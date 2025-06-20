Final Four 2025

Euroleague | 25/05 - 22:51

Απάντηση Σπανούλη μετά τον χαμένο τελικό - Παίρνει σταρ της Euroleague!

Παρά την ήττα στον τελικό από τη Φενέρμπαχτσε, το μέλλον τ...