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Άντονι Γκόρντον

Άντονι Γκόρντον

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Άντονι Γκόρντον. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Ο πιο παράξενος «δήμιος» της Λίβερπουλ στην ιστορία του Champions League

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Mundial | 16/07 - 00:26

Η μυθική ανατροπή Αργεντινής με Αγγλία - Γκολ στο 85’ και στο 92’! (Hls)

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Οι αριθμοί μίλησαν! Η καλύτερη 11άδα των ομίλων του Μουντιάλ 2026
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Η σύνθεση που δημιουργείται είναι μια μικρογραφία τ...

Η Αγγλία του Τούχελ μπροστά στο πρώτο μεγάλο τεστ!
Mundial | 16/06 - 07:16

Η Αγγλία του Τούχελ μπροστά στο πρώτο μεγάλο τεστ!

Το ματς με την Κροατία θεωρείται το δυσκολότερο του ο...

Ολοκλήρωσε το... μπαμ η Μπαρτσελόνα - Ανακοινώθηκε ο Γκόρντον
Premier League | VIDEO 30/05 - 10:24

Ολοκλήρωσε το... μπαμ η Μπαρτσελόνα - Ανακοινώθηκε ο Γκόρντον

Οι Καταλανοί ολοκλήρωσαν την πρώτη φετινή τους μεταγραφή κ...

Επαφές της Μπαρτσελόνα για Γκόρντον!
La Liga | VIDEO 27/05 - 17:22

Επαφές της Μπαρτσελόνα για Γκόρντον!

Η Μπαρτσελόνα φαίνεται να έχει στρέψει την προσοχή τ...

Σόου Γκόρντον - Εξάσφαιρη η Νιούκαστλ! (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 18/02 - 21:39

Σόου Γκόρντον - Εξάσφαιρη η Νιούκαστλ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Με το εκκωφαντικό 1-6 η ομάδα του Έντι Χάου σάρωσε την Κ...

Απίθανο πάρτι Γκόρντον με Καραμπάγκ - Έβαλε 4 γκολ στο α’ ημίχρονο! (Vid)
Champions League | 18/02 - 20:39

Απίθανο πάρτι Γκόρντον με Καραμπάγκ - Έβαλε 4 γκολ στο α’ ημίχρονο! (Vid)

Οι “καρακάξες” έχουν διαλύσει τ...