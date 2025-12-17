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VAR

VAR

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα VAR. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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ΠΑΟΚ μετά την ΚΕΔ: «Δικαιωθήκαμε απόλυτα - Πώς είναι αποδεκτά τέτοια λάθη;»
Super League | 10/09 - 18:47

ΠΑΟΚ μετά την ΚΕΔ: «Δικαιωθήκαμε απόλυτα - Πώς είναι αποδεκτά τέτοια λάθη;»

Επίσημη θέση πήρε ο ΠΑΟΚ μετά τη συνάντηση των εκπροσώπων τ...

Μποροβήλος: “Υπέρ της αναδιάρθρωσης - Ξένοι στο VAR”
Super League | 29/06 - 19:35

Μποροβήλος: “Υπέρ της αναδιάρθρωσης - Ξένοι στο VAR”

Τι είπε ο πρόεδρος του Αστέρα Τρίπολης για τις εκλογές γ...

Απορίες προκάλεσε η χειρονομία Varίστα στο Μουντιάλ - Τι σημαίνει! (Vid)
Mundial | 15/06 - 15:43

Απορίες προκάλεσε η χειρονομία Varίστα στο Μουντιάλ - Τι σημαίνει! (Vid)

Τι έκανε πριν από το Γερμανία �...

FIFA: «Φρένο» στις τακτικές καθυστερήσεις και τα «σκριν»!
Mundial | 01/06 - 12:56

FIFA: «Φρένο» στις τακτικές καθυστερήσεις και τα «σκριν»!

Η FIFA υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής διαιτησίας, Π...

Το επερχόμενο σύστημα VAR θα είναι πιο προηγμένο - Τι θα γίνει στο Μουντιάλ
Mundial | 28/04 - 10:31

Το επερχόμενο σύστημα VAR θα είναι πιο προηγμένο - Τι θα γίνει στο Μουντιάλ

Θα είναι ακόμη πιο παρεμβατικό στο Παγκόσμιο Κύπελλο 20...

Σουρεαλιστική αποβολή: Κόκκινη επειδή έπιασε «τα γεννητικά του όργανα» (Vd)
Υπόλοιπος Κόσμος | 03/04 - 04:56

Σουρεαλιστική αποβολή: Κόκκινη επειδή έπιασε «τα γεννητικά του όργανα» (Vd)

Ο Άλαν, παίκτης της Κορίνθιανς, αντίκρισε κόκκινη κάρτα σ...

Απίστευτο περιστατικό: Οπαδός έβγαλε την πρίζα του VAR (ΒΙΝΤΕΟ)
Υπόλοιπος Κόσμος | VIDEO 09/03 - 13:20

Απίστευτο περιστατικό: Οπαδός έβγαλε την πρίζα του VAR (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε αναμέτρηση τ...

Οριστικές οι αλλαγές στο VAR - Όλες οι νέες αποφάσεις
Champions League | 01/03 - 11:37

Οριστικές οι αλλαγές στο VAR - Όλες οι νέες αποφάσεις

Στην 140ή Ετήσια Γενική Συνέλευση (AGM), το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Σ...

Φωτιά στο πρωτάθλημα! Διακοπή λόγω VAR (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 17/12/2025 - 12:09

Φωτιά στο πρωτάθλημα! Διακοπή λόγω VAR (ΒΙΝΤΕΟ)

Απίστευτη στιχομυθία μετά τα παράπονα του Ολυμπιακού γ...

Χιμένεθ για VAR: “Είναι για τους πλούσιους ή τους φτωχούς;”
Super League | VIDEO 07/12/2025 - 23:06

Χιμένεθ για VAR: “Είναι για τους πλούσιους ή τους φτωχούς;”

Πήγε τελικά στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής του Άρη ύ...

