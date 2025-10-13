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Τενερίφη

Τενερίφη

Όλα για την Τενερίφη: Αποτελέσματα, στατιστικά και ειδήσεις από ACB και BCL. Πλήρης ενημέρωση και αναλύσεις για κάθε εμφάνιση στο Sportdog.gr.

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Kάζο για τη Ρεάλ - Ούτε ημιτελικά στην ACB!
Euroleague | 06/06 - 22:52

Kάζο για τη Ρεάλ - Ούτε ημιτελικά στην ACB!

Η Τενερίφη απέκλεισε τη “βασίλισσα” με 100άρα μέσα σ...

Στον τελικό του BCL η Ρίτας - Διέλυσε την Τενερίφη στον ημιτελικό
Basketball Champions League | 07/05 - 21:30

Στον τελικό του BCL η Ρίτας - Διέλυσε την Τενερίφη στον ημιτελικό

Με κυριαρχική εμφάνιση η Ρίτας Βίλνιους επικράτησε τ...

Το πρόγραμμα του Final Four της ΑΕΚ - Ο δρόμος μέχρι τον τελικό
Basketball Champions League | 17/04 - 18:40

Το πρόγραμμα του Final Four της ΑΕΚ - Ο δρόμος μέχρι τον τελικό

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη γιορτή του Basketball Ch...

Σκηνικό αποκάλυψης στα Κανάρια Νησιά: Βίντεο - σοκ από καταιγίδα
Κόσμος | 20/03 - 17:57

Σκηνικό αποκάλυψης στα Κανάρια Νησιά: Βίντεο - σοκ από καταιγίδα

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί τα Κανάρια Ν...

Κεκλεισμένων των θυρών οι ισπανικές ομάδες κόντρα σε ισραηλινές!
Basketball Champions League | 13/10/2025 - 16:35

Κεκλεισμένων των θυρών οι ισπανικές ομάδες κόντρα σε ισραηλινές!

Υπό τον φόβο επεισοδίων και εντάσεων, οι ισπανικές ο...

Ο θρύλος του Σαν Μποροντόν και η ισπανική ομάδα με ελληνικές ρίζες
Blogs | 05/07/2025 - 08:07

Ο θρύλος του Σαν Μποροντόν και η ισπανική ομάδα με ελληνικές ρίζες

Η ιστορία των Κανάριων νήσων και της Τενερίφης συνδυάζεται μ...

Η μεγάλη ανατροπή της ΑΕΚ και το ρεσιτάλ του Τάκερ (Vid - Highlights)
Basketball Champions League | 11/05/2025 - 20:22

Η μεγάλη ανατροπή της ΑΕΚ και το ρεσιτάλ του Τάκερ (Vid - Highlights)

Δείτε όλα τα highlights από τη νίκη των Κιτρινόμαυρων με 77...

Πήρε το θρίλερ η ΑΕΚ - Ανατροπή από το -17 με εκπληκτικό Τάκερ
Basketball Champions League | 11/05/2025 - 19:04

Πήρε το θρίλερ η ΑΕΚ - Ανατροπή από το -17 με εκπληκτικό Τάκερ

Με τον Ρέιζον Τάκερ να σημειώνει 20 πόντους, η ΑΕΚ επικράτησε 77...

Για το γόητρο και την τρίτη θέση κόντρα στην Τενερίφη η ΑΕΚ
Basketball Champions League | 11/05/2025 - 12:27

Για το γόητρο και την τρίτη θέση κόντρα στην Τενερίφη η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ θέλει να ολοκληρώσει με νίκη τις υποχρεώσεις τ...

Η Γαλατασαράι διέλυσε την Τενερίφη - Για πρώτη φορά στον τελικό (Vid)
Basketball Champions League | 09/05/2025 - 19:55

Η Γαλατασαράι διέλυσε την Τενερίφη - Για πρώτη φορά στον τελικό (Vid)

Οι Τούρκοι όχι μόνο πέτυχαν ανατροπή, αλλά θριάμβευσαν μ...

Νέα ήττα και αντίο από το BCL για Κολοσσό
Basketball Champions League | 19/12/2024 - 00:04

Νέα ήττα και αντίο από το BCL για Κολοσσό

Με απολογισμό έξι ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις ο...

