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Τζόρνταν Ζεμούρα

Τζόρνταν Ζεμούρα

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Τζόρνταν Ζεμούρα. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Σενάριο ανταλλαγής σε Ολυμπιακό με Ζεμούρα και… Τσιμίκα - 25 εκατ. για Έσε!
Super League | VIDEO 12/06 - 13:30

Σενάριο ανταλλαγής σε Ολυμπιακό με Ζεμούρα και… Τσιμίκα - 25 εκατ. για Έσε!

Το νέο όνομα που προέκυψε από την Ιταλία για τον Ολυμπιακό, π...