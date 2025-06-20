Facebook Pixel
timpor plais

Τιμπόρ Πλάις

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα για τον Τίμπορ Πλάις στο Sportdog.gr. Μάθετε για την πορεία του στην EuroLeague, τις επιδόσεις του με ευρωπαϊκές ομάδες και την καριέρα του στη Γερμανία.

Οριστικό και επίσημο: Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε ξένο άσο
Euroleague | VIDEO 01/07 - 17:07

Οριστικό και επίσημο: Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε ξένο άσο

Η πορεία τους στους Πράσινους αποδείχθηκε βραχύβια, μ...

Ωραίος ο Πλάις - Ατάκα για ΠΑΟ και Euroleague - Άραγε θα παίξει καθόλου;
Euroleague | VIDEO 23/05 - 14:27

Ωραίος ο Πλάις - Ατάκα για ΠΑΟ και Euroleague - Άραγε θα παίξει καθόλου;

Η κλεψύδρα αδειάζει και σε λίγες ώρες (23/5, 18:00 ώρα Ελλάδας) ο...

Τρομερή ατάκα Πλάις για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού!
Euroleague | 20/05 - 15:12

Τρομερή ατάκα Πλάις για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού!

Τον "τέλειωσε" ο Αταμάν μετά την Εφές στο ΟΑΚΑ - Φεύγει πριν τον Μπράουν!
Euroleague | VIDEO 26/04 - 10:00

Τον "τέλειωσε" ο Αταμάν μετά την Εφές στο ΟΑΚΑ - Φεύγει πριν τον Μπράουν!

Μετράει ήδη αντίστροφα για να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, κ...

"Υποκλίθηκε" σε Καλαϊτζάκη ο Πλάις - "Ο καλύτερος αμυντικός της Ευρώπης"
Euroleague | 23/04 - 23:25

"Υποκλίθηκε" σε Καλαϊτζάκη ο Πλάις - "Ο καλύτερος αμυντικός της Ευρώπης"

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού αποθέωσε τον Έλληνα συμπαίκτη τ...

Η ατάκα Πλάις μετά το ντεμπούτο του: "Θα βρω τη θέση μου στο γήπεδο" (Vid)
Euroleague | VIDEO 01/03 - 11:01

Η ατάκα Πλάις μετά το ντεμπούτο του: "Θα βρω τη θέση μου στο γήπεδο" (Vid)

Τι δήλωσε ο Γερμανός σέντερ μετά το νικηφόρο ντεμπούτο τ...

Το παρασκήνιο στη μεταγραφή Πλάις και το συμβόλαιο του Σέιμπεν Λι
Euroleague | 01/03 - 09:28

Το παρασκήνιο στη μεταγραφή Πλάις και το συμβόλαιο του Σέιμπεν Λι

Ποιο είναι το παρασκήνιο της μεταγραφής του Τιμπόρ Π...

Κίνηση-ματ Αταμάν για... Ολυμπιακό - "Μόνιμη απειλή ο Λι για Μπαρτζώκα"!
Euroleague | VIDEO 27/02 - 21:10

Κίνηση-ματ Αταμάν για... Ολυμπιακό - "Μόνιμη απειλή ο Λι για Μπαρτζώκα"!

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ενισχύθηκαν και μπαίνουν σ...

As: "Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι ακόμα πιο τρομακτικοί"
Euroleague | 27/02 - 13:12

As: "Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι ακόμα πιο τρομακτικοί"

Τι γράφουν οι Ισπανοί για το μεταγραφικό π...

Πλάις: "Έχει αλλάξει πράγματα ο Αταμάν - Δεν θέλω να διώξω κανέναν"
Euroleague | 27/02 - 12:28

Πλάις: "Έχει αλλάξει πράγματα ο Αταμάν - Δεν θέλω να διώξω κανέναν"

Αυτά θέλει να δώσει στον Παναθηναϊκό ο νεοφερμένος Γ...

Αταμάν: "Τουλάχιστον 5 νίκες για πλεονέκτημα, γι’ αυτό πήραμε τον Πλάις"
Euroleague | 27/02 - 10:42

Αταμάν: "Τουλάχιστον 5 νίκες για πλεονέκτημα, γι’ αυτό πήραμε τον Πλάις"

Τι είπε για το ματς με τη Βιλερμπάν και την κ...

