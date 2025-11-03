Για να κερδίσει το κοινό της Ινδίας, ακόμη και το αρχαιότερο Gr...
Θριαμβεύοντας και στη Ρώμη, ο Ιταλός Νο 1 του παγκοσμίου ra...
Τώρα που επέστρεψε στο Νο 1 του παγκόσμιου ranking, ο Γ...
Ο Γιανίκ Σίνερ έγινε ξανά Νο 1 του κόσμου, όμως η χ...
Ο Ιταλός τενίστας, Γιανίκ Σίνερ ρωτήθηκε πρόσφατα π...
...Με τη (τεράστια) διαφορά ότι είναι ολόχρυση, 24ων κ...
Ο 22χρονος Ισπανός τενίστας νίκησε για 4η φορά μες στο �...
Kέρδισε 9 συνεχόμενα γκέιμ αφού τα άλλαξε. &nbs...
Η κοπέλα στο κινητό τηλέφωνο του Γιάννικ Σίνερ έχει τ...
Η Ρουμάνα τενίστρια που αγαπάει τον Τζόκοβιτς «επιτέθηκε» σ...
Η καλλονή από τη Βοσνία εγκαταλείπει τον γιo του Σουμάχερ κ...
Την καθιερωμένη βόλτα στο μπαλκόνι του κεντρικού κορτ έ...
Ο Ιταλός τενίστας κατέκτησε το κορυφαίο Grand Slam, ενώ ο...
Όσκαρ ατυχίας για τον Ν...
Ο Ιταλός τενίστας Γιάνικ Σίνερ μετρά αντίστροφα για τ...
Ύστερα από συμβιβασμό ανάμεσα στις δύο πλευρές ο...
Μέσα σε 13 μήνες, από τη Μελβούρνη του ’24, έως τη… Μελβούρνη τ...
Δεν επέλεξε τον σύντροφο τ...
Ο Γιανίκ Σίνερ υπερασπίσθηκε τα κεκτημένα στο Australian Op...
Δεν δυσκολεύτηκε ο Ιταλός τ...
Η πρώην κοπέλα του εμφανίστηκε σ...