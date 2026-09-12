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Ντάνιελ Τάις

Ντάνιελ Τάις

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Ντάνιελ Τάις στο Sportdog.gr. Διαβάστε για την αγωνιστική του παρουσία με τη Μονακό, τα στατιστικά του στη EuroLeague και τις εμφανίσεις του στη ρακέτα.

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Παίκτης της EuroLeague απαίτησε dog sitter προκειμένου να υπογράψει!
Euroleague | 05/08 - 13:00

Παίκτης της EuroLeague απαίτησε dog sitter προκειμένου να υπογράψει!

Με κάθε λεπτομέρεια φρόντισε να διαμορφώσει τις συνθήκες τ...

«Βόμβα» στη Euroleague: Η Βαλένθια πήρε τον Μπρουκς!
Euroleague | VIDEO 03/08 - 19:20

«Βόμβα» στη Euroleague: Η Βαλένθια πήρε τον Μπρουκς!

Η Βαλένθια αναζητούσε έναν γκαρντ με ικανότητα στο σ...

Κοντά στη Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Τάις
Euroleague | 01/08 - 13:20

Κοντά στη Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Τάις

Ο Ντάνιελ Τάις ενδέχεται να αποτελέσει την επόμενη σ...

Διαλύεται η Βιλερμπάν - Ενδιαφέρον για Βάιλερ - Μπαμπ, Μπρουκς, Τάις
Euroleague | VIDEO 30/07 - 19:58

Διαλύεται η Βιλερμπάν - Ενδιαφέρον για Βάιλερ - Μπαμπ, Μπρουκς, Τάις

Φαίνεται ότι η απόκτηση του Φρανσίσκο από τον Παναθηναϊκό ε...

Πάει για νέο... μπαμ ο Μυστακίδης στον ΠΑΟΚ - Στο στόχαστρο ο Τάις
Euroleague | VIDEO 30/07 - 17:33

Πάει για νέο... μπαμ ο Μυστακίδης στον ΠΑΟΚ - Στο στόχαστρο ο Τάις

Μετά την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν ο Δικέφαλος του Β...

Συναγερμός στη Βιλερμπάν! Στον «αέρα» και ο Ντάνιελ Τάις
Euroleague | 29/07 - 14:10

Συναγερμός στη Βιλερμπάν! Στον «αέρα» και ο Ντάνιελ Τάις

Το οικονομικό πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί στη γαλλική ο...

Γίνεται το "μπαμ": Εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τάις! (ΦΩΤΟ)
Euroleague | VIDEO 28/06 - 16:18

Γίνεται το "μπαμ": Εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τάις! (ΦΩΤΟ)

Ο Γερμανός σέντερ αποτελεί παρελθόν α...

Οριστική εξέλιξη για Τάις - Η φωτό που ανέβασε με Μάικ Τζέιμς!
Euroleague | VIDEO 28/06 - 10:58

Οριστική εξέλιξη για Τάις - Η φωτό που ανέβασε με Μάικ Τζέιμς!

Η ανάρτηση που έκανε για το μ...

Σκάει βόμβα με τον Ντάνιελ Τάις - "Προχωρημένες επαφές"
Euroleague | VIDEO 08/06 - 17:59

Σκάει βόμβα με τον Ντάνιελ Τάις - "Προχωρημένες επαφές"

"Φούντωσαν" τα ρεπορτάζ για τον Ντάνιελ Τάις και μία μ...

Ο τοπ σέντερ που πήγε να πάρει η Ρεάλ πριν τον Γιούρτσεβεν
Euroleague | VIDEO 20/05 - 15:55

Ο τοπ σέντερ που πήγε να πάρει η Ρεάλ πριν τον Γιούρτσεβεν

Πριν τον Τούρκο ψηλό η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να είχε κ...

Το φαβορί για τον Τάις και οι πιθανότητες να έρθει Ελλάδα
Euroleague | VIDEO 19/05 - 20:36

Το φαβορί για τον Τάις και οι πιθανότητες να έρθει Ελλάδα

Ο Ντάνιελ Τάις βγαίνει στην αγορά και αναμένεται να α...

