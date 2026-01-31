Facebook Pixel
Super League
ΠΝΛ
0 - 1
ΤΕΛ
ΑΡΗ
Super League
ΑΤΡ
1 - 2
ΤΕΛ
ΟΦH
Super League
ΒΟΛ
0 - 2
ΤΕΛ
ΑΕΛ
Super League
ΛΕΒ
3 - 0
LIVE
ΑΣΤ
Super League
ΠΑΟ
0 - 0
LIVE
ΚΗΦ
Super League
ΠΑΟΚ
19:30
01 Φεβ
ΠΑΝ
Super League
ΑΕΚ
21:00
01 Φεβ
ΟΛΥ
Basket League
ΗΡΑ
- - -
ΤΕΛ
ΚΑΡ
Basket League
PAOK
- - -
ΤΕΛ
ΑΟ
Basket League
AEK
96 - 83
ΤΕΛ
ΚΟΛ
Basket League
ΟΛΥ
94 - 71
ΤΕΛ
ΠΕΡ
Basket League
ΜΑΡ
97 - 105
ΤΕΛ
ΠΑΝ
Basket League
ΑΡΗ
57 - 50
LIVE
ΠΑΟ
ΝΒΑ
ΟΥΑ
111 - 142
ΤΕΛ
ΛΕΙ
ΝΒΑ
ΝΙΟ
114 - 106
ΤΕΛ
ΜΕΜ
ΝΒΑ
ΝΙΟ
127 - 97
ΤΕΛ
ΠΟΡ
ΝΒΑ
ΟΡΛ
130 - 120
ΤΕΛ
ΤΟΡ
ΝΒΑ
ΜΠΟ
112 - 93
ΤΕΛ
ΣΑΚ
ΝΒΑ
ΝΤΕ
122 - 109
ΤΕΛ
ΛΟΣ
ΝΒΑ
ΦΟΙ
126 - 113
ΤΕΛ
ΚΛΙ
ΝΒΑ
ΓΙΟ
99 - 109
ΤΕΛ
ΜΠΡ
ΝΒΑ
ΓΚΟ
124 - 131
ΤΕΛ
ΝΤΙ
ΝΒΑ
ΣΑΡ
111 - 106
ΤΕΛ
ΣΑΝ
ΝΒΑ
ΙΝΤ
129 - 124
ΤΕΛ
ΑΤΛ
ΝΒΑ
ΦΙΛ
124 - 114
ΤΕΛ
ΝΙΟ
ΝΒΑ
ΜΕΜ
114 - 131
ΤΕΛ
ΜΙΝ
ΝΒΑ
ΜΙΑ
118 - 125
ΤΕΛ
ΣΙΚ
ΝΒΑ
ΧΙΟ
111 - 107
ΤΕΛ
NTA
ΝΒΑ
ΜΠΟ
22:30
01 Φεβ
ΜΙΛ
ΝΒΑ
ΣΑΝ
23:00
01 Φεβ
ΟΡΛ
Premier League
ΜΠΡ
1 - 1
ΤΕΛ
ΕΒE
Premier League
ΛΙΝ
0 - 4
ΤΕΛ
AΡΣ
Premier League
ΣΑΝ
- - -
ΤΕΛ
ΜΠΡ
Premier League
ΓΛΒ
- - -
