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Basket League
ΟΛΥ
82 - 76
ΤΕΛ
ΠΑΟ
ΝΒΑ
ΣΑΝ
95 - 105
ΤΕΛ
ΝΙΟ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΑΪΤ
4 - 0
ΤΕΛ
ΝΈΑ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΦΙΛ
5 - 1
ΤΕΛ
ΓΟΥ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΚΙΡ
- - -
ΤΕΛ
ΚΈΝ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΓΙΒ
4 - 0
ΤΕΛ
ΒΡΕ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΑΛΒ
0 - 1
ΤΕΛ
ΙΣΡ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΔΑΝ
0 - 0
ΤΕΛ
ΚΟΝ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΛΟΥ
0 - 1
ΤΕΛ
ΙΤΑ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΟΛΛ
0 - 1
ΤΕΛ
ΑΛΓ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΠΟΛ
2 - 2
ΤΕΛ
ΝΙΓ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ν.
0 - 0
ΤΕΛ
ΕΛ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΠΑΝ
4 - 2
ΤΕΛ
ΔΟΜ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΜΑΛ
0 - 3
ΤΕΛ
ΠΑΚ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΣΙΓ
- - -
ΤΕΛ
ΚΊΝ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΚΑΜ
4 - 0
ΤΕΛ
ΜΠΟ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΛΕΣ
1 - 1
ΤΕΛ
ΚΈΝ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΣΛΟ
1 - 1
ΤΕΛ
ΚΎΠ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
BΌΡ
1 - 0
ΤΕΛ
ΓΟΥ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΑΦΓ
- - -
ΤΕΛ
ΜΠΑ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΣΟΥ
2 - 2
ΤΕΛ
ΕΛΛ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΑΝΔ
2 - 0
ΤΕΛ
ΛΙΧ
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Χακάν Σαφί

Χακάν Σαφί

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Χακάν Σαφί. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Φενέρμπαχτσε: Υποψήφιος πρόεδρος υπόσχεται τον Λεβαντόφσκι!
Champions League | VIDEO 03/06 - 03:01

Φενέρμπαχτσε: Υποψήφιος πρόεδρος υπόσχεται τον Λεβαντόφσκι!

Η προεκλογική μάχη για την προεδρία της Φενέρμπαχτσε, η...