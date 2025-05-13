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Βασίλης Λαμπρόπουλος

Βασίλης Λαμπρόπουλος

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Βασίλη Λαμπρόπουλο στο Sportdog.gr. Διαβάστε για την πορεία του στον ΟΦΗ, τις εμφανίσεις του στη Super League και τα στατιστικά του.

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Το «αντίο» του Λαμπρόπουλου στον ΟΦΗ - Τι έγραψε!
Super League | 21/05 - 13:44

Το «αντίο» του Λαμπρόπουλου στον ΟΦΗ - Τι έγραψε!

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποχαιρετά τον ΟΦΗ μετά από τ...

ΟΦΗ: «Σκούπα» με πέντε ηχηρές αποχωρήσεις στον Κυπελλούχο!
Super League | VIDEO 19/05 - 19:23

ΟΦΗ: «Σκούπα» με πέντε ηχηρές αποχωρήσεις στον Κυπελλούχο!

Ημέρα ριζικών και κοσμογονικών αλλαγών είναι η σημερινή γ...

Έτοιμος για κούπα ο Λαμπρόπουλος - Η ατάκα για εξωγενείς παράγοντες
Κύπελλο Ελλάδας | VIDEO 24/04 - 20:26

Έτοιμος για κούπα ο Λαμπρόπουλος - Η ατάκα για εξωγενείς παράγοντες

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος δηλώνει πως ο ΟΦΗ κατεβαίνει σ...

Αλύγιστος ΟΦΗ στην Λιβαδειά: Ο Λαμπρόπουλος κάνει το 1-0! (vid)
Κύπελλο Ελλάδας | 11/02 - 18:02

Αλύγιστος ΟΦΗ στην Λιβαδειά: Ο Λαμπρόπουλος κάνει το 1-0! (vid)

Το απίστευτο γκολ του αρχηγού κόντρα σε όλα τα προγνωστικά �...

“Ανυπομονεί όλη η Κρήτη - Αυτός θα το βάλει με Ολυμπιακό” (Vid)
Κύπελλο Ελλάδας | 13/05/2025 - 23:21

“Ανυπομονεί όλη η Κρήτη - Αυτός θα το βάλει με Ολυμπιακό” (Vid)

Mεγάλη αισιοδοξία στον ΟΦΗ για την κατάκτηση τ...

Στα... μαχαίρια ΝΔ και Βασίλης Λαμπρόπουλος: "Βγήκε και είπε στο MEGA για τα Τέμπη πριν τις διαρροές ότι..."!
Ελλάδα | 24/03/2024 - 23:18

Στα... μαχαίρια ΝΔ και Βασίλης Λαμπρόπουλος: "Βγήκε και είπε στο MEGA για τα Τέμπη πριν τις διαρροές ότι..."!

Οι ίδιες πηγές τονίζουν επίσης ότι «οι διαρροές των σ...

’’Καταιγιστικός’’ ΟΦΗ: Γκολάρες του Ισέκα και Λαμπρόπουλος για το 3-0 σε 10 λεπτά! (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 19/02/2024 - 18:42

’’Καταιγιστικός’’ ΟΦΗ: Γκολάρες του Ισέκα και Λαμπρόπουλος για το 3-0 σε 10 λεπτά! (ΒΙΝΤΕΟ)

Τρία γκολ για τους Κρητικούς, οι οποίοι μέσα σε 10 λεπτά ''...

Το παίρνει πάνω του ο Λαμπρόπουλος: ’’Ρίξτε σε εμένα όλο το ανάθεμα για την ήττα από την ΑΕΚ’’
Super League | 28/01/2024 - 18:54

Το παίρνει πάνω του ο Λαμπρόπουλος: ’’Ρίξτε σε εμένα όλο το ανάθεμα για την ήττα από την ΑΕΚ’’

Ο αμυντικός του ΟΦΗ ανέλαβε την ευθύνη για το ανεπιτυχές α...

Ο Λαμπρόπουλος αποκάλυψε το μοιραίο λάθος της Αστυνομίας με τους Κροάτες χούλιγκανς στην Ελευσίνα! (Vid)
Ποδόσφαιρο | 09/08/2023 - 09:00

Ο Λαμπρόπουλος αποκάλυψε το μοιραίο λάθος της Αστυνομίας με τους Κροάτες χούλιγκανς στην Ελευσίνα! (Vid)

Πώς τους έχασαν στην Αθήνα και γιατί ενώ περίμεναν ό...

Μεταγραφή-έκπληξη με πρώην αμυντικό της ΑΕΚ από τον ΟΦΗ!
Super League | 09/07/2023 - 16:16

Μεταγραφή-έκπληξη με πρώην αμυντικό της ΑΕΚ από τον ΟΦΗ!

Οι Κρητικοί ήρθαν σε συμφωνία μαζί του και ετοιμάζονται ν...

Έσκασε τώρα: Εξελίξεις με Σταφυλίδη και Λαμπρόπουλο, έμειναν ελεύθεροι από τη Μπόχουμ! (ΦΩΤΟ)
Bundesliga | VIDEO 01/06/2023 - 13:14

Έσκασε τώρα: Εξελίξεις με Σταφυλίδη και Λαμπρόπουλο, έμειναν ελεύθεροι από τη Μπόχουμ! (ΦΩΤΟ)

Η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε την αποχώρηση τόσο τ...

