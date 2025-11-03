Γιανίκ Σίνερ

Facebook Pixel
Super League
ΟΛΥ
0 - 1
ΤΕΛ
ΟΦH
Super League
Π.Ο
1 - 1
ΤΕΛ
ΑΤΡ
Super League
ΚΑΛ
3 - 1
ΤΕΛ
ΒΟΛ
Super League
ΑΣΤ
1 - 1
ΤΕΛ
ΑΕΚ
Super League
ΠΑΟΚ
2 - 0
ΤΕΛ
ΑΡΗ
Super League
ΚΗΦ
0 - 0
ΤΕΛ
ΛΕΒ
Super League
ΠΑΟ
3 - 0
ΤΕΛ
ΠΝΛ
Premier League
ΤΣΕ
2 - 2
ΤΕΛ
ΧΑΛ
Premier League
ΛΙΒ
0 - 0
ΤΕΛ
ΦΟΥ
Premier League
ΚΡΠ
2 - 3
ΤΕΛ
ΊΠΣ
Premier League
ΜΠΟ
2 - 2
ΤΕΛ
ΜΠΡ
Premier League
ΑΣΒ
1 - 2
ΤΕΛ
ΝΌΤ
Premier League
ΤΟΤ
0 - 0
ΤΕΛ
ΕΒE
Premier League
ΣΑΝ
0 - 2
ΤΕΛ
AΡΣ
Premier League
ΚΌΒ
0 - 5
ΤΕΛ
ΜΠΡ
Premier League
ΜΑΓ
0 - 1
ΤΕΛ
ΜΑΣ
La Liga
ΣΑΝ
2 - 1
ΤΕΛ
ΑΛΑ
La Liga
ΟΣΑ
0 - 2
ΤΕΛ
ΕΣΠ
La Liga
ΜΠΙ
1 - 1
ΤΕΛ
ΈΛΤ
La Liga
ΡΕΜ
4 - 1
ΤΕΛ
ΒΑΓ
La Liga
ΘΕΛ
1 - 1
ΤΕΛ
ΜΆΛ
La Liga
ΛΕΒ
2 - 4
ΤΕΛ
ΜΠΑ
La Liga
XET
1 - 1
ΤΕΛ
ΛΑ
La Liga
ΣΟΣ
0 - 0
LIVE
ΑΤΜ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
KUM
80 - 85
ΤΕΛ
TAO
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΜΠΟ
80 - 87
ΤΕΛ
ΧΆΠ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΣΤΑ
- - -
ΤΕΛ
ΦΛΟ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΦΟΡ
66 - 60
ΤΕΛ
LIB
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΜΙΛ
77 - 89
ΤΕΛ
PAOK
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
CB
- - -
ΤΕΛ
ΜΠΙ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΑΛΙ
- - -
ΤΕΛ
ΓΡΑ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΣΑΡ
- - -
ΤΕΛ
ΟΡΤ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
AUR
- - -
ΤΕΛ
LEG
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΓΙΟ
54 - 95
ΤΕΛ
WON
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΤΡΕ
- - -
ΤΕΛ
ΤΖΆ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΜΙΡ
107 - 101
ΤΕΛ
CB
Serie A
ΤΖΕ
1 - 1
ΤΕΛ
ΦΡΟ
Serie A
ΛΑΤ
2 - 2
ΤΕΛ
ΜΙΛ
Serie A
ΑΤΑ
1 - 2
ΤΕΛ
ΚΑΛ
Serie A
ΛΕ
3 - 2
ΤΕΛ
ΜΌΝ
Serie A
ΝΑΠ
1 - 0
ΤΕΛ
ΜΠΟ
Serie A
ΣΑΣ
1 - 1
LIVE
ΓΙΟ
Bundesliga
ΝΤΟ
3 - 0
ΤΕΛ
ΠΆΝ
Bundesliga
ΧΟΦ
2 - 1
ΤΕΛ
ΣΤΓ
Bundesliga
ΦΡΑ
5 - 0
ΤΕΛ
ΓΚΛ
Bundesliga
ΑΓΚ
2 - 2
ΤΕΛ
ΛΕΒ
Bundesliga
M05
1 - 3
ΤΕΛ
ΦΡΑ
Bundesliga
ΚΟΛ
1 - 1
ΤΕΛ
ΒΕΡ
Bundesliga
ΛΕΙ
5 - 0
ΤΕΛ
ΑΜΒ
Bundesliga
ΈΛΒ
1 - 2
ΤΕΛ
ΜΠΑ
Ligue 1
ΣΤΡ
1 - 1
ΤΕΛ
ΜΟΝ
Ligue 1
ΠΑΡ
0 - 0
ΤΕΛ
ΛΥΝ
Ligue 1
ΟΣΕ
1 - 0
ΤΕΛ
ΝΙΣ
Ligue 1
ΧΑΒ
0 - 0
ΤΕΛ
ΑΝΖ
Ligue 1
ΛΟΡ
2 - 2
ΤΕΛ
ΤΛΖ
Ligue 1
ΛΙΛ
2 - 0
ΤΕΛ
ΤΡΟ
Ligue 1
ΛΕ
2 - 2
ΤΕΛ
ΛΑΝ
Ligue 1
ΜΠΡ
0 - 1
LIVE
ΠΑΡ
Menu
Εθνική Ελλάδoς Μπάσκετ ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους
Γιανίκ Σίνερ

Γιανίκ Σίνερ

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Γιανίκ Σίνερ στο Sportdog.gr. Διαβάστε για τις επιτυχίες του στα κορυφαία τουρνουά, τις εμφανίσεις του στα Grand Slam και τα στατιστικά της καριέρας του.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
Γιατί το Wimbledon σερβίρει ινδικό παγωτό και χορεύει σε ρυθμούς Bollywood;
Tennis | 30/07 - 00:29

Γιατί το Wimbledon σερβίρει ινδικό παγωτό και χορεύει σε ρυθμούς Bollywood;

Για να κερδίσει το κοινό της Ινδίας, ακόμη και το αρχαιότερο Gr...