Viral πρώην σουπερλιγκάτος κόουτς: "Θα βάλω το δάχτυλο στον κ@λ@ τους" (Vd)
Υπόλοιπος Κόσμος | 20/10/2024 - 12:48

Viral πρώην σουπερλιγκάτος κόουτς: "Θα βάλω το δάχτυλο στον κ@λ@ τους" (Vd)

Απίστευτες δηλώσεις για τους π...

Ο Κολοσσός υποτάχθηκε στην ανωτερότητα της Τενερίφης (ΒΙΝΤΕΟ)
Basketball Champions League | 16/10/2024 - 21:47

Ο Κολοσσός υποτάχθηκε στην ανωτερότητα της Τενερίφης (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι Ροδίτες ηττήθηκαν με 71-47 στην ιστορική πρώτη εντός έ...

Δεν σκέφτεται ΑΕΚ ο Πέρεθ - "Θέλω να μείνω στη Βαγιαδολίδ"
Super League | 01/06/2024 - 19:52

Δεν σκέφτεται ΑΕΚ ο Πέρεθ - "Θέλω να μείνω στη Βαγιαδολίδ"

Ο Ισπανός μπακ προτιμά να καθίσει σ...

Έδωσε απαντήσεις ο Γκάι! Για αυτό έφυγε από τον ΠΑΟ
Euroleague | VIDEO 28/04/2024 - 21:20

Έδωσε απαντήσεις ο Γκάι! Για αυτό έφυγε από τον ΠΑΟ

Δηλώσεις σχετικά με την αποχώρησή του από τους Πράσινους έ...

Η ήττα δεν "έριξε" τους οπαδούς του Περιστερίου - Μαγικές στιγμές! (ΒΙΝΤΕΟ)
Basketball Champions League | 26/04/2024 - 22:20

Η ήττα δεν "έριξε" τους οπαδούς του Περιστερίου - Μαγικές στιγμές! (ΒΙΝΤΕΟ)

Φοβερό σκηνικό μετά το φινάλε του παιχνιδιού, όπου η...

Περήφανος για το Περιστέρι ο Σπανούλης - "Κάναμε μια εκπληκτική χρονιά"
Basketball Champions League | 26/04/2024 - 21:48

Περήφανος για το Περιστέρι ο Σπανούλης - "Κάναμε μια εκπληκτική χρονιά"

Ο προπονητής του Περιστερίου μίλησε για την οριακή ή...

Ντερμπάρα στον ημιτελικό! Live: Τενερίφη - Περιστέρι (ΒΙΝΤΕΟ)
Basketball Champions League | 26/04/2024 - 18:44

Ντερμπάρα στον ημιτελικό! Live: Τενερίφη - Περιστέρι (ΒΙΝΤΕΟ)

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του ημιτελικού τ...

Έφτασε η μεγάλη ώρα για το Περιστέρι - Σήμερα ο ημιτελικός BCL με Τενερίφη!
Basketball Champions League | 26/04/2024 - 10:49

Έφτασε η μεγάλη ώρα για το Περιστέρι - Σήμερα ο ημιτελικός BCL με Τενερίφη!

Το Περιστέρι, στη δεύτερη σεζόν του Βασίλη Σπανούλη σ...

Ξεκάθαρος Σπανούλης για τον "τελικό" με Τενερίφη - "Είμαστε... πεινασμένοι"
Basketball Champions League | 23/04/2024 - 02:06

Ξεκάθαρος Σπανούλης για τον "τελικό" με Τενερίφη - "Είμαστε... πεινασμένοι"

Ο προπονητής του Περιστερίου έδωσε το σύνθημα για το ι...

Ατάκα Γκάι για Παναθηναϊκό και νέο "καρφί" για Αταμάν! (ΒΙΝΤΕΟ)
Basketball Champions League | 20/03/2024 - 11:52

Ατάκα Γκάι για Παναθηναϊκό και νέο "καρφί" για Αταμάν! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Κάιλ Γκάι επέστρεψε στην Ελλάδα για την αναμέτρηση τ...