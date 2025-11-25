Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Champions League | 04/08 - 23:17

Ματσάρα Σεν Ζιλουάζ - Μπόντο με έξι γκολ και... όλα ανοιχτά!

Την ίδια ώρα που ο Ολυμπιακός «κόλλησε» με την Ναϊμέγκεν, σ...