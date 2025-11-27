Άλλα Σπορ | 03/11/2025 - 13:55

Επέστρεψε στην κορυφή, αλλά θα είναι μόνο για μία εβδομάδα!

Ο Γιανίκ Σίνερ έγινε ξανά Νο 1 του κόσμου, όμως η χ...