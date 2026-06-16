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Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς

Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Ντεμπούτο Ορτέγκα - 11άδα με Σμαΐλοβιτς, Σα και Φορτούνη
Super League | 22/08 - 20:31

Ντεμπούτο Ορτέγκα - 11άδα με Σμαΐλοβιτς, Σα και Φορτούνη

Οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι τ...

Η σκληρή αλήθεια Μεντιλίμπαρ! Γιατί βγήκαν Κάρμο-Ρόκα, παράδοξο με Πόποβιτς
Champions League | 05/08 - 10:00

Η σκληρή αλήθεια Μεντιλίμπαρ! Γιατί βγήκαν Κάρμο-Ρόκα, παράδοξο με Πόποβιτς

Η Ναϊμέγκεν κέρδισε τις μονομαχίες, δημιούργησε ποιοτικότερες ε...

Αλλάζει τα πλάνα Μεντιλίμπαρ ο Αντρέ Λουίς - Εκτός Κλέιτον και δύο ονόματα!
Super League | VIDEO 22/07 - 20:07

Αλλάζει τα πλάνα Μεντιλίμπαρ ο Αντρέ Λουίς - Εκτός Κλέιτον και δύο ονόματα!

Ποιος παίκτης είναι το φαβορί για τον πρώτο... αποκλεισμό ε...

Ολυμπιακός: Ένα εμπάργκο στα φιλικά, μια «κλοπή» και ένας... Ουαντού
Blogs | 18/07 - 22:50

Ολυμπιακός: Ένα εμπάργκο στα φιλικά, μια «κλοπή» και ένας... Ουαντού

Γιατί η 11αδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Άγιαξ δεν βοηθάει γ...

"Φτιαγμένος" ο Σμαΐλοβιτς: "Τιμή να παίζω στον Ολυμπιακό"
Super League | 18/07 - 20:19

"Φτιαγμένος" ο Σμαΐλοβιτς: "Τιμή να παίζω στον Ολυμπιακό"

Ο Σουηδός στόπερ των Ερυθρόλευκων μίλησε μετά την ήττα α...

"Καμπανάκι" Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό - Τι συνέβη με Γιάρεμτσουκ και Κάρμο
Super League | 13/07 - 14:30

"Καμπανάκι" Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό - Τι συνέβη με Γιάρεμτσουκ και Κάρμο

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει συγκεκριμένα παράπονα α...

«Παράπονα» Μεντιλίμπαρ μετά τη Λέουβεν! Τι προβλημάτισε τον Βάσκο
Super League | 13/07 - 09:50

«Παράπονα» Μεντιλίμπαρ μετά τη Λέουβεν! Τι προβλημάτισε τον Βάσκο

Ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν περιμένει απόλυτη ε...

«Πεντάδα-τείχος» για τον νέο Ολυμπιακό! Ο Μεντιλίμπαρ χτίζει άμυνα-μπετόν
Super League | 08/07 - 09:27

«Πεντάδα-τείχος» για τον νέο Ολυμπιακό! Ο Μεντιλίμπαρ χτίζει άμυνα-μπετόν

Η ομάδα του Πειραιά επιχειρεί να δημιουργήσει μία αμυντική γ...

Ένας... Κάρμο από τα δεξιά ο Σμαΐλοβιτς - Εξελίξεις με Σίλβα & Αντρέ Λουίς
Super League | 07/07 - 14:41

Ένας... Κάρμο από τα δεξιά ο Σμαΐλοβιτς - Εξελίξεις με Σίλβα & Αντρέ Λουίς

Το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με Σμαΐλοβιτς, Ζότα Σ...

Ενθουσιασμένος ο Σμαΐλοβιτς - “Ήταν ξεκάθαρο από την αρχή” (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 06/07 - 20:16

Ενθουσιασμένος ο Σμαΐλοβιτς - “Ήταν ξεκάθαρο από την αρχή” (ΒΙΝΤΕΟ)

Τι είπε ο νεοαποκτηθείς στόπερ τ...

Ολυμπιακός: Στην Ολλανδία ο Σμαΐλοβιτς για υπογραφές και ανακοινώσεις
Super League | 05/07 - 15:18

Ολυμπιακός: Στην Ολλανδία ο Σμαΐλοβιτς για υπογραφές και ανακοινώσεις

Στην Ολλανδία βρίσκεται από το μεσημέρι της Κυριακής ο...

