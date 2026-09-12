Οι επιλογές του τεχνικού του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι τ...
Το μεγάλο παιχνίδι τής αγωνιστικής πλησιάζει και ο Α...
Ο Αντώνης Τσακαλέας από το PAOKtoday αναλύει στο Sportdog.gr τ...
Ο Αλέσιο Λίσι άναψε το «πράσινο φως» για Ντιέγκο Κόστα κ...
Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το μεγάλο ν...
Παρουσία Ιβάν Σαββίδη στη Νέα Μεσημβρία πριν το ντέρμπι μ...
Ο Αλέσιο Λίσι δεν έχει ξεκινήσει καλά στον Δικέφαλο, η...
Οι δύο τελευταίες προσθήκες του ΠΑΟΚ μπήκαν με το... κ...
Μπροστά σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα βρίσκεται π...
Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Σιμόν Μπάνζα σ...
Ο Αλέσιο Λίσι έχει ξεκαθαρίσει την προτίμησή του για τ...
Η πιθανή απόκτηση ακόμη ενός κεντρικού αμυντικού δεν α...
Ο Κρίστιαν Γιάκιτς αποτέλεσε τη δέκατη μεταγραφή του Π...
Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι στον ΠΑΟΚ για τον τραυματισμό τ...
Παλαίμαχος άσος μίλησε για τα ντέρμπι Παναθηναϊκού-ΠΑΟΚ κ...
Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τ...
Έξαλλος εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ο Ιταλός τεχνικός, π...
Δείτε αναλυτικά τις επιλογές του Αλέσιο Λίσι για την α...
Τα τελευταία δεδομένα από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ πριν α...
Στα ασπρόμαυρα και με τη... βούλα ο Ντιέγκο Κόστα! Ο ΠΑΟΚ α...
Ο ΠΑΟΚ θέλει ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο να κλείσεις τ...