Πλάις: "Ο Αταμάν ξέρει πώς να με χρησιμοποιήσει - 13 χρόνια αντίπαλος..."
Euroleague | VIDEO 26/02 - 16:40

Πλάις: "Ο Αταμάν ξέρει πώς να με χρησιμοποιήσει - 13 χρόνια αντίπαλος..."

Ενθουσιασμένος ο Τίμπορ Πλάις για τη μεταγραφή του, έ...

"Πρόβλημα για Φαλ-Μιλουτίνοφ ο Πλάις - Αλλάζει τον ΠΑΟ, εξαιρετικό 3ποντο"!
Euroleague | VIDEO 26/02 - 15:15

"Πρόβλημα για Φαλ-Μιλουτίνοφ ο Πλάις - Αλλάζει τον ΠΑΟ, εξαιρετικό 3ποντο"!

Τα στοιχεία που θα δώσει στον Παναθηναϊκό ο Τίμπορ Π...

Επίσημο του Πλάις στον Παναθηναϊκό - Η διάρκεια του συμβολαίου του
Euroleague | VIDEO 26/02 - 11:35

Επίσημο του Πλάις στον Παναθηναϊκό - Η διάρκεια του συμβολαίου του

Παίκτης των Πράσινων και επισήμως ο...

Έφτασε στην Αθήνα ο Πλάις - Τότε κάνει ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό (Vid)
Euroleague | VIDEO 25/02 - 19:06

Έφτασε στην Αθήνα ο Πλάις - Τότε κάνει ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό (Vid)

Ο Γερμανός σέντερ προσγειώθηκε στο "Ελευθέριος Βενιζέλος" ώ...

Υπέγραψε ο Πλάις - Πότε έρχεται στην Αθήνα και πότε θα παίξει!
Euroleague | 25/02 - 15:34

Υπέγραψε ο Πλάις - Πότε έρχεται στην Αθήνα και πότε θα παίξει!

Παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται ο...

O Big Man του Αταμάν: Ο «νέος Νοβίτσκι» που έγινε σουτέρ, έρχεται στον ΠΑΟ!
Euroleague | VIDEO 25/02 - 14:15

O Big Man του Αταμάν: Ο «νέος Νοβίτσκι» που έγινε σουτέρ, έρχεται στον ΠΑΟ!

Ο Γερμανός σέντερ, Τίμπορ Πλάις που έχει προσωπικό σ...

Προανήγγειλε μεταγραφή ο Γιαννακόπουλος! (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 25/02 - 13:28

Προανήγγειλε μεταγραφή ο Γιαννακόπουλος! (ΒΙΝΤΕΟ)

Με story του προετοίμασε το έδαφος για μεταγραφή στον Π...

Γιατί παίρνει Πλάις ο ΠΑΟ, τι γίνεται με την παικτάρα Λι στον Ολυμπιακό
Euroleague | 25/02 - 07:53

Γιατί παίρνει Πλάις ο ΠΑΟ, τι γίνεται με την παικτάρα Λι στον Ολυμπιακό

Οι Πράσινοι ενισχύονται με τον Γερμανό γίγαντα, οι Π...

Οριστικές εξελίξεις με Πλάις στον ΠΑΟ - Πότε έρχεται Αθήνα!
Euroleague | VIDEO 25/02 - 07:29

Οριστικές εξελίξεις με Πλάις στον ΠΑΟ - Πότε έρχεται Αθήνα!

"Τρέχουν" οι εξελίξεις με τον Γερμανό σέντερ π...

Έκπληκτοι στο ΟΑΚΑ με απόφαση Αταμάν - Πότε παίζει ο Πλάις… έρχεται γκαρντ!
Euroleague | VIDEO 24/02 - 23:48

Έκπληκτοι στο ΟΑΚΑ με απόφαση Αταμάν - Πότε παίζει ο Πλάις… έρχεται γκαρντ!

Ο λόγος που επέλεξε ο Παναθηναϊκός τελικά τον Τίμπορ Π...