ΤΕΛ
ΜΠΟ
Premier League
ΤΣΕ
3 - 2
ΤΕΛ
ΓΧ
Premier League
ΛΙΒ
4 - 1
ΤΕΛ
NIO
Premier League
ΝΌΤ
1 - 1
LIVE
ΚΡΠ
Premier League
ΜΑΓ
1 - 0
LIVE
ΦΟΥ
Premier League
ΑΣΒ
0 - 1
LIVE
ΜΠΡ
Premier League
ΤΟΤ
18:30
01 Φεβ
ΜΑΣ
La Liga
ΟΒΙ
1 - 0
ΤΕΛ
ΧΙΡ
La Liga
ΟΣΑ
2 - 2
ΤΕΛ
ΒΙΓ
La Liga
ΛΕΒ
0 - 0
ΤΕΛ
ΑΤΜ
La Liga
ΈΛΤ
1 - 3
ΤΕΛ
ΜΠΑ
La Liga
ΡΕΜ
2 - 1
ΤΕΛ
ΒΑΓ
La Liga
ΜΠΕ
- - -
ΤΕΛ
ΒΑΛ
La Liga
XET
19:30
01 Φεβ
ΘΕΛ
La Liga
ΜΠΙ
22:00
01 Φεβ
ΣΟΣ
Serie A
ΠΊΖ
0 - 2
ΤΕΛ
ΣΑΣ
Serie A
ΝΑΠ
2 - 1
ΤΕΛ
ΦΙΟ
Serie A
ΚΑΛ
4 - 0
ΤΕΛ
ΒΕΡ
Serie A
ΤΟΡ
1 - 0
ΤΕΛ
ΛΕ
Serie A
ΜΠΟ
- - -
ΤΕΛ
ΜΙΛ
Serie A
ΚΌΜ
0 - 0
LIVE
ΑΤΑ
Serie A
ΚΡ
19:00
01 Φεβ
ΙΝΤ
Serie A
ΠΑΡ
21:45
01 Φεβ
ΓΙΟ
Bundesliga
ΦΡΑ
0 - 1
ΤΕΛ
ΛΕΒ
Bundesliga
ΛΕΙ
0 - 0
ΤΕΛ
M05
Bundesliga
ΒΕΡ
0 - 0
ΤΕΛ
ΓΚΛ
Bundesliga
ΧΟΦ
0 - 0
ΤΕΛ
ΟΒΕ
Bundesliga
ΑΓΚ
0 - 0
ΤΕΛ
ΣΑΠ
Bundesliga
ΑΜΒ
2 - 2
ΤΕΛ
ΜΠΑ
Bundesliga
ΣΤΓ
- - -
ΤΕΛ
ΦΡΑ
Bundesliga
ΝΤΟ
18:30
01 Φεβ
ΧΆΙ
Ligue 1
ΠΑΡ
2 - 2
ΤΕΛ
ΜΑΡ
Ligue 1
ΛΟΡ
2 - 1
ΤΕΛ
ΝΑN
Ligue 1
ΜΟΝ
4 - 0
ΤΕΛ
ΡΕΝ
Ligue 1
ΛΥΝ
- - -
ΤΕΛ
ΛΙΛ
Ligue 1
ΤΛΖ
18:15
01 Φεβ
ΟΣΕ
Ligue 1
ΝΙΣ
18:15
01 Φεβ
ΜΠΡ
Ligue 1
ΑΝΖ
18:15
01 Φεβ
ΜΕΤ
Ligue 1
ΣΤΡ
21:45
01 Φεβ
ΠΑΡ
Άλεξ Κραλ

