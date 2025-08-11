Facebook Pixel
Νάσος Τουκαράτε

Είναι... Νάσος που παίζει ξύλο σε όλα τα μέτωπα! Έχει το ρεπορτάζ της showbiz και όλα τα κουτσομπολιά που ενδιαφέρον πολύ κόσμο. Συχνάζει παντού και μαθαίνει τα πάντα.

Κουνέλια-ζόμπι προκαλούν ανησυχία στο διαδίκτυο! (BINTEO)
Περίεργα | 15/08 - 01:14

Κουνέλια-ζόμπι προκαλούν ανησυχία στο διαδίκτυο! (BINTEO)

Απόκοσμες εικόνες των τρωκτικών ζώων με κέρατα που φ...

Σε αυτό το κανάλι θα δούμε απόψε τον τελικό του Super Cup Παρί-Τότεναμ
Media | 13/08 - 07:16

Σε αυτό το κανάλι θα δούμε απόψε τον τελικό του Super Cup Παρί-Τότεναμ

Στο Φριούλι, η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο UEFA Champions League θ...

Οι ατάκες που "έκαψαν" τον γνωστό πρώην αστυνομικό TikToker!
Έγκλημα | 13/08 - 00:29

Οι ατάκες που "έκαψαν" τον γνωστό πρώην αστυνομικό TikToker!

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υ...

Καμία ανησυχία για την Ελλάδα ο σεισμός στην Τουρκία!
Ελλάδα | 12/08 - 00:29

Καμία ανησυχία για την Ελλάδα ο σεισμός στην Τουρκία!

Ειδική στην Ελλάδα καθησυχάζουν, ότι οι συνέπειες του Ε...

Ροντινέι-Στρεφέτσα "έψησαν" επιστροφή Ποντένσε απ’την παραλία!
Super League | 10/08 - 22:31

Ροντινέι-Στρεφέτσα "έψησαν" επιστροφή Ποντένσε απ’την παραλία!

Παρέα με τις συντρόφους τους, οι δύο Βραζιλιάνοι βρήκαν τ...

Μάγκας! Συγγνώμη από Έλληνα παρουσιαστή - Κατέστρεψε δημόσια περιουσία
Media | 11/08 - 04:33

Μάγκας! Συγγνώμη από Έλληνα παρουσιαστή - Κατέστρεψε δημόσια περιουσία

Σε βίντεο που ανάρτησε το ίδιο βράδυ, εξήγησε ότι το π...

ΣΟΚ! Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά
Πολιτική | 07/08 - 23:38

ΣΟΚ! Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά

Νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», ό...

Η Τεχνητή Νοημοσύνη της Google "σκοτώνει" τα ΜΜΕ
Media | 07/08 - 08:07

Η Τεχνητή Νοημοσύνη της Google "σκοτώνει" τα ΜΜΕ

Άμεση παρέμβαση της ΕΕ ζητούν ο ΟΣΔΕΛ και άλλοι πέντε ε...

Η Johanna αποθεώνει Χρήστο Νικολόπουλο!
Ψυχαγωγία | 31/07 - 05:34

Η Johanna αποθεώνει Χρήστο Νικολόπουλο!

Η διασκευή του εμβληματικού τραγουδιού "Πήγα σε Μάγισσες" γ...

Διάσημη Ελληνίδα... σωσίας της Καρντάσιαν - Ίδιο πρόσωπο, τεράστια οπίσθια!
Showbiz | 28/07 - 09:40

Διάσημη Ελληνίδα... σωσίας της Καρντάσιαν - Ίδιο πρόσωπο, τεράστια οπίσθια!

Το εντυπωσιακό και πολύ αδύνατο κάποτε μοντέλο, συνέχισε τ...

Έξαλλος ο Νίκος Χατζηνικολάου: "Άθλιοι απατεώνες - Μην τα αγοράζετε" (ΦΩΤΟ)
Media | 28/07 - 09:00

Έξαλλος ο Νίκος Χατζηνικολάου: "Άθλιοι απατεώνες - Μην τα αγοράζετε" (ΦΩΤΟ)

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής του δελτίου τ...

Τέλος σε διάσημο ζευγάρι της showbiz! Απίστευτη η αιτία χωρισμού
Showbiz | 27/07 - 07:16

Τέλος σε διάσημο ζευγάρι της showbiz! Απίστευτη η αιτία χωρισμού

Το τελευταίο διάστημα, το ζευγάρι είχε περιορίσει τις κ...

