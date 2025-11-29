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Αλέξανδρος Σαμοντούροφ

Αλέξανδρος Σαμοντούροφ

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα για τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ στο Sportdog.gr. Μάθετε για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, τις εμφανίσεις του στη Greek Basket League και τα στατιστικά του.

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Για… Έλληνες Μιλουτίνοφ, Χουάντσο και Γκραντ - Νέα δεδομένα για Σαμοντούροφ
Euroleague | VIDEO 30/08 - 14:15

Για… Έλληνες Μιλουτίνοφ, Χουάντσο και Γκραντ - Νέα δεδομένα για Σαμοντούροφ

Οι Έλληνες παίκτες που ψάχνουν να βρουν με κάθε τρόπο Π...

Ο ΠΑΟ απέτυχε κι αλλάζει: Απόφαση για Αταμάν, Γκραντ-Τολιόπουλο - Τέλος 3+2
Euroleague | VIDEO 14/06 - 10:00

Ο ΠΑΟ απέτυχε κι αλλάζει: Απόφαση για Αταμάν, Γκραντ-Τολιόπουλο - Τέλος 3+2

Τα δεδομένα για τον Εργκίν Αταμάν και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, π...

Κλείδωσε αποχώρηση στον Παναθηναϊκό! Οριστική συμφωνία με άλλη ομάδα
Euroleague | VIDEO 31/05 - 08:20

Κλείδωσε αποχώρηση στον Παναθηναϊκό! Οριστική συμφωνία με άλλη ομάδα

Άσος του Παναθηναϊκού θα φορά διαφορετική φανέλα την ε...

Παναθηναϊκός: "Κλείδωσε" για Σαμοντούροφ - Αυτό θα κάνει στην καριέρα του
Euroleague | VIDEO 29/05 - 10:48

Παναθηναϊκός: "Κλείδωσε" για Σαμοντούροφ - Αυτό θα κάνει στην καριέρα του

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ αποφάσισε τελικά να αποσύρει τ...

Και αποχωρήσεις παικτών στον ΠΑΟ - Κορυφαίο όνομα στη λίστα των… φευγάτων!
Euroleague | VIDEO 15/05 - 10:00

Και αποχωρήσεις παικτών στον ΠΑΟ - Κορυφαίο όνομα στη λίστα των… φευγάτων!

Το ιστορικό κάζο με τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια φ...

Πιο πιθανή από ποτέ η αποχώρηση Έλληνα άσου από τον Παναθηναϊκό!
Euroleague | VIDEO 07/05 - 22:51

Πιο πιθανή από ποτέ η αποχώρηση Έλληνα άσου από τον Παναθηναϊκό!

Ο Έλληνας φόργουορντ θέλει να δοκιμάσει την τύχη του σ...

Ο επόμενος Έλληνας του ΠΑΟ που ακολουθεί τον Αβδάλα - Δίνουν πολλά χρήματα!
Euroleague | VIDEO 13/04 - 23:20

Ο επόμενος Έλληνας του ΠΑΟ που ακολουθεί τον Αβδάλα - Δίνουν πολλά χρήματα!

Ποιος παίκτης του Παναθηναϊκού έχει ήδη κρούσεις από τ...

"Δέκα προτάσεις για άσο του Παναθηναϊκού - Έχει αποφασίσει να φύγει"
Euroleague | VIDEO 10/04 - 19:56

"Δέκα προτάσεις για άσο του Παναθηναϊκού - Έχει αποφασίσει να φύγει"

Όλα δείχνουν πως η αντίστροφη μέτρηση για μία ηχηρή α...

Αποκάλυψη για τις συζητήσεις Παναθηναϊκού-Βεζένκοφ και Γιαννακόπουλο!
Euroleague | VIDEO 06/04 - 14:22

Αποκάλυψη για τις συζητήσεις Παναθηναϊκού-Βεζένκοφ και Γιαννακόπουλο!

Ο ατζέντης του Σάσα Βεζένκοφ μιλάει για τις συζητήσεις μ...

Στην έξοδο Έλληνας του ΠΑΟ, απογοητεύτηκε με Αταμάν - Έχει πρόταση 2 εκατ.!
Euroleague | VIDEO 05/04 - 15:02

Στην έξοδο Έλληνας του ΠΑΟ, απογοητεύτηκε με Αταμάν - Έχει πρόταση 2 εκατ.!