Ρεκτιφιέ ΠΑΟ: Λίστα με Top 3 κόουτς και γκαρντ ηγέτη - Stop για Καμπενγκέλε
Euroleague | VIDEO 18/05 - 23:53

Ρεκτιφιέ ΠΑΟ: Λίστα με Top 3 κόουτς και γκαρντ ηγέτη - Stop για Καμπενγκέλε

Οι τρεις κορυφαίοι προπονητές που εξετάζει ο Παναθηναϊκός, η...

Επίσημη Μονακό εν όψει Ολυμπιακού: "Δεν θα είναι διαθέσιμοι" (ΦΩΤΟ)
Euroleague | VIDEO 04/05 - 13:35

Επίσημη Μονακό εν όψει Ολυμπιακού: "Δεν θα είναι διαθέσιμοι" (ΦΩΤΟ)

Τι αναφέρουν οι Μονεγάσκοι για το Game 3 με τ...

Πάει για... σκούπα! Εκτός και ο Ντιάλο με Ολυμπιακό, αμφίβολος ο Τάις
Euroleague | VIDEO 04/05 - 11:36

Πάει για... σκούπα! Εκτός και ο Ντιάλο με Ολυμπιακό, αμφίβολος ο Τάις

Μαζεύονται πάλι τα προβλήματα στη Μονακό, εν όψει του Ga...

Νέο πρόβλημα στη Μονακό - Έφυγε για αποδυτήρια ο Τάις
Euroleague | VIDEO 30/04 - 21:33

Νέο πρόβλημα στη Μονακό - Έφυγε για αποδυτήρια ο Τάις

Πρόβλημα για τους Μονεγάσκους λίγο μετά το τζάμπολ σ...

"What the f@@κ man?": Αντίδραση Τάις για την διαιτησία με Παναθηναϊκό!
Euroleague | VIDEO 22/04 - 12:05

"What the f@@κ man?": Αντίδραση Τάις για την διαιτησία με Παναθηναϊκό!

Η Μονακό έχασε σχετικά εύκολα από τους Πράσινους, ωστόσο ο...

Τι ισχύει για Τάις και Οκόμπο εν όψει ΠΑΟ - Οι διαιτητές με Μονακό
Euroleague | VIDEO 20/04 - 12:44

Τι ισχύει για Τάις και Οκόμπο εν όψει ΠΑΟ - Οι διαιτητές με Μονακό

Οι δύο παίκτες προφυλάχθηκαν από την χθεσινοβραδινή α...

Διπλό πρόβλημα για Μονακό πριν τον ΠΑΟ - Εκτός Τάις, Οκόμπο
Euroleague | VIDEO 19/04 - 19:27

Διπλό πρόβλημα για Μονακό πριν τον ΠΑΟ - Εκτός Τάις, Οκόμπο

Σοβαρά νέα προβλήματα για τους Μονεγάσκους λίγες ώρες π...

Θέλει διπλό χτύπημα από Μονακό ο ΠΑΟ - Αυτούς κοιτάει ο Αταμάν!
Euroleague | VIDEO 15/04 - 14:57

Θέλει διπλό χτύπημα από Μονακό ο ΠΑΟ - Αυτούς κοιτάει ο Αταμάν!

Δημοσιεύματα από το εξωτερικό αναφέρουν ότι οι Πράσινοι έ...

Ευκαιρίες για Ολυμπιακό-Παναθηναϊκό: Οκόμπο, Ρόμπινσον, Τάις και Φόρεστ
Euroleague | VIDEO 13/04 - 02:00

Ευκαιρίες για Ολυμπιακό-Παναθηναϊκό: Οκόμπο, Ρόμπινσον, Τάις και Φόρεστ

Ποια είναι τα ονόματα που θα μπορούσαν να απασχολήσουν Π...

Νέο πρόβλημα στη Μονακό - Ποιός δεν παίζει με Παναθηναϊκό!
Euroleague | 27/03 - 12:00

Νέο πρόβλημα στη Μονακό - Ποιός δεν παίζει με Παναθηναϊκό!

Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζει η Μονακό ενόψει τ...