"Μπαμ" με το θηρίο! Τι θα δώσει στον Ολυμπιακό ο Σμαΐλοβιτς (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 05/07 - 10:16

"Μπαμ" με το θηρίο! Τι θα δώσει στον Ολυμπιακό ο Σμαΐλοβιτς (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Σουηδοβόσνιος στόπερ γίνεται παίκτης των Πειραιωτών κ...

Νίκη με Σμαΐλοβιτς, η καλύτερη 4αδα στην ιστορία - Τον ξεχώρισαν ΑΕΚ, ΠΑΟ!
Super League | 04/07 - 23:54

Νίκη με Σμαΐλοβιτς, η καλύτερη 4αδα στην ιστορία - Τον ξεχώρισαν ΑΕΚ, ΠΑΟ!

Πώς ο Ολυμπιακός έκλεισε ένα σπουδαίο deal και έφερε σ...

Άμεσα στην Ολλανδία ο Σμαΐλοβιτς - Το συμβόλαιο που υπογράφει
Super League | 04/07 - 20:06

Άμεσα στην Ολλανδία ο Σμαΐλοβιτς - Το συμβόλαιο που υπογράφει

Οριστικές οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό με τ...

Το έχουν σίγουρο οι Σουηδοί-“Έκλεισε Σμαΐλοβιτς ο Ολυμπιακός με ποσό-ρεκόρ"
Super League | 04/07 - 18:59

Το έχουν σίγουρο οι Σουηδοί-“Έκλεισε Σμαΐλοβιτς ο Ολυμπιακός με ποσό-ρεκόρ"

Τι αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα γ...

Ο ΑΕΚτζής που συζητά με Ολυμπιακό για μία μεγάλη μεταγραφή - Νο1 επιλογή!
Super League | VIDEO 04/07 - 11:45

Ο ΑΕΚτζής που συζητά με Ολυμπιακό για μία μεγάλη μεταγραφή - Νο1 επιλογή!

Οι σκληρές διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού για παίκτη τ...

"Βράχος" ύψους 1.92μ ο αντί-Σμαΐλοβιτς στον Ολυμπιακό - Ξεκίνησαν οι επαφές
Super League | 25/06 - 20:02

"Βράχος" ύψους 1.92μ ο αντί-Σμαΐλοβιτς στον Ολυμπιακό - Ξεκίνησαν οι επαφές

Πρόκειται για ποδοσφαιριστή δοκιμασμένο στο κορυφαίο ε...

Ολυμπιακός: Στην «pole position» για σούπερ ταλέντο από την Σκανδιναβία!
Super League | 23/06 - 19:39

Ολυμπιακός: Στην «pole position» για σούπερ ταλέντο από την Σκανδιναβία!

Το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ζινεντίν Σμαϊλοβιτς φ...

Πρόβλημα για Ολυμπιακό - Σφήνα για Σμαΐλοβιτς - Πρόταση 6,5 εκατομμύρια
Super League | 23/06 - 14:54

Πρόβλημα για Ολυμπιακό - Σφήνα για Σμαΐλοβιτς - Πρόταση 6,5 εκατομμύρια

Ο κεντρικός αμυντικός της Σάντεφιορντ είναι από τους β...

Πιέζει να έρθει στον Ολυμπιακό, αγορά 4 εκατ. - Καρέ μεταγραφών τον Ιούλιο
Super League | 22/06 - 17:30

Πιέζει να έρθει στον Ολυμπιακό, αγορά 4 εκατ. - Καρέ μεταγραφών τον Ιούλιο

Ο Ολυμπιακός θέλει να τελειώνει γρήγορα με τις ανοιχτές υ...

«Κληρώνει» για Σμαΐλοβιτς! Σπριντ με Σέλτικ για Ολυμπιακό
Super League | 22/06 - 10:32

«Κληρώνει» για Σμαΐλοβιτς! Σπριντ με Σέλτικ για Ολυμπιακό

Ο νεαρός αριστεροπόδαρος στόπερ έχει μπει ψηλά στη λ...