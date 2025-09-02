Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδoς ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους
Χουλιάν Μπαρτόλο

Χουλιάν Μπαρτόλο

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Χουλιάν Μπαρτόλο. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
Δεύτερη γκολάρα ο Αστέρας - Ο Μπαρτόλο τους έπιασε όλους στον ύπνο! (Vid)
Super League | VIDEO 03/11 - 18:48

Δεύτερη γκολάρα ο Αστέρας - Ο Μπαρτόλο τους έπιασε όλους στον ύπνο! (Vid)

Ο Χουλιάν Μπαρτόλο πήρε τη... σκυτάλη από τον Χουλιάν Τ...