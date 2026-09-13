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Ανδρέας Τετέι

Ανδρέας Τετέι

Δείτε τα πιο πρόσφατα νέα για τον Ανδρέα Τετεΐ στο Sportdog.gr. Αγώνες, αποδόσεις, ρεπορτάζ και αναλύσεις για την παρουσία του σε συλλόγους και διοργανώσεις.

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Αγχώθηκε, αλλά νίκησε με σούπερ Ταμπόρδα ο ΠΑΟ - «Φωνάζει» η Κηφισιά (Vid)
Super League | 10/09 - 23:13

Αγχώθηκε, αλλά νίκησε με σούπερ Ταμπόρδα ο ΠΑΟ - «Φωνάζει» η Κηφισιά (Vid)

Πιο δύσκολα απ’ ό,τι μαρτυρά το τελικό 3-1, ο Παναθηναϊκός ξ...

Νίστρουπ: «Είμαστε το φαβορί, δεν υπάρχουν δικαιολογίες»!
UEFA Conference League | 10/08 - 20:54

Νίστρουπ: «Είμαστε το φαβορί, δεν υπάρχουν δικαιολογίες»!

Το σύνθημα για τη μεγάλη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τ...

Επέστρεψε ο Τετέι και... φορτσάρει για ΤΣΣΚΑ 1948
UEFA Conference League | 09/08 - 13:34

Επέστρεψε ο Τετέι και... φορτσάρει για ΤΣΣΚΑ 1948

Ευχάριστα είναι τα νέα στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Ανδρέας Τ...

Παναθηναϊκός: Εκτός με ΤΣΣΚΑ 1948 ο Τετέι λόγω ίωσης
UEFA Conference League | 04/08 - 15:24

Παναθηναϊκός: Εκτός με ΤΣΣΚΑ 1948 ο Τετέι λόγω ίωσης

Χωρίς τον Ανδρέα Τετέι θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός σ...

Τι συμβαίνει με τον Ανδρέα Τετέι
Super League | 04/08 - 11:09

Τι συμβαίνει με τον Ανδρέα Τετέι

Μερικές φορές σταματάς για να πάρεις κ...

Κούρσα Τετέι, όμορφο πλασέ και 1-0 ο ΠΑΟ τον Άγιαξ! (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 04/07 - 18:31

Κούρσα Τετέι, όμορφο πλασέ και 1-0 ο ΠΑΟ τον Άγιαξ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Γρήγορο γκολ για τους Πράσινους, που προηγούνται από ν...

Tετέι: «Από φέτος ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να αλλάξει»
Super League | 03/07 - 12:24

Tετέι: «Από φέτος ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να αλλάξει»

Ο Ανδρέας Τετέι μιλά για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού σ...

Σάρωσε ο Τετέι - Κορυφαίος του ΠΑΟ για την χρονιά που τελείωσε
Super League | 18/06 - 17:38

Σάρωσε ο Τετέι - Κορυφαίος του ΠΑΟ για την χρονιά που τελείωσε

Ο Έλληνας διεθνής σάρωσε στην ψηφοφορία των φίλων τ...

Παναθηναϊκός: Ψήφος εμπιστοσύνης σε Τετέι από τον κόσμο!
Super League | 11/06 - 01:57

Παναθηναϊκός: Ψήφος εμπιστοσύνης σε Τετέι από τον κόσμο!

Η φετινή σεζόν ολοκληρώνεται με μια απόλυτα δίκαιη ε...

Συγκινεί ο Τετέι μετά την ονειρική σεζόν: «Αξέχαστη αυτή η χρονιά»
Super League | VIDEO 20/05 - 00:52

Συγκινεί ο Τετέι μετά την ονειρική σεζόν: «Αξέχαστη αυτή η χρονιά»

Η σεζόν αυτή θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη τ...

Κάνει... νερά ο Μπενίτεθ: Δεν του κάνει ούτε ο Τετέι - Ζήτησε επιθετικό!
Super League | VIDEO 06/05 - 08:51

Κάνει... νερά ο Μπενίτεθ: Δεν του κάνει ούτε ο Τετέι - Ζήτησε επιθετικό!

