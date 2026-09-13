Πιο δύσκολα απ’ ό,τι μαρτυρά το τελικό 3-1, ο Παναθηναϊκός ξ...
Το σύνθημα για τη μεγάλη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τ...
Ευχάριστα είναι τα νέα στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Ανδρέας Τ...
Χωρίς τον Ανδρέα Τετέι θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός σ...
Μερικές φορές σταματάς για να πάρεις κ...
Γρήγορο γκολ για τους Πράσινους, που προηγούνται από ν...
Ο Ανδρέας Τετέι μιλά για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού σ...
Ο Έλληνας διεθνής σάρωσε στην ψηφοφορία των φίλων τ...
Η φετινή σεζόν ολοκληρώνεται με μια απόλυτα δίκαιη ε...
Η σεζόν αυτή θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη τ...
Νέα... τερτίπια του Ισπανού τεχνικού, πού δείχνει ανένδοτος σ...
Το ντέρμπι της Λεωφόρου άφησε πίσω του μια περίεργη γ...
Ο Έλληνας επιθετικός στις δηλώσεις του στάθηκε στο π...
Ο Ανδρέας Τετέι με τις εμφανίσεις του μπαίνει στο κάδρο α...
Οι «πράσινοι» λύγισαν την Μπέτις με 1-0, παρότι έπαιζαν γ...
Οι απουσίες που οδηγούν σε λύσεις ανάγκης. Η εναλλακτική μ...
Μπορεί το σερί του να σταμάτησε και να μη σκόραρε, η σ...
Δυνατό μήνυμα από τον άνθρωπο που έβαλε και τα τρία γ...
Ο Έλληνας επιθετικός έτρεξε κατευθείαν στην κάμερα κ...
Η ακτινογραφία της αντίδρασης στο Παγκρήτιο – Το σύστημα 3-...
Το σχόλιο του Αντώνη Κατσαρού για το πέρασμα του Παναθηναϊκού α...