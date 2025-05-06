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Light

Light

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Light. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Απίστευτο! Ο Light ετοιμάζεται να πάρει ομάδα ποδοσφαίρου
Superleague 2 | 05/05 - 16:22

Απίστευτο! Ο Light ετοιμάζεται να πάρει ομάδα ποδοσφαίρου

Ο γνωστός τράπερ θέλει εκτός από τον χώρο της μουσικής ν...

"Πρέπει να συλληφθεί ο Light"!
Showbiz | 06/05/2025 - 18:08

"Πρέπει να συλληφθεί ο Light"!

«Αυτό που λέει δεν είναι ούτως ή άλλως ικανό για σύλληψη α...

Η απάντηση Χατζηνικολάου στο κράξιμο για Light (ΦΩΤΟ)
Media | 22/12/2024 - 21:55

Η απάντηση Χατζηνικολάου στο κράξιμο για Light (ΦΩΤΟ)

Ο Νίκος Χατζηνικολάου θέλησε να δώσει τη δική του απάντηση σ...

Σοκάρει ο Νίκος Χατζηνικολάου - Το όνομά του στη "λίστα θανάτου"! (ΒΙΝΤΕΟ)
Showbiz | 10/12/2024 - 09:20

Σοκάρει ο Νίκος Χατζηνικολάου - Το όνομά του στη "λίστα θανάτου"! (ΒΙΝΤΕΟ)

Πώς και γιατί επικηρύχθηκε ο γνωστός δημοσιογράφος κ...

Οικονομική καταστροφή για Light
Showbiz | 24/11/2024 - 18:50

Οικονομική καταστροφή για Light

«Έχασα πολλά λεφτά από αυτό το σκηνικό, μου έλεγαν – δ...

Άγρια κόντρα «Light»-«Sin Boy» - «Ο μαύρος, ο αράπης - Αν σε βρω θα…» (Vid)
Showbiz | 26/08/2024 - 09:00

Άγρια κόντρα «Light»-«Sin Boy» - «Ο μαύρος, ο αράπης - Αν σε βρω θα…» (Vid)

Χαμός τις τελευταίες ώρες με τους δύο τράπερς να ανταλλάσσουν π...

Στη Μύκονο ο Light με Lamborgini και εντυπωσιακή-κορμάρα ξανθιά (ΒΙΝΤΕΟ)
Showbiz | 05/06/2024 - 09:40

Στη Μύκονο ο Light με Lamborgini και εντυπωσιακή-κορμάρα ξανθιά (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Άννα, η οποία θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μοντέλο, σ...

Επιστροφή-βόμβα του Γιώργου Μαζωνάκη στην τηλεόραση μαζί με Πάολα!
Media | 15/03/2024 - 09:00

Επιστροφή-βόμβα του Γιώργου Μαζωνάκη στην τηλεόραση μαζί με Πάολα!

Ο γνωστός τραγουδιστής αφήνει για λίγο την πίστα και β...

Σόου Light στα μπουζούκια - Διασκεδάζει με ξανθιά κουκλάρα και την καλύπτει ολόκληρη με λουλούδια! (ΒΙΝΤΕΟ)
Showbiz | 10/12/2023 - 19:16

Σόου Light στα μπουζούκια - Διασκεδάζει με ξανθιά κουκλάρα και την καλύπτει ολόκληρη με λουλούδια! (ΒΙΝΤΕΟ)

Δείτε το βίντεο, που έχει γίνει viral προκαλώντας "�...

"Απασφάλισε" ο Συρίγος: "Ο Light είναι τσάμπα μάγκας και σαλιάρης! Εκεί που μεγάλωσα κάτι τέτοιους..." (vid)
Showbiz | 05/11/2023 - 17:46

"Απασφάλισε" ο Συρίγος: "Ο Light είναι τσάμπα μάγκας και σαλιάρης! Εκεί που μεγάλωσα κάτι τέτοιους..." (vid)

«Όσο δίνουμε λόγο σε αυτούς τους τύπους τ...

"Πόλεμος"! Η απάντηση της Χρηστίδου στον Light και η οργισμένη τηλεφωνική παρέμβαση του Μικρούτσικου
Showbiz | 05/11/2023 - 17:20

"Πόλεμος"! Η απάντηση της Χρηστίδου στον Light και η οργισμένη τηλεφωνική παρέμβαση του Μικρούτσικου

Εκτός ορίων φαίνεται να βγαίνει η κόντρα που ξεκίνησε μ...

