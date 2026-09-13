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Χράντετς Κράλοβε

Χράντετς Κράλοβε

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Χράντετς Κράλοβε. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Η παρακάμερα της πρόκρισης ΠΑΟ - Ποιοι δεν έβλεπαν το πέναλτι Ντέσερς
UEFA Conference League | 28/08 - 18:23

Η παρακάμερα της πρόκρισης ΠΑΟ - Ποιοι δεν έβλεπαν το πέναλτι Ντέσερς

Ο Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάμερα τ...

Με σφραγίδα και… κρύο αίμα Ντέσερς-Έτσι πέρασε στη League Phase o ΠΑΟ (Hls)
UEFA Conference League | 27/08 - 23:15

Με σφραγίδα και… κρύο αίμα Ντέσερς-Έτσι πέρασε στη League Phase o ΠΑΟ (Hls)

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τη νίκη-θρίλερ τ...

ΣΟΚ στο 90+2' για ΠΑΟ - Ισοφαρίζει ο Νταρίντα (vid)
UEFA Conference League | 27/08 - 22:00

ΣΟΚ στο 90+2' για ΠΑΟ - Ισοφαρίζει ο Νταρίντα (vid)

Η ομάδα από την Τσεχία καταφέρνει να ισοφαρίσει στο φ...

Γκολ πρόκρισης από Ντέσερς για ΠΑΟ στην Τσεχία (vid)
UEFA Conference League | 27/08 - 21:42

Γκολ πρόκρισης από Ντέσερς για ΠΑΟ στην Τσεχία (vid)

Οι Πράσινοι στο 72' καταφέρνουν να ανοίξουν το σκορ στην έ...

Τεράστια ευκαιρία για ΠΑΟ! Ελάχιστα έξω πλασέ του Λιβάι (vid)
UEFA Conference League | 27/08 - 20:50

Τεράστια ευκαιρία για ΠΑΟ! Ελάχιστα έξω πλασέ του Λιβάι (vid)

Πολύ κοντά στο ανοίξει το σκορ βρέθηκε το Τριφύλλι, μ...

Κρατάει τον ΠΑΟ ο Πένια - Μεγάλες επεμβάσεις κόντρα σε Χράντετς (vid)
UEFA Conference League | 27/08 - 20:23

Κρατάει τον ΠΑΟ ο Πένια - Μεγάλες επεμβάσεις κόντρα σε Χράντετς (vid)

Οι Τσέχοι θα συνεχίσουν να πιέζουν την άμυνα των Πρασίνων, μ...

Παραλίγο σοκ για ΠΑΟ! Κοιμήθηκε η άμυνα, λυτρωτής Κάτρης (vid)
UEFA Conference League | 27/08 - 20:13

Παραλίγο σοκ για ΠΑΟ! Κοιμήθηκε η άμυνα, λυτρωτής Κάτρης (vid)

Τεράστια ευκαιρία για να ανοίξουν το σκορ έχασαν οι γ...

ΤΕΛΙΚΟ: Χράντετς - Παναθηναϊκός 1-2 (vid)
UEFA Conference League | 27/08 - 19:30

ΤΕΛΙΚΟ: Χράντετς - Παναθηναϊκός 1-2 (vid)

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της αναμέτρησης ρ...

Με Πελίστρι βασικό ο ΠΑΟ στην Τσεχία - Η 11αδα κόντρα σε Χράντετς
UEFA Conference League | 27/08 - 18:57

Με Πελίστρι βασικό ο ΠΑΟ στην Τσεχία - Η 11αδα κόντρα σε Χράντετς

Λίγη ώρα πριν τον αγώνα στην Τσεχία έγιναν γνωστές ο...

"Καμπανάκια" στην Τσεχία για τους οπαδούς ΠΑΟ, Ερυθρού και Χάιντουκ!
UEFA Conference League | 27/08 - 17:05

"Καμπανάκια" στην Τσεχία για τους οπαδούς ΠΑΟ, Ερυθρού και Χάιντουκ!

Σε κατάσταση συναγερμού οι αστυνομικές αρχές της Τσεχίας γ...

