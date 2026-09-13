Χράντετς Κράλοβε

Ο Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάμερα τ...
Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τη νίκη-θρίλερ τ...
Η ομάδα από την Τσεχία καταφέρνει να ισοφαρίσει στο φ...
Οι Πράσινοι στο 72' καταφέρνουν να ανοίξουν το σκορ στην έ...
Πολύ κοντά στο ανοίξει το σκορ βρέθηκε το Τριφύλλι, μ...
Οι Τσέχοι θα συνεχίσουν να πιέζουν την άμυνα των Πρασίνων, μ...
Τεράστια ευκαιρία για να ανοίξουν το σκορ έχασαν οι γ...
Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της αναμέτρησης ρ...
Λίγη ώρα πριν τον αγώνα στην Τσεχία έγιναν γνωστές ο...
Σε κατάσταση συναγερμού οι αστυνομικές αρχές της Τσεχίας γ...
Τα πλάνα Νίστρουπ και ο χαφ που έρχεται μ...
Το Τριφύλλι κυνηγάει πρόκριση που θα τ...
Ο προπονητής της Χράντετς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τ...
Όχι τα ίδια λάθη, το μήνυμα του τεχνικού του ΠΑΟ για τ...
Η απόφαση του Δανού προπονητή εν όψει της ρ...
Μετά την πώληση του Άνταμ Τσέριν οι Πράσινοι ενισχύουν τ...
Τα νεότερα στον Παναθηναϊκό εν όψει της ρεβάνς με την Χ...
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του για τη ρ...
Ο Διονύσης Δεσύλλας εξήγησε γιατί ο Παναθηναϊκός οφείλει ν...
Ο Παναθηναϊκός δεν είναι ένας οργανισμός που έχει… ψ...
Ποιος μπήκε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού και ίσως ε...