προαναγγελία για Φούντα και ανατροπή - Εκεί θα παίξει μπάλα τη νέα σεζόν!

Τι κι αν ακουγόταν ότι θα πάρει μεταγραφή στον Άρη; Τ...

Άρης: Υπογράφει με διεθινή Έλληνα άσο ο Καρυπίδης!
Super League | VIDEO 03/06 - 10:48

Άρης: Υπογράφει με διεθινή Έλληνα άσο ο Καρυπίδης!

Ο Άρης βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση της πρώτης τ...

Κοντά σε Φούντα ο Άρης - Συνάντηση με Καρυπίδη, τι συζήτησαν
Super League | VIDEO 28/05 - 11:28

Κοντά σε Φούντα ο Άρης - Συνάντηση με Καρυπίδη, τι συζήτησαν

Η μεταγραφή του Έλληνα επιθετικού στους Θεσσαλονικείς μ...

Άρης: Δεν είναι ο Φούντας! Παίρνει παίκτη από ΠΑΟ για την άμυνα ο Καρυπίδης
Super League | VIDEO 28/05 - 10:16

Άρης: Δεν είναι ο Φούντας! Παίρνει παίκτη από ΠΑΟ για την άμυνα ο Καρυπίδης

Ο Άρης επανέρχεται δυναμικά για την περίπτωση του Ταξιάρχη Φ...

Κλείνει σε μεγάλη ελληνική ομάδα ο Φούντας!
Super League | VIDEO 24/05 - 19:32

Κλείνει σε μεγάλη ελληνική ομάδα ο Φούντας!

Φαίνεται ότι απομένει μόνο η ανακοίνωση γ...

Η μεγάλη ελληνική ομάδα που θέλει Φούντα - Μυθικό πριμ ο Μπούσης στον ΟΦΗ!
Super League | VIDEO 01/05 - 13:15

Η μεγάλη ελληνική ομάδα που θέλει Φούντα - Μυθικό πριμ ο Μπούσης στον ΟΦΗ!

Τα χρήματα που έδωσε ο ιδιοκτήτης του ΟΦΗ στην ομάδα γ...

Παραλίγο και δεύτερο γκολ ο Φούντας! - Σημάδεψε το δοκάρι (ΒΙΝΤΕΟ)
Κύπελλο Ελλάδας | 25/04 - 21:28

Παραλίγο και δεύτερο γκολ ο Φούντας! - Σημάδεψε το δοκάρι (ΒΙΝΤΕΟ)

Κοντά στην ανατροπή ο ΟΦΗ κόντρα σ...

Ισοπαλία στο Πανθεσσαλικό! Ο Βόλος γλίτωσε ήττα από ΟΦΗ με πέναλτι
Super League | VIDEO 08/03 - 19:04

Ισοπαλία στο Πανθεσσαλικό! Ο Βόλος γλίτωσε ήττα από ΟΦΗ με πέναλτι

Ισόπαλο 1-1 αναδείχτηκε η αναμέτρηση μεταξύ των Θεσσαλών κ...

Επιστροφή στις νίκες για ΟΦΗ! Τριάρα με σούπερ Φούντα εναντίον της ΑΕΛ
Super League | 28/02 - 19:01

Επιστροφή στις νίκες για ΟΦΗ! Τριάρα με σούπερ Φούντα εναντίον της ΑΕΛ

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη «καθάρισε»  από το πρώτο η...

ΟΦΗ - ΑΕΛ Novibet: Ρεσιτάλ Φούντα με 2 γκολ στα πρώτα 7 λεπτά! (Vid)
Super League | VIDEO 28/02 - 18:04

ΟΦΗ - ΑΕΛ Novibet: Ρεσιτάλ Φούντα με 2 γκολ στα πρώτα 7 λεπτά! (Vid)

Ο Ταξιάρχης Φούντας "χτύπησε" δύο φορές πριν συμπληρωθεί τ...

«Πάρτι» του Φούντα και πέρασε από το Περιστέρι ο ΟΦΗ! (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | VIDEO 31/01 - 20:15

«Πάρτι» του Φούντα και πέρασε από το Περιστέρι ο ΟΦΗ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο ΟΦΗ συνεχίζει την εντυπωσιακή του αντεπίθεση στη Su...

Παραλίγο γκολάρα ο Φούντας - Μεγάλη ευκαιρία ΟΦΗ στο 87' (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 03/01 - 19:00

Παραλίγο γκολάρα ο Φούντας - Μεγάλη ευκαιρία ΟΦΗ στο 87' (ΒΙΝΤΕΟ)

Λίγο άουτ έφυγε το δυνατό σουτ του Ταξιάρχη Φούντα, π...

Χαρμόσυνη είδηση για ΟΦΗ! Ανεβαίνουν οι πιθανότητες για Φούντα με Ολυμπιακό
Super League | 31/12/2025 - 15:50

Χαρμόσυνη είδηση για ΟΦΗ! Ανεβαίνουν οι πιθανότητες για Φούντα με Ολυμπιακό

Ο παίκτης της ομάδας του Ηρακλείου πήρε μέρος σε κομμάτι τ...

Απόφαση Μπενίτεθ-Αλαφούζου για Μπακασέτα, έρχεται πρόταση! Φήμες για Φούντα
Super League | VIDEO 27/12/2025 - 11:34

Απόφαση Μπενίτεθ-Αλαφούζου για Μπακασέτα, έρχεται πρόταση! Φήμες για Φούντα

Το μέλλον του Τάσου Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό, οι π...