Άλεξ Κραλ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Άλεξ Κραλ.

Η απόφαση του ΠΑΟ για τον Κραλ
Super League | 28/01 - 13:18

Η απόφαση του ΠΑΟ για τον Κραλ

Τι συνέβη τελικά με τον 27χρονο Τσέχο μέσο τ...

Μπεργκ, Σλάγκερ, Γκαρσία και 5 μεταγραφές ο ΠΑΟ - Τι συμβαίνει με Μπενίτεθ
Super League | VIDEO 28/01 - 10:00

Μπεργκ, Σλάγκερ, Γκαρσία και 5 μεταγραφές ο ΠΑΟ - Τι συμβαίνει με Μπενίτεθ

Οι 7 θέσεις που ψάχνουν για παίκτες στον Παναθηναϊκό, ο...

Ανατροπή με Κραλ στον ΠΑΟ - Μπαίνει... πάγος - Στροφή για άλλο χαφ
Super League | VIDEO 27/01 - 12:37

Ανατροπή με Κραλ στον ΠΑΟ - Μπαίνει... πάγος - Στροφή για άλλο χαφ

Μπορεί ο Τσέχος να ήταν μια... ανάσα από τους Πράσινους ό...

Παναθηναϊκός: Το θετικό με Κραλ και το αρνητικό με Καμπίνι
Super League | 27/01 - 09:14

Παναθηναϊκός: Το θετικό με Κραλ και το αρνητικό με Καμπίνι

Ο Παναθηναϊκός, πιεζόμενος χρονικά, στρέφεται πλέον σ...

ΠΑΟ: Μόνο τα τυπικά για μεταγραφή χαφ, παίρνει φορ- Ανοιχτό του Γιάγκουσιτς
Super League | 25/01 - 13:46

ΠΑΟ: Μόνο τα τυπικά για μεταγραφή χαφ, παίρνει φορ- Ανοιχτό του Γιάγκουσιτς

Τα τελευταία νέα των Πράσινων εν όψει Ατρομήτου κ...

Οι δύο μεταγραφές που προχωρά άμεσα ο ΠΑΟ - Αλλαγές από Μπενίτεθ
Super League | 25/01 - 09:46

Οι δύο μεταγραφές που προχωρά άμεσα ο ΠΑΟ - Αλλαγές από Μπενίτεθ

Τα νεότερα από το "πράσινο στρατόπεδο" εν όψει Ατρομήτου, α...

Η πρώτη μεταγραφή Μπαλντίνι στον ΠΑΟ - «Πάγο» σε παίκτη-επιλογή Μπενίτεθ!
Super League | 23/01 - 11:45

Η πρώτη μεταγραφή Μπαλντίνι στον ΠΑΟ - «Πάγο» σε παίκτη-επιλογή Μπενίτεθ!

Ποιος είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που θα έρθει στον Π...

Στην "απέξω" 1000 Παναθηναϊκοί στη Βουδαπέστη! Ζωντανό του Κραλ και μπακ
Europa League | 22/01 - 17:24

Στην "απέξω" 1000 Παναθηναϊκοί στη Βουδαπέστη! Ζωντανό του Κραλ και μπακ

Ο Παναθηναϊκός καλείται να βγάλει “σφυγμό” μέσα στο γ...

"Κλείνει" άμεσα χαφ ο ΠΑΟ, μιλάει με 20χρονο ταλέντο - Δίνει 6,5 μύρια!
Super League | VIDEO 22/01 - 09:27

"Κλείνει" άμεσα χαφ ο ΠΑΟ, μιλάει με 20χρονο ταλέντο - Δίνει 6,5 μύρια!

Τι ισχύει με τις δύο περιπτώσεις που ασχολούνται οι Π...

Αγοράζει πανάκριβο χαφ μετά τον Κραλ ο ΠΑΟ - Το… κόλπο Ολυμπιακού με Λουίζ!
Super League | VIDEO 21/01 - 23:29

Αγοράζει πανάκριβο χαφ μετά τον Κραλ ο ΠΑΟ - Το… κόλπο Ολυμπιακού με Λουίζ!

Ο Παναθηναϊκός φουλάρει για να κλείσει τις επόμενες η...

Βρήκε τον εκλεκτό για τα χαφ ο Μπενίτεθ - Προβάρει τα πράσινα!
Super League | 21/01 - 20:18

Βρήκε τον εκλεκτό για τα χαφ ο Μπενίτεθ - Προβάρει τα πράσινα!

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μ...

Παναθηναϊκός: Ο Άλεξ Κραλ δεν έπαιξε με την Ουνιόν και έρχεται Αθήνα (Vid)
Super League | 19/01 - 09:47

Παναθηναϊκός: Ο Άλεξ Κραλ δεν έπαιξε με την Ουνιόν και έρχεται Αθήνα (Vid)

Σε μεταγραφική κινητικότητα φαίνεται να μπαίνει ο Π...

