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Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Όλες οι εξελίξεις για την Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ στο Sportdog.gr. Πρόγραμμα, αποτελέσματα, στατιστικά και ευρωπαϊκές επιδόσεις.

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Ματσάρα Σεν Ζιλουάζ - Μπόντο με έξι γκολ και... όλα ανοιχτά!
Champions League | 04/08 - 23:17

Ματσάρα Σεν Ζιλουάζ - Μπόντο με έξι γκολ και... όλα ανοιχτά!

Την ίδια ώρα που ο Ολυμπιακός «κόλλησε» με την Ναϊμέγκεν, σ...

Νικολακόπουλος: "50-50 με Ναϊμέγκεν" - Τι είπε για Μπόντο-Ουνιόν
Champions League | 03/08 - 17:05

Νικολακόπουλος: "50-50 με Ναϊμέγκεν" - Τι είπε για Μπόντο-Ουνιόν

Ο Κώστας Νικολακόπουλος σχολίασε την κλήρωση του Ολυμπιακού σ...

Στιγμές τρόμου για ποδοσφαιριστή! Τον λήστεψαν μέσα στο αμάξι του
Υπόλοιπος Κόσμος | 30/07 - 21:52

Στιγμές τρόμου για ποδοσφαιριστή! Τον λήστεψαν μέσα στο αμάξι του

Bίντεο από τη βίαιη επίθεση κυκλοφόρησε στη δημοσιότητα, κ...

Kαι άλλος Αλγερινός για τον Ολυμπιακό - Εντυπωσιακά νούμερα!
Super League | 28/07 - 20:50

Kαι άλλος Αλγερινός για τον Ολυμπιακό - Εντυπωσιακά νούμερα!

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"Όργια" Τζόλη στο ντέρμπι κορυφής - Οδηγεί τη Μπριζ στον τίτλο
Υπόλοιπος Κόσμος | 17/05 - 23:14

"Όργια" Τζόλη στο ντέρμπι κορυφής - Οδηγεί τη Μπριζ στον τίτλο

Ασταμάτητος ο Χρήστος Τζόλης με γκολ και ασίστ στην ε...

Ο Τόνι Μπλουμ δεν μπλοφάρει - Ο παίκτης πόκερ που εκτόξευσε τη Μπράιτον
Premier League | 23/04 - 17:47

Ο Τόνι Μπλουμ δεν μπλοφάρει - Ο παίκτης πόκερ που εκτόξευσε τη Μπράιτον

Το νικηφόρο σερί του Τόνι Μπλουμ: κορυφή στη Σκωτία, σ...

Βύθισε τον Άγιαξ η Μπενφίκα, «πάγωσε» την Πόλη η Σεν Ζιλουάζ! (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 25/11/2025 - 22:05

Βύθισε τον Άγιαξ η Μπενφίκα, «πάγωσε» την Πόλη η Σεν Ζιλουάζ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Με εντυπωσιακά «διπλά» άνοιξε η αυλαία της πέμπτης αγωνισ...

Σαρωτική η Νιούκαστλ και “ντόρτια” - 2 στα 2 η Καραμπάγκ (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 01/10/2025 - 21:51

Σαρωτική η Νιούκαστλ και “ντόρτια” - 2 στα 2 η Καραμπάγκ (ΒΙΝΤΕΟ)

Με 4-0 το επιβλητικό διπλό για τις “καρακάξες” κόντρα σ...

Μέγας Τζόλης! - Γκολ, ασίστ και κούπα με το… καλημέρα (Vid)
Υπόλοιπος Κόσμος | 20/07/2025 - 21:48

Μέγας Τζόλης! - Γκολ, ασίστ και κούπα με το… καλημέρα (Vid)

H Mπριζ με πρωταγωνιστή τον διεθνή επιθετικό πήρε το β...

