Χακάν Σαφί

Champions League | VIDEO 03/06 - 03:01

Φενέρμπαχτσε: Υποψήφιος πρόεδρος υπόσχεται τον Λεβαντόφσκι!

Η προεκλογική μάχη για την προεδρία της Φενέρμπαχτσε, η...