Άντονι Γκόρντον

Mundial | 03/07 - 07:15

Ο Κέιν έσωσε την πρόκριση, ο Τούχελ όμως χρωστά απαντήσεις πριν το Μεξικό

Η εικόνα της Αγγλίας δεν παραπέμπει σε ομάδα που έχει λ...