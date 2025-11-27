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ATP

ATP

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα ATP. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Καλύτερα να μασάς, παρά να μιλάς - Ο πιο ασυνήθιστος πόντος στο τένις (Vid)
Tennis | 18/02 - 06:10

Καλύτερα να μασάς, παρά να μιλάς - Ο πιο ασυνήθιστος πόντος στο τένις (Vid)

Τενίστας έκανε μια πρωτοφανή χαζομάρα κατά τη διάρκεια τ...

Τα 60 «αφεντικά» της ρακέτας
Tennis | 27/11/2025 - 13:17

Τα 60 «αφεντικά» της ρακέτας

 Βουνά από δολάρια, αλλά και «πετροδολάρια». Άραβες κ...

Επέστρεψε στην κορυφή, αλλά θα είναι μόνο για μία εβδομάδα!
Άλλα Σπορ | 03/11/2025 - 13:55

Επέστρεψε στην κορυφή, αλλά θα είναι μόνο για μία εβδομάδα!

 Ο Γιανίκ Σίνερ έγινε ξανά Νο 1 του κόσμου, όμως η χ...

Αποθέωση για τον Τζόκοβιτς στο Telekom Center Athens (ΒΙΝΤΕΟ)
Tennis | VIDEO 03/11/2025 - 10:54

Αποθέωση για τον Τζόκοβιτς στο Telekom Center Athens (ΒΙΝΤΕΟ)

Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι φίλοι του τένις στον Νόβακ Τ...

Στέφανος Τσιτσιπάς: «Η σωστή επιλογή»
Tennis | 01/11/2025 - 16:30

Στέφανος Τσιτσιπάς: «Η σωστή επιλογή»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποσύρθηκε από το Hellenic Championship κ...

Hellenic Championship - Ήττα του Παύλου Τσιτσιπά
Tennis | 01/11/2025 - 13:51

Hellenic Championship - Ήττα του Παύλου Τσιτσιπά

Ο Παύλος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 6-1,6-2 σε 59:27 λεπτά από τ...

Hellenic Championship-Ξεκίνησε το ATP 250 της Αθήνας με τον 1ο προκριματικό
Tennis | 01/11/2025 - 12:51

Hellenic Championship-Ξεκίνησε το ATP 250 της Αθήνας με τον 1ο προκριματικό

Ο Αυστριακός Φίλιπ Μίσολιτς  νίκησε ττον Σλοβάκο Ά...

Τα οφέλη της Αθήνας από την ολική ρήξη Τζόκοβιτς- Σερβίας
Tennis | 08/08/2025 - 16:52

Τα οφέλη της Αθήνας από την ολική ρήξη Τζόκοβιτς- Σερβίας

 Στις 4 Αυγούστου ανακοινώθηκε και επίσημα ότι το φ...

Επίσημο: Στο ΟΑΚΑ το ATP 250 - Πότε θα διεξαχθεί...
Tennis | 04/08/2025 - 14:28

Επίσημο: Στο ΟΑΚΑ το ATP 250 - Πότε θα διεξαχθεί...

Η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη τ...

Το είδαμε και αυτό: Τενίστας κάπνιζε σε τάιμ άουτ (ΒΙΝΤΕΟ)
Tennis | 22/03/2025 - 06:48

Το είδαμε και αυτό: Τενίστας κάπνιζε σε τάιμ άουτ (ΒΙΝΤΕΟ)

Σπάνιες στιγμές στο τουρνουά ATP Masters 10...

Δεν γίνονται αυτά: Τενίστας το έριξε στο διάβασμα εν ώρα τάιμ άουτ (ΒΙΝΤΕΟ)
Tennis | 21/03/2025 - 14:01

Δεν γίνονται αυτά: Τενίστας το έριξε στο διάβασμα εν ώρα τάιμ άουτ (ΒΙΝΤΕΟ)

Φοβερές στιγμές διαδραματίζονται στο τουρνουά AT...

Μετά τον χωρισμό έχασε μια θέση στην παγκόσμια κατάταξη ο Τσιτσιπάς
Tennis | 06/05/2024 - 15:23

Μετά τον χωρισμό έχασε μια θέση στην παγκόσμια κατάταξη ο Τσιτσιπάς

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας χώρισε με τη σύντροφο τ...

Επέστρεψε στο Top 10 ο Τσιτσιπάς
Tennis | 15/04/2024 - 12:27

Επέστρεψε στο Top 10 ο Τσιτσιπάς

Μετά την κατάκτηση του τουρνουά στο Μόντε Κάρλο κ...

Το χειρότερο γήπεδο τένις στον κόσμο - Το βίντεο θα σας σοκάρει...
Tennis | 02/03/2024 - 14:24

Το χειρότερο γήπεδο τένις στον κόσμο - Το βίντεο θα σας σοκάρει...

Δείτε πώς «απέτυχε» η...

Έπαιζε ταινία πορνό σε γιγαντοοθόνη σε αγώνα τένις - Σοκαρίστηκαν παίκτες και θεατές
Tennis | 06/02/2024 - 23:42

Έπαιζε ταινία πορνό σε γιγαντοοθόνη σε αγώνα τένις - Σοκαρίστηκαν παίκτες και θεατές

Ταινίες για ενήλικες παίζεται στην τεράστια οθόνη σ...

Είναι πολλά τα λεφτά Νόλε: Πόσα "τσέπωσε" ο Τσιτσιπάς στο ATP Finals
Άλλα Σπορ | 20/11/2023 - 16:40

Είναι πολλά τα λεφτά Νόλε: Πόσα "τσέπωσε" ο Τσιτσιπάς στο ATP Finals

To ATP Finals 2023 στο Τορίνο ήταν το πλουσιότερο τουρνουά τ...

Ατυχία για τον Τσιτσιπά: Έφυγε κουτσαίνοντας από την προπόνηση - Τι θα συμβεί στο ATP Finals
Tennis | 11/11/2023 - 14:48

Ατυχία για τον Τσιτσιπά: Έφυγε κουτσαίνοντας από την προπόνηση - Τι θα συμβεί στο ATP Finals

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Νιώθει βετεράνος ο Τσιτσιπάς: Τι είπε για την ψυχική ηρεμία
Άλλα Σπορ | 11/11/2023 - 14:40

Νιώθει βετεράνος ο Τσιτσιπάς: Τι είπε για την ψυχική ηρεμία

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας προετοιμάζεται για την πρεμιέρα τ...

Σε μπελάδες ο Ζβέρεφ
Άλλα Σπορ | 04/10/2022 - 16:47

Σε μπελάδες ο Ζβέρεφ

Σε εξέλικη διεξάγεται έρευνα που α...

Φέρνει το τέννις στην Ελλάδα ο Τσιτσιπάς - Τεράστια επιτυχία για τη χώρα - Έρχεται το πρώτο ATP!
Άλλα Σπορ | 21/02/2019 - 17:36

Φέρνει το τέννις στην Ελλάδα ο Τσιτσιπάς - Τεράστια επιτυχία για τη χώρα - Έρχεται το πρώτο ATP!

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