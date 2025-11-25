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CIA

CIA

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα CIA. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Η CIA εντόπισε τον Χαμενεΐ, το Ισραήλ τον σκότωσε!
Κόσμος | 02/03 - 07:22

Η CIA εντόπισε τον Χαμενεΐ, το Ισραήλ τον σκότωσε!

Το πρόγραμμα της επιχείρησης, το οποίο είχε σχεδιαστεί ε...

Αυτήν την ΕΕ θέλετε; Μπλεγμένη σε σκάνδαλο διαφθοράς με Ουκρανία η Κάλας
Πολιτική | 25/11/2025 - 01:14

Αυτήν την ΕΕ θέλετε; Μπλεγμένη σε σκάνδαλο διαφθοράς με Ουκρανία η Κάλας

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, μέσω του Office of Inspector General (O...

Το απόλυτο φιάσκο της CIA
Κόσμος | 11/11/2025 - 06:35

Το απόλυτο φιάσκο της CIA

Ένα μάθημα «Controlled Trust» για το πώς γεννιέται ένας τριπλός π...

Ο Τραμπ ανοίγει πόλεμο με τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ!
Πολιτική | 23/08/2025 - 01:14

Ο Τραμπ ανοίγει πόλεμο με τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ!

Η τωρινή «εκκαθάριση» χτυπά βαθιά στο εσωτερικό της CI...

Αποκάλυψη Πούτιν! Αμερικανός με μάνα στη CIA πολέμησε υπέρ της Ρωσίας
Κόσμος | 12/08/2025 - 05:34

Αποκάλυψη Πούτιν! Αμερικανός με μάνα στη CIA πολέμησε υπέρ της Ρωσίας

Συμβολική κίνηση από τον Ρώσο πρόεδρο που έδωσε μετάλλιο τ...

Κατασκοπεία μεταμφιεσμένη σε ιστολόγια και fan pages
Κόσμος | 08/08/2025 - 05:34

Κατασκοπεία μεταμφιεσμένη σε ιστολόγια και fan pages

Η σημερινή κατασκοπεία δεν χρειάζεται πλέον φυσική π...

Ο Έλληνας της CIA πίσω από τη δολοφονία του Κένεντι
Κόσμος | 07/07/2025 - 06:35

Ο Έλληνας της CIA πίσω από τη δολοφονία του Κένεντι

Συντονισμένη παρέμβαση της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών τ...

Το κρυφό ραντεβού με εξωγήινους στην έρημο Νέου Μεξικού - Αποκαλύψεις CIA!
Κόσμος | 15/05/2025 - 11:17

Το κρυφό ραντεβού με εξωγήινους στην έρημο Νέου Μεξικού - Αποκαλύψεις CIA!

Πρόκειται για μια αποκάλυψη που ταρακουνά! Σύμφωνα μ...

Αρχεία της CIA αποκαλύπτουν τις τοποθεσίες τριών εξωγήινων βάσεων
Κόσμος | 02/05/2025 - 16:17

Αρχεία της CIA αποκαλύπτουν τις τοποθεσίες τριών εξωγήινων βάσεων

Τη δεκαετία του '70 και του '80, η CIA διεξήγαγε πειράματα μ...

Ο νέος υπερπράκτορας του Τραμπ απειλεί ευθέως την Κίνα
Κόσμος | 23/01/2025 - 05:34

Ο νέος υπερπράκτορας του Τραμπ απειλεί ευθέως την Κίνα

Ο εκλεκτός του Αμερικανού προέδρου για να αναλάβει τ...

Μυστική συνάντηση Μητσοτάκη με "εχθρό" της Τουρκίας!
Πολιτική | 02/11/2024 - 21:45

Μυστική συνάντηση Μητσοτάκη με "εχθρό" της Τουρκίας!

Διατέλεσε επικεφαλής της CIA. Είχε κάνει έξαλλους τις τ...

