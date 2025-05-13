Βασίλης Λαμπρόπουλος

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Βασίλη Λαμπρόπουλο στο Sportdog.gr. Διαβάστε για την πορεία του στον ΟΦΗ, τις εμφανίσεις του στη Super League και τα στατιστικά του.