Χαμένη ευκαιρία για τη Μπριζ του Τζόλη - Συνεχίζεται το θρίλερ (Highlights)
Υπόλοιπος Κόσμος | VIDEO 27/04/2025 - 21:44

Χαμένη ευκαιρία για τη Μπριζ του Τζόλη - Συνεχίζεται το θρίλερ (Highlights)

Η Κλαμπ Μπριζ έμεινε στο 0-0 με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ σ...

Μεγάλο πλήγμα για τη Γκενκ του Καρέτσα στη μάχη του τίτλου (Highlights)
Υπόλοιπος Κόσμος | VIDEO 20/04/2025 - 19:46

Μεγάλο πλήγμα για τη Γκενκ του Καρέτσα στη μάχη του τίτλου (Highlights)

Η ομάδα του Κωνσταντίνου Καρέτσα "λύγισε" με 2-1 από την τ...

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Άνετο διπλό η Ρέιντζερς - Με ζόρια η Φενέρ (ΒΙΝΤΕΟ)
Europa League | 26/09/2024 - 21:58

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Άνετο διπλό η Ρέιντζερς - Με ζόρια η Φενέρ (ΒΙΝΤΕΟ)

Με το... δεξί μπήκαν στη League Phase του Europa League, Ρέιντζερς κ...

Τρίτωσε το… κακό για τον ΠΑΟΚ - Φιλική ήττα με ανατροπή (BINTEO)
Super League | VIDEO 13/07/2024 - 16:54

Τρίτωσε το… κακό για τον ΠΑΟΚ - Φιλική ήττα με ανατροπή (BINTEO)

Οι πρωταθλητές έχασαν με 2-1 από την Ο...

Σουτ κεραυνός! Η οβίδα του Τέκλαμπ (ΒΙΝΤΕΟ)
Ποδόσφαιρο | VIDEO 15/05/2024 - 01:22

Σουτ κεραυνός! Η οβίδα του Τέκλαμπ (ΒΙΝΤΕΟ)

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Τον έπιασε στον ύπνο: Η απευθείας εκτέλεση φάουλ από πλάγια θέση (ΒΙΝΤΕΟ)
Ποδόσφαιρο | VIDEO 26/04/2024 - 16:40

Τον έπιασε στον ύπνο: Η απευθείας εκτέλεση φάουλ από πλάγια θέση (ΒΙΝΤΕΟ)

Απίθανη εκτέλεση από τον Πουέρτας στην αναμέτρηση γ...

Δεν γίνεται να το έχασε αυτό: Η χαμένη ευκαιρία της χρονιάς (ΒΙΝΤΕΟ)
Ποδόσφαιρο | VIDEO 26/01/2024 - 11:10

Δεν γίνεται να το έχασε αυτό: Η χαμένη ευκαιρία της χρονιάς (ΒΙΝΤΕΟ)

Το βλέπεις, το ξανά βλέπεις και δ...

Ανατριχίλα στο Βέλγιο! Συγκλονιστικό πανό για τον Μιχάλη στις κερκίδες γηπέδου (ΦΩΤΟ)
Super League | 04/09/2023 - 16:37

Ανατριχίλα στο Βέλγιο! Συγκλονιστικό πανό για τον Μιχάλη στις κερκίδες γηπέδου (ΦΩΤΟ)

Τρομερή στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ουνιόν Σ...

Το θρίλερ του αιώνα και απίθανη ανατροπή στο Βέλγιο - Από... 3η στο 90’, πρωταθλήτρια η Αντβέρπ στο 94’! (Vid)
Ποδόσφαιρο | VIDEO 04/06/2023 - 22:18

Το θρίλερ του αιώνα και απίθανη ανατροπή στο Βέλγιο - Από... 3η στο 90’, πρωταθλήτρια η Αντβέρπ στο 94’! (Vid)

Αυτό το φινάλε δεν μπορούσε να το γράψει ούτε... ο Χίτσκοκ. Έ...