Νέα... τερτίπια του Ισπανού τεχνικού, πού δείχνει ανένδοτος σ...

«Το παράδοξο του Παναθηναϊκού και η... μαύρη τρύπα»
Super League | VIDEO 04/05 - 20:31

«Το παράδοξο του Παναθηναϊκού και η... μαύρη τρύπα»

Το ντέρμπι της Λεωφόρου άφησε πίσω του μια περίεργη γ...

Ξεκάθαρος ο Τετέι - Αυτό κρατάει από το ντέρμπι με ΑΕΚ
Super League | 03/05 - 23:58

Ξεκάθαρος ο Τετέι - Αυτό κρατάει από το ντέρμπι με ΑΕΚ

Ο Έλληνας επιθετικός στις δηλώσεις του στάθηκε στο π...

"Απόφαση Αλαφούζου για Τετέι - Ούτε με 70 εκατομμύρια"
Super League | VIDEO 13/03 - 21:03

"Απόφαση Αλαφούζου για Τετέι - Ούτε με 70 εκατομμύρια"

Ο Ανδρέας Τετέι με τις εμφανίσεις του μπαίνει στο κάδρο α...

Ευρω-Πανάθα! Ο πρώτος... άθλος Μπενίτεθ - Την πρόκριση στην Ισπανία (Vid)
Europa League | 12/03 - 21:12

Ευρω-Πανάθα! Ο πρώτος... άθλος Μπενίτεθ - Την πρόκριση στην Ισπανία (Vid)

Οι «πράσινοι» λύγισαν την Μπέτις με 1-0, παρότι έπαιζαν γ...

Το μεγάλο δίλημμα του Μπενίτεθ και οι αναγκαστικές αλχημείες στον ΠΑΟ
Europa League | VIDEO 11/03 - 13:15

Το μεγάλο δίλημμα του Μπενίτεθ και οι αναγκαστικές αλχημείες στον ΠΑΟ

Οι απουσίες που οδηγούν σε λύσεις ανάγκης. Η εναλλακτική μ...

Πρωτοσέλιδη αποθέωση! Ποιον χαρακτηρίζει «τρομερό» η LiveSport στη Λιβαδειά
Super League | VIDEO 09/03 - 10:46

Πρωτοσέλιδη αποθέωση! Ποιον χαρακτηρίζει «τρομερό» η LiveSport στη Λιβαδειά

Μπορεί το σερί του να σταμάτησε και να μη σκόραρε, η σ...

Σύνθημα αφύπνισης από Τετέι! "Να είμαστε παντού!" - Στόχος η 4άδα
Europa League | 27/02 - 00:03

Σύνθημα αφύπνισης από Τετέι! "Να είμαστε παντού!" - Στόχος η 4άδα

Δυνατό μήνυμα από τον άνθρωπο που έβαλε και τα τρία γ...

Συμβολικός πανηγυρισμός Τετέι! Πού αφιέρωσε το γκολ; (ΒΙΝΤΕΟ)
Europa League | 26/02 - 21:03

Συμβολικός πανηγυρισμός Τετέι! Πού αφιέρωσε το γκολ; (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Έλληνας επιθετικός έτρεξε κατευθείαν στην κάμερα κ...

Δεν είναι μόνο ο Τετέι - O πραγματικός X-Factor του Μπενίτεθ στον ΠΑΟ!
Super League | VIDEO 24/02 - 13:06

Δεν είναι μόνο ο Τετέι - O πραγματικός X-Factor του Μπενίτεθ στον ΠΑΟ!

Η ακτινογραφία της αντίδρασης στο Παγκρήτιο – Το σύστημα 3-...

Κατσαρός: "Για πρώτη φορά είδα έτσι τον Μπενίτεθ" - Τι είπε για Τετέι (Vid)
Super League | 23/02 - 11:52

Κατσαρός: "Για πρώτη φορά είδα έτσι τον Μπενίτεθ" - Τι είπε για Τετέι (Vid)

Το σχόλιο του Αντώνη Κατσαρού για το πέρασμα του Παναθηναϊκού α...