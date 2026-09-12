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Αλέσιο Λίσι

Αλέσιο Λίσι

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Αλέσιο Λίσι. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Ντεμπούτο Ντιέγκο Κόστα και φουλ επίθεση ο Λίσι - Η 11άδα για Άρη
Super League | 13/09 - 20:07

Ντεμπούτο Ντιέγκο Κόστα και φουλ επίθεση ο Λίσι - Η 11άδα για Άρη

Οι επιλογές του τεχνικού του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι τ...

Πάγκο ο Ούγκρεσιτς! Αυτός παίζει βασικός με ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με Άρη
Super League | 13/09 - 10:48

Πάγκο ο Ούγκρεσιτς! Αυτός παίζει βασικός με ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με Άρη

Το μεγάλο παιχνίδι τής αγωνιστικής πλησιάζει και ο Α...

Η ωμή αλήθεια για ΠΑΟΚ! Ο φορ που άργησε και οι ασπίδες που δεν έχει
Super League | 13/09 - 09:28

Η ωμή αλήθεια για ΠΑΟΚ! Ο φορ που άργησε και οι ασπίδες που δεν έχει

Ο Αντώνης Τσακαλέας από το PAOKtoday αναλύει στο Sportdog.gr τ...

Λίσι: Η αποκάλυψη για Κόστα και Γιάκιτς – Τι ζήτησε για το ντέρμπι με Άρη
Super League | 12/09 - 23:51

Λίσι: Η αποκάλυψη για Κόστα και Γιάκιτς – Τι ζήτησε για το ντέρμπι με Άρη

Ο Αλέσιο Λίσι άναψε το «πράσινο φως» για Ντιέγκο Κόστα κ...

Έτοιμος για το ντέρμπι ο ΠΑΟΚ – Η αποστολή του Λίσι με νέα πρόσωπα
Super League | 12/09 - 21:44

Έτοιμος για το ντέρμπι ο ΠΑΟΚ – Η αποστολή του Λίσι με νέα πρόσωπα

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το μεγάλο ν...

ΠΑΟΚ: Παρέμβαση Σαββίδη εν όψει Άρη - Μήνυμα για Λίσι και... μπόνους!
Super League | 12/09 - 20:06

ΠΑΟΚ: Παρέμβαση Σαββίδη εν όψει Άρη - Μήνυμα για Λίσι και... μπόνους!

Παρουσία Ιβάν Σαββίδη στη Νέα Μεσημβρία πριν το ντέρμπι μ...

"Σύννεφα" ξαφνικά για Λίσι στον ΠΑΟΚ - Ενημερώθηκε μέχρι και ο Σαββίδης!
Super League | 12/09 - 16:48

"Σύννεφα" ξαφνικά για Λίσι στον ΠΑΟΚ - Ενημερώθηκε μέχρι και ο Σαββίδης!

Ο Αλέσιο Λίσι δεν έχει ξεκινήσει καλά στον Δικέφαλο, η...

ΠΑΟΚ: Εκπλήξεις από Λίσι - Κόστα και Γιάκιτς βασικοί με Άρη!
Super League | 10/09 - 21:56

ΠΑΟΚ: Εκπλήξεις από Λίσι - Κόστα και Γιάκιτς βασικοί με Άρη!

Οι δύο τελευταίες προσθήκες του ΠΑΟΚ μπήκαν με το... κ...

Αρχίζει ο… μαραθώνιος για τον ΠΑΟΚ - Ντέρμπι και δοκιμασίες!
Super League | 10/09 - 18:12

Αρχίζει ο… μαραθώνιος για τον ΠΑΟΚ - Ντέρμπι και δοκιμασίες!

Μπροστά σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα βρίσκεται π...

Έρχεται αύριο Θεσσαλονίκη ο Μπάνζα – Συμφωνία σε όλα με τον ΠΑΟΚ!
Super League | 10/09 - 16:26

Έρχεται αύριο Θεσσαλονίκη ο Μπάνζα – Συμφωνία σε όλα με τον ΠΑΟΚ!

Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Σιμόν Μπάνζα σ...