Τρελά ερωτευμένος ο Light: Αυτή είναι η εντυπωσιακή σύντροφός του (ΦΩΤΟ)
Showbiz | 04/10/2023 - 21:44

Τρελά ερωτευμένος ο Light: Αυτή είναι η εντυπωσιακή σύντροφός του (ΦΩΤΟ)

Σε σχέση είναι και πάλι ο Light ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία ν...

Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στη συναυλία του Light στο PAOK Sports Arena
Life | 13/05/2023 - 00:20

Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στη συναυλία του Light στο PAOK Sports Arena

Οι κινήσεις των αρχών ήταν προσεκτικές προκειμένου ν...

Τηλεφώνημα για βόμβα και στη συναυλία του Light στο γήπεδο του ΠΑΟΚ!
Life | 12/05/2023 - 23:49

Τηλεφώνημα για βόμβα και στη συναυλία του Light στο γήπεδο του ΠΑΟΚ!

Στο κλειστό γήπεδο "PAOK Sports Arena" βρίσκονται χιλιάδες θ...

Ντοκουμέντο: Ο αστυνομικός που συνελήφθη για ναρκωτικά συμμετείχε στον άγριο ξυλοδαρμό SNIK-LIGHT στα ΜΑD (Vid)
Life | 11/04/2023 - 21:43

Ντοκουμέντο: Ο αστυνομικός που συνελήφθη για ναρκωτικά συμμετείχε στον άγριο ξυλοδαρμό SNIK-LIGHT στα ΜΑD (Vid)

O 33χρονος θηριώδης αστυνομικός που πιάστηκε να πουλάει ν...

"Θύελλα" στο Instagram με τη σύντροφο πασίγνωστου Έλληνα τραγουδιστή - Από χορεύτρια... στη χλιδή!
Showbiz | 16/03/2023 - 09:40

"Θύελλα" στο Instagram με τη σύντροφο πασίγνωστου Έλληνα τραγουδιστή - Από χορεύτρια... στη χλιδή!

Η εντυπωσιακή ξανθιά σε κάθε... χτύπημά της βλέπει τους fo...

"Θα συναντήσει τον Mad Clip": Σάλος με το βίντεο στο TikTok που θέλει τον Light να έχει πεθάνει
Showbiz | 29/12/2022 - 15:17

"Θα συναντήσει τον Mad Clip": Σάλος με το βίντεο στο TikTok που θέλει τον Light να έχει πεθάνει

Το βίντεο που ανέβηκε κάνοντας λόγο για θάνατο του Li...

Τα "κακά" παιδιά της showbiz - Όπλα, ξύλο, συλλήψεις - Σφακιανάκης, Γκλέτσος, Αδαμαντίδης, Snik κ.α.!
Showbiz | 23/12/2022 - 22:17

Τα "κακά" παιδιά της showbiz - Όπλα, ξύλο, συλλήψεις - Σφακιανάκης, Γκλέτσος, Αδαμαντίδης, Snik κ.α.!

Τσακωμοί, αμφιλεγόμενες δηλώσεις, εξωγήινοι και ξυλοδαρμοί. Κ...

Ο Light προκαλεί ξανά: Η εκτός τόπου και χρόνου ατάκα του για τον πυροβολισμό 16χρονου Ρομά (ΦΩΤΟ)
Ελλάδα | 06/12/2022 - 17:17

Ο Light προκαλεί ξανά: Η εκτός τόπου και χρόνου ατάκα του για τον πυροβολισμό 16χρονου Ρομά (ΦΩΤΟ)

Δε χάνει ευκαιρία ο Light να γυρίζει τη συζήτηση στην τ...

Ο Sin Boy ξαναχτυπά! Απειλεί να καταστρέψει την καριέρα γνωστού τράπερ - Νέες αναρτήσεις
Showbiz | 30/11/2022 - 09:34

Ο Sin Boy ξαναχτυπά! Απειλεί να καταστρέψει την καριέρα γνωστού τράπερ - Νέες αναρτήσεις

Καιρό είχε να μπλέξει σε κάποια κόντρα ή δημόσια αντιπαράθεση ο...

"Ρόμπες, δεν βιάσαμε κανέναν σαν τα μούτρα σας": Απίστευτη επίθεση Light σε Λιάγκα (ΦΩΤΟ)
Life | 19/10/2022 - 21:29

"Ρόμπες, δεν βιάσαμε κανέναν σαν τα μούτρα σας": Απίστευτη επίθεση Light σε Λιάγκα (ΦΩΤΟ)

Από την ημέρα που έλαβε χώρα το περιστατικό άγριου ξ...