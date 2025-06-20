Facebook Pixel
Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Δέδας: "Ο Ιτούδης με τον Ομπράντοβιτς έκαναν κάτι πρωτοποριακό"!
Euroleague | 30/07 - 23:16

Ο Έλληνας προπονητής σε συνέντευξη του μίλησε για το δ...

Πάει για... κλοπή στόχου του ΠΑΟ ο Ομπράντοβιτς - Τι αναφέρουν στη Σερβία
Euroleague | VIDEO 19/07 - 15:20

Η ομάδα από τη Σερβία φαίνεται να θέλει να κάνει μια η...

Αυτός είναι ο εκλεκτός Σιάο για τον πάγκο του Άρη - “Επετεύχθη η συμφωνία”
Basket League | 08/07 - 18:40

Σερβικό δημοσίευμα για deal των “κίτρινων” με π...

Ιτούδης και Ομπράντοβιτς αποκάλυψαν άγνωστη ιστορία με Διαμαντίδη! (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 06/07 - 20:02

«Παίκτες σαν τον Διαμαντίδη μπορείς να βρεις, όχι όμως τ...

Για πάντα... Παναθηναϊκός ο Ομπράντοβιτς - Τρομερή ατάκα για ΟΑΚΑ (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 06/07 - 19:52

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς βίωσε μοναδικές στιγμές στον π...

Ομπράντοβιτς: Παραλίγο να παίξουμε μπουνιές με τον Ιτούδη στον Παναθηναϊκό!
Euroleague | 06/07 - 16:53

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αφηγήθηκε και μια ιστορία α...

Ατακάρα Ιτούδη σε Ζοτς για Βαλαντσιούνας και Παναθηναϊκό! (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 06/07 - 16:08

Δημήτρης Ιτούδης και Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρέθηκαν σ...

Ατακάρα Σάρας για Διαμαντίδη: "Μετά τις ήττες ήθελε ο Ζοτς να τον..."
Euroleague | VIDEO 05/07 - 18:46

Ο Λιθουανός πάλαι ποτέ σπουδαίος άσος του Παναθηναϊκού α...

Βρήκε προπονητή ο Άρης - Της… σχολής Ομπράντοβιτς
Basket League | 03/07 - 23:03

Οι “κίτρινοι” σε προχωρημένες συζητήσεις μ...

Πιστιόλης: "Το ντοκιμαντέρ Τζόρνταν μου θύμισε Σπανούλη" - Ατάκα για Ζοτς
Euroleague | 03/07 - 16:34

Ο Έλληνας προπονητής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Αντρέας Πιστιόλης μ...

Ανακοίνωσε παικταρά της Μάλαγα ο Ομπράντοβιτς!
Euroleague | 27/06 - 20:45

Κάτοικος Βελιγραδίου είναι και επίσημα ο Αμερικανός ά...

Έφτασε τους 45 τίτλους ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Μπάσκετ | 13/06 - 17:10

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατέκτησε την Αδριατική Λίγκα μ...