Βρέθηκαν ποιοι έδωσαν εντολή για την εκτέλεση Καραϊβάζ - Πότε οι χειροπέδες - Το στοιχείο που τους... έκαψε!
Έγκλημα | 17/04/2023 - 09:20

Βρέθηκαν ποιοι έδωσαν εντολή για την εκτέλεση Καραϊβάζ - Πότε οι χειροπέδες - Το στοιχείο που τους... έκαψε!

Ραγδαίες οι εξελίξεις τις τελευταίες ημέρες στην πολύκροτη υ...

"Πόλεμος" για Πισπιρίγκου - Ο Λαμπρόπουλος διαψεύδει Κούγια - Ο γενετιστής θα κρίνει τη δίκη! (Vid)
Έγκλημα | 12/01/2023 - 09:20

"Πόλεμος" για Πισπιρίγκου - Ο Λαμπρόπουλος διαψεύδει Κούγια - Ο γενετιστής θα κρίνει τη δίκη! (Vid)

Τα όσα ισχυρίζεται η υπερασπιστική γραμμή της Ρούλας Π...

Το… "εγκληματικό λάθος" Ευαγγελάτου-Λαμπροπούλου στην υπόθεση βιασμού - "Θα είχαμε νεκρό"!
Έγκλημα | 14/10/2022 - 09:00

Το… "εγκληματικό λάθος" Ευαγγελάτου-Λαμπροπούλου στην υπόθεση βιασμού - "Θα είχαμε νεκρό"!

Μία δήλωση που θα συζητηθεί έγινε On camera με αφορμή τις σ...

Κίνηση-ματ Ευαγγελάτου στην πρεμιέρα - Χαμός στο twitter - Μεγάλη μεταγραφή για... Πισπιρίγκου (Vid)
Media | 25/08/2022 - 09:20

Κίνηση-ματ Ευαγγελάτου στην πρεμιέρα - Χαμός στο twitter - Μεγάλη μεταγραφή για... Πισπιρίγκου (Vid)

Η επιστροφή του στο MEGA από τις καλοκαιρινές διακοπές, σ...

Ο Λαμπρόπουλος αποκάλυψε το μεγάλο κόλπο του Τράγκα με τις αποδείξεις και τα λεφτά από εκβιασμούς!
Έγκλημα | 18/06/2022 - 12:44

Ο Λαμπρόπουλος αποκάλυψε το μεγάλο κόλπο του Τράγκα με τις αποδείξεις και τα λεφτά από εκβιασμούς!

Έτσι «καθάριζε» τα λεφτά που φέρεται να λάμβανε από ε...

Αποκάλυψη: Αυτός είναι ο λόγος που ο Βασίλης Λαμπρόπουλος δεν βγαίνει στον Νίκο Ευαγγελάτο!
Media | 05/05/2022 - 09:00

Αποκάλυψη: Αυτός είναι ο λόγος που ο Βασίλης Λαμπρόπουλος δεν βγαίνει στον Νίκο Ευαγγελάτο!

Η υπόθεση της Πάτρας, η Ρούλα Πισπιρίγκου και γιατί ο...

Χαμός στο MEGA με Λαμπρόπουλο - "Αποστόμωσε" τον δικηγόρο της Πισπιρίγκου που τον κατηγόρησε!
Έγκλημα | 21/04/2022 - 09:40

Χαμός στο MEGA με Λαμπρόπουλο - "Αποστόμωσε" τον δικηγόρο της Πισπιρίγκου που τον κατηγόρησε!

Όλα ξεκίνησαν όταν ο κ. Παπαδόπουλος έκανε λόγο για π...

"Χάθηκε" από τον Νίκο Ευαγγελάτο ο Βασίλης Λαμπρόπουλος - Χαμός στο twitter λόγω Ρούλας! (ΦΩΤΟ)
Media | 19/04/2022 - 09:00

"Χάθηκε" από τον Νίκο Ευαγγελάτο ο Βασίλης Λαμπρόπουλος - Χαμός στο twitter λόγω Ρούλας! (ΦΩΤΟ)

Γιατί δεν εμφανίζεται πλέον στην εκπομπή του MEGA ο γνωστός ρ...

"Τελειώνουν" τη Ρούλα Πισπιρίγκου Κουσουλός και Λαμπρόπουλος - "Μετά την ανακοπή την είδαν να..."
Ελλάδα | 14/04/2022 - 08:17

"Τελειώνουν" τη Ρούλα Πισπιρίγκου Κουσουλός και Λαμπρόπουλος - "Μετά την ανακοπή την είδαν να..."

Οι καταθέσεις που έρχονται τις επόμενες ώρες, θα δώσουν έ...

"Πάγωσε" η Ελλάδα: "Λύγισε" ο Λαμπρόπουλος στην αποκάλυψη για τα νεκρά παιδιά στην Πάτρα! (Vid)
Ελλάδα | 02/03/2022 - 09:00

"Πάγωσε" η Ελλάδα: "Λύγισε" ο Λαμπρόπουλος στην αποκάλυψη για τα νεκρά παιδιά στην Πάτρα! (Vid)

Σοκαρισμένος και ο Νίκος Ευαγγελάτος! Για πρώτη φορά ο...