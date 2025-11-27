Τενίστας έκανε μια πρωτοφανή χαζομάρα κατά τη διάρκεια τ...
Βουνά από δολάρια, αλλά και «πετροδολάρια». Άραβες κ...
Ο Γιανίκ Σίνερ έγινε ξανά Νο 1 του κόσμου, όμως η χ...
Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι φίλοι του τένις στον Νόβακ Τ...
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποσύρθηκε από το Hellenic Championship κ...
Ο Παύλος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 6-1,6-2 σε 59:27 λεπτά από τ...
Ο Αυστριακός Φίλιπ Μίσολιτς νίκησε ττον Σλοβάκο Ά...
Στις 4 Αυγούστου ανακοινώθηκε και επίσημα ότι το φ...
Η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη τ...
Σπάνιες στιγμές στο τουρνουά ATP Masters 10...
Φοβερές στιγμές διαδραματίζονται στο τουρνουά AT...
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας χώρισε με τη σύντροφο τ...
Μετά την κατάκτηση του τουρνουά στο Μόντε Κάρλο κ...
Δείτε πώς «απέτυχε» η...
Ταινίες για ενήλικες παίζεται στην τεράστια οθόνη σ...
To ATP Finals 2023 στο Τορίνο ήταν το πλουσιότερο τουρνουά τ...
...
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας προετοιμάζεται για την πρεμιέρα τ...
Σε εξέλικη διεξάγεται έρευνα που α...
...