Άλλα του είχε υποσχεθεί ο Εργκίν Αταμάν και άλλα έγιναν τ...

Τον "δουλεύει" ο Αταμάν, τον παίρνει ο Σπανούλης - Η τελευταία κίνηση ΠΑΟ
Euroleague | VIDEO 26/03 - 15:04

Τον "δουλεύει" ο Αταμάν, τον παίρνει ο Σπανούλης - Η τελευταία κίνηση ΠΑΟ

Γιατί ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Ηλία Κουζέλογλου ξ...

Αποθέωσε Σαμοντούροφ η FIBA - "Σημαντικό κομμάτι της Εθνικής"
Mundobasket | VIDEO 25/02 - 23:19

Αποθέωσε Σαμοντούροφ η FIBA - "Σημαντικό κομμάτι της Εθνικής"

Η FIBA τοποθέτησε τον Έλληνα άσο του Παναθηναϊκού στους π...

Με ηγέτη τον Τολιόπουλο... κατάπιε την Μπασκόνια και αντέδρασε ο ΠΑΟ! (Vid)
Euroleague | VIDEO 20/01 - 22:42

Με ηγέτη τον Τολιόπουλο... κατάπιε την Μπασκόνια και αντέδρασε ο ΠΑΟ! (Vid)

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση, ένταση και χαρακτήρα, διέ...

Απρόοπτα στον ΠΑΟ εν όψει Ολυμπιακού - Αμφίβολος βασικός άσος!
Euroleague | VIDEO 01/01 - 17:49

Απρόοπτα στον ΠΑΟ εν όψει Ολυμπιακού - Αμφίβολος βασικός άσος!

Τι ανέφερε σχετικά στην media day ο Ε...

Σαμοντούροφ: «Περνάμε πολύ όμορφα στην Εθνική»
Mundobasket | 29/11/2025 - 13:24

Σαμοντούροφ: «Περνάμε πολύ όμορφα στην Εθνική»

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ έκανε δηλώσεις στην ιστοσελίδα τ...

Η ανατριχιαστική στιγμή με Γκριγκόνις και οι Σαμοντούροφ-"Ρόγκα"
Euroleague | VIDEO 01/10/2025 - 14:47

Η ανατριχιαστική στιγμή με Γκριγκόνις και οι Σαμοντούροφ-"Ρόγκα"

Όσα είπε ο Γιώργος Πετρίδης για το νικηφόρο ξεκίνημα τ...

Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Σαμοντούροφ κόντρα στη Μπάγερν (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 01/10/2025 - 11:49

Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Σαμοντούροφ κόντρα στη Μπάγερν (ΒΙΝΤΕΟ)

Φοβερό κάρφωμα από τον νεαρό Έλληνα διεθνή του Παναθηναϊκού μ...

Σαμοντούροφ: "Δεν μου έχει στείλει κάποιο μήνυμα ο Αταμάν" (ΒΙΝΤΕΟ)
Eurobasket | VIDEO 10/09/2025 - 15:22

Σαμοντούροφ: "Δεν μου έχει στείλει κάποιο μήνυμα ο Αταμάν" (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο νεαρός άσος αναφέρθηκε στον ημιτελικό της Εθνικής μ...

 Η «πτήση» του Σαμοντούροφ στο καλάθι της Λιθουανίας (ΒΙΝΤΕΟ)
Eurobasket | VIDEO 10/09/2025 - 09:30

 Η «πτήση» του Σαμοντούροφ στο καλάθι της Λιθουανίας (ΒΙΝΤΕΟ)

Εκπληκτική φάση με την ασίστ του κώστα Παπανικολάου κ...

Αποθεώνει τον Σαμοντούροφ και ο προπονητής του Ισραήλ!
Eurobasket | VIDEO 08/09/2025 - 20:23

Αποθεώνει τον Σαμοντούροφ και ο προπονητής του Ισραήλ!

Ο ταλαντούχος πιτσιρικάς έλαμψε στη σπουδαία αναμέτρηση τ...

Η θέση-έκπληξη Σαμοντούροφ στο πλάνο Αταμάν με Σορτς και Ναν - Νέα καριέρα!
Euroleague | VIDEO 08/09/2025 - 16:56

Η θέση-έκπληξη Σαμοντούροφ στο πλάνο Αταμάν με Σορτς και Ναν - Νέα καριέρα!

Ο Εργκίν Αταμάν από πέρυσι έχει... παρουσιάσει στον κ...