Αποκάλυψη από πρώην πράκτορα της CIA! Το σενάριο που επιβεβαιώνει υποψίες
Κόσμος | 22/09/2024 - 07:16

Αποκάλυψη από πρώην πράκτορα της CIA! Το σενάριο που επιβεβαιώνει υποψίες

Οι ίδιοι οι Ισραηλινοί πούλησαν στη Χεζμπολάζ, τα παγιδευμένα μ...

Σύμβαση για την Τεχνητή Νοημοσύνη με τη σφραγίδα της CIA
Τεχνολογία | 06/09/2024 - 01:14

Σύμβαση για την Τεχνητή Νοημοσύνη με τη σφραγίδα της CIA

ΗΠΑ, Βρετανία και ΕΕ θα υπογράψουν συμφωνία γ...

Ομολογία της CIA! Παραδέχεται ευθύνες για την τραγωδία της Κύπρου
Πολιτική | 21/08/2024 - 05:34

Ομολογία της CIA! Παραδέχεται ευθύνες για την τραγωδία της Κύπρου

Τί αναφέρει η έκθεση-“νεκροψία” της μυστικής υπηρεσίας τ...

Αποκάλυψη μεγατόνων! Στημένο πραξικόπημα από Ερντογάν – Η CIA γνωρίζει...
Πολιτική | 16/07/2024 - 17:45

Αποκάλυψη μεγατόνων! Στημένο πραξικόπημα από Ερντογάν – Η CIA γνωρίζει...

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες αμφιβάλλουν με τ...

Ο αρχικατάσκοπος της CIA δείχνει το τέλος της αμερικανικής κυριαρχίας!
Πολιτική | 06/02/2024 - 05:34

Ο αρχικατάσκοπος της CIA δείχνει το τέλος της αμερικανικής κυριαρχίας!

Άραγε η ιστορία θα επαναληφθεί; Τα «σημεία των καιρών» ε...

Τί γράφουν οι Τούρκοι για την επίσκεψη του διοικητή της CIA στην Αλεξανδρούπολη;
Πολιτική | 09/06/2023 - 00:21

Τί γράφουν οι Τούρκοι για την επίσκεψη του διοικητή της CIA στην Αλεξανδρούπολη;

Είναι γνωστό ότι ο αρχηγός της CIA είχε συνομιλίες σ...

Δεν τον πήρε χαμπάρι ούτε η ΕΥΠ! Τί γύρευε ο διοικητής της CIA στην Αλεξανδρούπολη;
Πολιτική | 06/06/2023 - 00:29

Δεν τον πήρε χαμπάρι ούτε η ΕΥΠ! Τί γύρευε ο διοικητής της CIA στην Αλεξανδρούπολη;

Στην Αλεξανδρούπολη με άκρα μυστικότητα βρέθηκε την π...

Σκάνδαλο μεγατόνων! Ποιοί κλέβουν εκατομμύρια δολάρια από την ομάδα Ζελένσκι; (ΒΙΝΤΕΟ)
Πολιτική | 18/04/2023 - 07:06

Σκάνδαλο μεγατόνων! Ποιοί κλέβουν εκατομμύρια δολάρια από την ομάδα Ζελένσκι; (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο διοικητής της CIA Μπέρνς παρέδωσε στον Ζελένσκι κατάλογο μ...

Επίθεση Τούρκων κατά γνωστού Αμερικανού αναλυτή! "Η CIA σχεδιάζει πόλεμο Ελλάδας-Τουρκίας"
Πολιτική | 12/10/2022 - 11:10

Επίθεση Τούρκων κατά γνωστού Αμερικανού αναλυτή! "Η CIA σχεδιάζει πόλεμο Ελλάδας-Τουρκίας"

Κάνει διαρροές με άρθρα για να δημιουργήσει κ...

"Ο Πούτιν απέτυχε", λέει η CIA - Συνεχίζει την ανακατάληψη το Κίεβο - Θέμα χρόνου για Χάρκοβο
Κόσμος | 10/09/2022 - 11:37

"Ο Πούτιν απέτυχε", λέει η CIA - Συνεχίζει την ανακατάληψη το Κίεβο - Θέμα χρόνου για Χάρκοβο

Όχι μόνο έχει αποκαλυφθεί η αδυναμία του ρωσικού στρατού, α...