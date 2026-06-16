Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς

Super League | VIDEO 22/07 - 20:07

Αλλάζει τα πλάνα Μεντιλίμπαρ ο Αντρέ Λουίς - Εκτός Κλέιτον και δύο ονόματα!

Ποιος παίκτης είναι το φαβορί για τον πρώτο... αποκλεισμό ε...