ΠΑΟ: Το μοναδικό ερώτημα Νίστρουπ για την 11άδα - Παίρνει και άλλον χαφ
UEFA Conference League | 27/08 - 13:00

ΠΑΟ: Το μοναδικό ερώτημα Νίστρουπ για την 11άδα - Παίρνει και άλλον χαφ

Τα πλάνα Νίστρουπ και ο χαφ που έρχεται μ...

Χράντετς Κράλοβε - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
UEFA Conference League | 27/08 - 11:55

Χράντετς Κράλοβε - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Το Τριφύλλι κυνηγάει πρόκριση που θα τ...

Υπόκλιση σε ΠΑΟ από τον προπονητή της Χράντετς: "Ομάδα με τρομερή ποιότητα"
UEFA Conference League | 26/08 - 20:35

Υπόκλιση σε ΠΑΟ από τον προπονητή της Χράντετς: "Ομάδα με τρομερή ποιότητα"

Ο προπονητής της Χράντετς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τ...

Νίστρουπ: “Καλή απόδοση, αλλά όχι μόνο για 70 λεπτά” - Ατάκα για Καλάμπρια
UEFA Conference League | 26/08 - 19:53

Νίστρουπ: “Καλή απόδοση, αλλά όχι μόνο για 70 λεπτά” - Ατάκα για Καλάμπρια

Όχι τα ίδια λάθη, το μήνυμα του τεχνικού του ΠΑΟ για τ...

Απόφαση Νίστρουπ - Ο λόγος που ο ΠΑΟ δεν θα προπονηθεί στο Κράλοβε
UEFA Conference League | 26/08 - 07:05

Απόφαση Νίστρουπ - Ο λόγος που ο ΠΑΟ δεν θα προπονηθεί στο Κράλοβε

Η απόφαση του Δανού προπονητή εν όψει της ρ...

Η πιο "δαπανηρή" μεταγραφή του ΠΑΟ δεν έχει γίνει ακόμα - Χαφ τοπ κλάσης!
Super League | 25/08 - 18:30

Η πιο "δαπανηρή" μεταγραφή του ΠΑΟ δεν έχει γίνει ακόμα - Χαφ τοπ κλάσης!

Μετά την πώληση του Άνταμ Τσέριν οι Πράσινοι ενισχύουν τ...

Το ερωτηματικό Νίστρουπ για το βασικό σχήμα με Χράντετς - Σενάριο για 2 φορ
UEFA Conference League | 24/08 - 16:04

Το ερωτηματικό Νίστρουπ για το βασικό σχήμα με Χράντετς - Σενάριο για 2 φορ

Τα νεότερα στον Παναθηναϊκό εν όψει της ρεβάνς με την Χ...

Οριστικό με Καλάμπρια εν όψει Χράντετς - Τι έγινε σήμερα στο Κορωπί
UEFA Conference League | 24/08 - 13:47

Οριστικό με Καλάμπρια εν όψει Χράντετς - Τι έγινε σήμερα στο Κορωπί

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του για τη ρ...

Τότε το πρώτο συμπέρασμα για Νίστρουπ στον ΠΑΟ - Τι ισχύει με χαφ
UEFA Conference League | 24/08 - 12:18

Τότε το πρώτο συμπέρασμα για Νίστρουπ στον ΠΑΟ - Τι ισχύει με χαφ

Ο Διονύσης Δεσύλλας εξήγησε γιατί ο Παναθηναϊκός οφείλει ν...

Σχόλιο για ΠΑΟ που θα συζητηθεί: "Καλή στιγμή για προσωρινή αμνησία"
UEFA Conference League | 24/08 - 10:41

Σχόλιο για ΠΑΟ που θα συζητηθεί: "Καλή στιγμή για προσωρινή αμνησία"

Ο Παναθηναϊκός δεν είναι ένας οργανισμός που έχει… ψ...

Ευχάριστο για Νίστρουπ στο Κορωπί - Ακόμη μία λύση
Super League | 23/08 - 14:04

Ευχάριστο για Νίστρουπ στο Κορωπί - Ακόμη μία λύση

Ποιος μπήκε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού και ίσως ε...