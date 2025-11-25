Το πρόγραμμα της επιχείρησης, το οποίο είχε σχεδιαστεί ε...
Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, μέσω του Office of Inspector General (O...
Ένα μάθημα «Controlled Trust» για το πώς γεννιέται ένας τριπλός π...
Η τωρινή «εκκαθάριση» χτυπά βαθιά στο εσωτερικό της CI...
Συμβολική κίνηση από τον Ρώσο πρόεδρο που έδωσε μετάλλιο τ...
Η σημερινή κατασκοπεία δεν χρειάζεται πλέον φυσική π...
Συντονισμένη παρέμβαση της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών τ...
Πρόκειται για μια αποκάλυψη που ταρακουνά! Σύμφωνα μ...
Τη δεκαετία του '70 και του '80, η CIA διεξήγαγε πειράματα μ...
Ο εκλεκτός του Αμερικανού προέδρου για να αναλάβει τ...
Διατέλεσε επικεφαλής της CIA. Είχε κάνει έξαλλους τις τ...
Οι ίδιοι οι Ισραηλινοί πούλησαν στη Χεζμπολάζ, τα παγιδευμένα μ...
ΗΠΑ, Βρετανία και ΕΕ θα υπογράψουν συμφωνία γ...
Τί αναφέρει η έκθεση-“νεκροψία” της μυστικής υπηρεσίας τ...
Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες αμφιβάλλουν με τ...
Άραγε η ιστορία θα επαναληφθεί; Τα «σημεία των καιρών» ε...
Είναι γνωστό ότι ο αρχηγός της CIA είχε συνομιλίες σ...
Στην Αλεξανδρούπολη με άκρα μυστικότητα βρέθηκε την π...
Ο διοικητής της CIA Μπέρνς παρέδωσε στον Ζελένσκι κατάλογο μ...
Κάνει διαρροές με άρθρα για να δημιουργήσει κ...
Όχι μόνο έχει αποκαλυφθεί η αδυναμία του ρωσικού στρατού, α...