Νέος Βασιλιάς στα χαφ του ΠΑΟ - Βρήκε τον δικό του Ρούμπεν Πέρεθ ο Μπενίτεθ
Super League | 17/01 - 23:15

Νέος Βασιλιάς στα χαφ του ΠΑΟ - Βρήκε τον δικό του Ρούμπεν Πέρεθ ο Μπενίτεθ

Είναι μέσος δουλειάς και έντασης, ένας παίκτης που κ...

Αυτά τα δεδομένα με Κραλ, ΠΑΟ - Η απαίτηση που "πάγωσε" το deal
Super League | VIDEO 15/01 - 20:22

Αυτά τα δεδομένα με Κραλ, ΠΑΟ - Η απαίτηση που "πάγωσε" το deal

Μπορεί ο Τσέχος να φερόταν έτοιμος να φορέσει τα Πράσινα, ό...

Χαφ με συμβόλαιο 3 εκατ. ο επόμενος μετά τον Σαντίνο! Αντάλλαγμα ο Ταμπόρδα
Super League | VIDEO 14/01 - 10:00

Χαφ με συμβόλαιο 3 εκατ. ο επόμενος μετά τον Σαντίνο! Αντάλλαγμα ο Ταμπόρδα

Ο Γιάννης Αλαφούζος θα κάνει το ΜΠΑΜ στη μεσαία γραμμή μ...

Μεγάλη ανατροπή στον Παναθηναϊκό - "Μπήκε στον... πάγο ο Κραλ"! (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 13/01 - 20:07

Μεγάλη ανατροπή στον Παναθηναϊκό - "Μπήκε στον... πάγο ο Κραλ"! (ΒΙΝΤΕΟ)

Από εκεί που όλα έδειχναν πως οι Πράσινοι όδευαν προς ο...

Ανατροπή με Μπακασέτα, αλλάζουν το πλάνο Αντίνο-Κραλ! Νέος… Ουναΐ στον ΠΑΟ
Super League | VIDEO 13/01 - 10:00

Ανατροπή με Μπακασέτα, αλλάζουν το πλάνο Αντίνο-Κραλ! Νέος… Ουναΐ στον ΠΑΟ

Τι αλλάζουν στον Παναθηναϊκό οι Σαντίνο Αντίνο και Ά...

Επιλογή... Βιτόρια και Παπαδημητρίου ο Κραλ - Γιατί δεν πήγε στον ΠΑΟΚ!
Super League | 12/01 - 20:04

Επιλογή... Βιτόρια και Παπαδημητρίου ο Κραλ - Γιατί δεν πήγε στον ΠΑΟΚ!

Το παρασκήνιο με τη μεταγραφή του Άλεξ Κραλ που θα μπορούσε α...

Όταν ο Κραλ "κάρφωσε" τη Ρεάλ με δυνατό σουτ! (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 12/01 - 19:30

Όταν ο Κραλ "κάρφωσε" τη Ρεάλ με δυνατό σουτ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Τσέχος μέσος, που είναι έτοιμος να υπογράψει στον Π...

Πλησιάζει στον Παναθηναϊκό ο Κραλ - "Παίζει" και δεύτερη μεταγραφή!
Super League | 12/01 - 18:08

Πλησιάζει στον Παναθηναϊκό ο Κραλ - "Παίζει" και δεύτερη μεταγραφή!

Ο Τσέχος μέσος φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στο ν...

Τον έκοψε ο Λουτσέσκου, τον θέλει ο Μπενίτεθ - Υπογράφει… τζάμπα στον ΠΑΟ!
Super League | 12/01 - 15:25

Τον έκοψε ο Λουτσέσκου, τον θέλει ο Μπενίτεθ - Υπογράφει… τζάμπα στον ΠΑΟ!

Ο χαφ των 4 εκατομμυρίων που εξετάζει σοβαρά ο Παναθηναϊκός, τι θα αλλάξει στον σχεδιασμό του Ιανουαρ...