Η τελική εισήγηση Λίσι για τις μεταγραφές - Αλλαγή πλάνου, ποιον... έκοψε!
Super League | 10/09 - 07:15

Η τελική εισήγηση Λίσι για τις μεταγραφές - Αλλαγή πλάνου, ποιον... έκοψε!

Ο Αλέσιο Λίσι έχει ξεκαθαρίσει την προτίμησή του για τ...

ΠΑΟΚ: Η σκέψη Λίσι για αλλαγή συστήματος και το 3-5-2 που... έρχεται!
Super League | 09/09 - 22:55

ΠΑΟΚ: Η σκέψη Λίσι για αλλαγή συστήματος και το 3-5-2 που... έρχεται!

Η πιθανή απόκτηση ακόμη ενός κεντρικού αμυντικού δεν α...

Διπλό μεταγραφικό «buzzer beater» ο ΠΑΟΚ - Φέρνει μπαρουτοκαπνισμένο φορ!
Super League | 09/09 - 18:28

Διπλό μεταγραφικό «buzzer beater» ο ΠΑΟΚ - Φέρνει μπαρουτοκαπνισμένο φορ!

Ο Κρίστιαν Γιάκιτς αποτέλεσε τη δέκατη μεταγραφή του Π...

Τόσο μένει εκτός ο Γιαννούλης - Τι έδειξε η μαγνητική!
Super League | 08/09 - 19:33

Τόσο μένει εκτός ο Γιαννούλης - Τι έδειξε η μαγνητική!

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι στον ΠΑΟΚ για τον τραυματισμό τ...

"Δεν μου δείχνει για πάνω από 4ος ο ΠΑΟΚ" - Ατάκες για Λίσι και Μπαταούλα
Super League | 08/09 - 14:19

"Δεν μου δείχνει για πάνω από 4ος ο ΠΑΟΚ" - Ατάκες για Λίσι και Μπαταούλα

Παλαίμαχος άσος μίλησε για τα ντέρμπι Παναθηναϊκού-ΠΑΟΚ κ...

Λίσι: "Το VAR ήταν πρωταγωνιστής" - Τι είπε για Γιαννούλη & Ζίβκοβιτς
Super League | 07/09 - 00:24

Λίσι: "Το VAR ήταν πρωταγωνιστής" - Τι είπε για Γιαννούλη & Ζίβκοβιτς

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τ...

Οργή Λίσι: "Δεν μπορούμε να μιλάμε για αγώνα - Δεν δόθηκε καθαρό πέναλτι"
Super League | 07/09 - 00:15

Οργή Λίσι: "Δεν μπορούμε να μιλάμε για αγώνα - Δεν δόθηκε καθαρό πέναλτι"

Έξαλλος εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ο Ιταλός τεχνικός, π...

Τρεις επιστροφές στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για ΟΑΚΑ
Super League | 06/09 - 20:40

Τρεις επιστροφές στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για ΟΑΚΑ

Δείτε αναλυτικά τις επιλογές του Αλέσιο Λίσι για την α...

Τσορμπατζόγλου: «Έτσι πάει ο ΠΑΟΚ με Παναθηναϊκό - Παζάρια με Γιάκιτς»
Super League | 05/09 - 22:23

Τσορμπατζόγλου: «Έτσι πάει ο ΠΑΟΚ με Παναθηναϊκό - Παζάρια με Γιάκιτς»

Τα τελευταία δεδομένα από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ πριν α...

Diego is here: Ανακοίνωσε Κόστα ο ΠΑΟΚ! (VID)
Super League | 05/09 - 21:05

Diego is here: Ανακοίνωσε Κόστα ο ΠΑΟΚ! (VID)

Στα ασπρόμαυρα και με τη... βούλα ο Ντιέγκο Κόστα! Ο ΠΑΟΚ α...

Σκληρές διαπραγματεύσεις για να κλείσει η μεταγραφή στον ΠΑΟΚ
Super League | 05/09 - 06:40

Σκληρές διαπραγματεύσεις για να κλείσει η μεταγραφή στον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ θέλει ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο να κλείσεις τ...