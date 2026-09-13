Χράντετς Κράλοβε

UEFA Conference League | 27/08 - 18:57

Με Πελίστρι βασικό ο ΠΑΟ στην Τσεχία - Η 11αδα κόντρα σε Χράντετς

Λίγη ώρα πριν τον αγώνα στην Τσεχία έγιναν γνωστές ο...