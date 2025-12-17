Super League | 10/09 - 18:47

ΠΑΟΚ μετά την ΚΕΔ: «Δικαιωθήκαμε απόλυτα - Πώς είναι αποδεκτά τέτοια λάθη;»

Επίσημη θέση πήρε ο ΠΑΟΚ μετά τη συνάντηση των εκπροσώπων τ...