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Basket League
ΟΛΥ
82 - 76
ΤΕΛ
ΠΑΟ
ΝΒΑ
ΣΑΝ
95 - 105
ΤΕΛ
ΝΙΟ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΪΤ
4 - 0
ΤΕΛ
Ν
ΝΈΑ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Φ
ΦΙΛ
5 - 1
ΤΕΛ
Γ
ΓΟΥ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Κ
ΚΙΡ
- - -
ΤΕΛ
Κ
ΚΈΝ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Γ
ΓΙΒ
4 - 0
ΤΕΛ
Β
ΒΡΕ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΛΒ
0 - 1
ΤΕΛ
Ι
ΙΣΡ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Δ
ΔΑΝ
0 - 0
ΤΕΛ
Κ
ΚΟΝ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Λ
ΛΟΥ
0 - 1
ΤΕΛ
Ι
ΙΤΑ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ο
ΟΛΛ
0 - 1
ΤΕΛ
Α
ΑΛΓ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Π
ΠΟΛ
2 - 2
ΤΕΛ
Ν
ΝΙΓ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ν
Ν.
0 - 0
ΤΕΛ
Ε
ΕΛ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Π
ΠΑΝ
4 - 2
ΤΕΛ
Δ
ΔΟΜ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Μ
ΜΑΛ
0 - 3
ΤΕΛ
Π
ΠΑΚ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Σ
ΣΙΓ
- - -
ΤΕΛ
Κ
ΚΊΝ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Κ
ΚΑΜ
4 - 0
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΟ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Λ
ΛΕΣ
1 - 1
ΤΕΛ
Κ
ΚΈΝ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Σ
ΣΛΟ
1 - 1
ΤΕΛ
Κ
ΚΎΠ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
B
BΌΡ
1 - 0
ΤΕΛ
Γ
ΓΟΥ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΦΓ
- - -
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΑ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Σ
ΣΟΥ
2 - 2
ΤΕΛ
Ε
ΕΛΛ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΝΔ
2 - 0
ΤΕΛ
Λ
ΛΙΧ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ι
ΙΣΠ
1 - 1
LIVE
Ι
ΙΡΆ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Γ
ΓΑΛ
1 - 0
LIVE
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Χακάν Σαφί
Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Χακάν Σαφί.
Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.
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