Απίστευτο λάθος από τον VAR με το ημι-αυτόματο οφσάιντ (ΒΙΝΤΕΟ)
Υπόλοιπος Κόσμος | VIDEO 04/12/2025 - 04:16

Απίστευτο λάθος από τον VAR με το ημι-αυτόματο οφσάιντ (ΒΙΝΤΕΟ)

Δεν μέτρησε κανονικά γκολ στο Γιουβέντους - ...

Το VAR γλίτωσε την ΑΕΚ - Δεν μέτρησε το γκολ της Φιορεντίνα (ΒΙΝΤΕΟ)
UEFA Conference League | 27/11/2025 - 22:42

Το VAR γλίτωσε την ΑΕΚ - Δεν μέτρησε το γκολ της Φιορεντίνα (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Ένωση απέφυγε να βρεθεί πίσω στο σκορ κόντρα σ...

Επιστολή Βόλου σε Λανουά: «Θα προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη αν»
Super League | 19/11/2025 - 13:24

Επιστολή Βόλου σε Λανουά: «Θα προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη αν»

Με επιστολή της στον πρόεδρο της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, η...

IFAB: Πρόταση στην UEFA για δυο διαιτητές και κατάργηση των βοηθών!
Υπόλοιπος Κόσμος | 13/11/2025 - 23:43

IFAB: Πρόταση στην UEFA για δυο διαιτητές και κατάργηση των βοηθών!

Οι προτάσεις αυτές οι οποίες θα υποβληθούν για εξέταση σ...

Αλλαγές στο VAR σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό - Ο λόγος (ΒΙΝΤΕΟ)
Κύπελλο Ελλάδας | VIDEO 27/10/2025 - 11:42

Αλλαγές στο VAR σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό - Ο λόγος (ΒΙΝΤΕΟ)

Τιμωρία για διαιτητή από την ΚΕΔ, που επηρεάζει και τ...

Το εφιαλτικό διήμερο του (χρήσιμου ή άχρηστου;) Var
Blogs | 27/10/2025 - 11:26

Το εφιαλτικό διήμερο του (χρήσιμου ή άχρηστου;) Var

Τα τερατώδη λάθη του Σαββατοκύριακου, σε Αγγλία, Ισπανία κ...

Ιστορικό ντεμπούτο για το «Fvs», τον «βοηθό» του… Var!
Ποδόσφαιρο | 30/09/2025 - 12:29

Ιστορικό ντεμπούτο για το «Fvs», τον «βοηθό» του… Var!

 Μετά τη βοήθεια στον διαιτητή, με το καθιερωμένο π...

Κάκος για πέναλτι Τσέριν - “Να κρεμάσει τη σφυρίχτρα ο διαιτητής” (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | VIDEO 29/09/2025 - 21:09

Κάκος για πέναλτι Τσέριν - “Να κρεμάσει τη σφυρίχτρα ο διαιτητής” (ΒΙΝΤΕΟ)

Τι είπε ο άλλοτε διεθνής ρέφερι για το γκολ του Λεβαδειακού σ...

Αιχμηρός ο Μεντιλίμπαρ - “Έμοιαζε σαν να μην υπάρχει VAR”
Super League | VIDEO 21/09/2025 - 23:56

Αιχμηρός ο Μεντιλίμπαρ - “Έμοιαζε σαν να μην υπάρχει VAR”

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού σχολίασε τις διαμαρτυρίες γ...

Επιτέλους, θ’ ακούσουμε και τη φωνή των διαιτητών!
Υπόλοιπος Κόσμος | 21/08/2025 - 16:04

Επιτέλους, θ’ ακούσουμε και τη φωνή των διαιτητών!

Κάλλιο αργά, παρά ποτέ! Σχεδόν έναν αιώνας μετά την α...

Μια ιστορική στιγμή για το ποδόσφαιρο στo Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων (Vid)
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων | 16/06/2025 - 16:52

Μια ιστορική στιγμή για το ποδόσφαιρο στo Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων (Vid)

Ο αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων είδε μ...