Ένα ακόμη ρεκόρ από τον «αχόρταγο» Σίνερ
Tennis | 18/05 - 10:08

Ένα ακόμη ρεκόρ από τον «αχόρταγο» Σίνερ

 Θριαμβεύοντας και στη Ρώμη, ο Ιταλός Νο 1 του παγκοσμίου ra...

Κυνηγώντας την Ιστορία και το 5ο συνεχόμενο «Master 1000»!
Tennis | 17/04 - 13:46

Κυνηγώντας την Ιστορία και το 5ο συνεχόμενο «Master 1000»!

 Τώρα που επέστρεψε στο Νο 1 του παγκόσμιου ranking, ο Γ...

Επέστρεψε στην κορυφή, αλλά θα είναι μόνο για μία εβδομάδα!
Άλλα Σπορ | 03/11/2025 - 13:55

Επέστρεψε στην κορυφή, αλλά θα είναι μόνο για μία εβδομάδα!

 Ο Γιανίκ Σίνερ έγινε ξανά Νο 1 του κόσμου, όμως η χ...

Όταν η «7η Τέχνη» διηγείται τους άθλους της ρακέτας
Tennis | 20/10/2025 - 14:14

Όταν η «7η Τέχνη» διηγείται τους άθλους της ρακέτας

 Ο Ιταλός τενίστας, Γιανίκ Σίνερ ρωτήθηκε πρόσφατα π...

Ρακέτα... 4 κιλών κέρδισε ο Σίνερ!
Tennis | 19/10/2025 - 18:28

Ρακέτα... 4 κιλών κέρδισε ο Σίνερ!

 ...Με τη (τεράστια) διαφορά ότι είναι ολόχρυση, 24ων κ...

Κάρλος Αλκαράθ: τα πήρε όλα και έφυγε!
Tennis | 08/09/2025 - 14:37

Κάρλος Αλκαράθ: τα πήρε όλα και έφυγε!

Ο 22χρονος Ισπανός τενίστας νίκησε για 4η φορά μες στο �...

Ο Σίνερ και το μυστικό με τα αθλητικά παπούτσια (BINTEO)
Tennis | 03/09/2025 - 00:36

Ο Σίνερ και το μυστικό με τα αθλητικά παπούτσια (BINTEO)

Kέρδισε 9 συνεχόμενα γκέιμ αφού τα άλλαξε. &nbs...

Η ταπετσαρία σε κινητό αθλητή... πρόδωσε τη σχέση του με μοντέλο (ΦΩΤΟ)
Tennis | 01/09/2025 - 13:38

Η ταπετσαρία σε κινητό αθλητή... πρόδωσε τη σχέση του με μοντέλο (ΦΩΤΟ)

Η κοπέλα στο κινητό τηλέφωνο του Γιάννικ Σίνερ έχει τ...

Εντυπωσιακή τενίστρια υπερασπίζεται τον Τζόκοβιτς (ΦΩΤΟ)
Tennis | 18/07/2025 - 15:20

Εντυπωσιακή τενίστρια υπερασπίζεται τον Τζόκοβιτς (ΦΩΤΟ)

Η Ρουμάνα τενίστρια που αγαπάει τον Τζόκοβιτς «επιτέθηκε» σ...

Μοντέλο χώρισε με τον Σουμάχερ και φλερτάρει με τον Σίνερ (ΦΩΤΟ)
Tennis | 15/07/2025 - 15:10

Μοντέλο χώρισε με τον Σουμάχερ και φλερτάρει με τον Σίνερ (ΦΩΤΟ)

Η καλλονή από τη Βοσνία εγκαταλείπει τον γιo του Σουμάχερ κ...

Στο μπαλκόνι του Wimbledon ο Σίνερ «αγκαλιά» με το τρόπαιο (ΒΙΝΤΕΟ)
Tennis | VIDEO 15/07/2025 - 08:29

Στο μπαλκόνι του Wimbledon ο Σίνερ «αγκαλιά» με το τρόπαιο (ΒΙΝΤΕΟ)

Την καθιερωμένη βόλτα στο μπαλκόνι του κεντρικού κορτ έ...

Κατακτητής του Wimbledon ο Σίνερ - Έπεσαν στην κατάταξη Τσιτσιπάς & Σάκκαρη
Tennis | 14/07/2025 - 18:32

Κατακτητής του Wimbledon ο Σίνερ - Έπεσαν στην κατάταξη Τσιτσιπάς & Σάκκαρη

Ο Ιταλός τενίστας κατέκτησε το κορυφαίο Grand Slam, ενώ ο...

Τραυματίστηκε και αποθεώθηκε ο Ντιμιτρόφ (ΒΙΝΤΕΟ)
Tennis | VIDEO 08/07/2025 - 13:06

Τραυματίστηκε και αποθεώθηκε ο Ντιμιτρόφ (ΒΙΝΤΕΟ)

Όσκαρ ατυχίας για τον Ν...

Ο τενίστας που λατρεύει τις Ρωσίδες - Η νέα σχέση και τα 8 χρόνια διαφορά!
Tennis | 30/04/2025 - 20:47

Ο τενίστας που λατρεύει τις Ρωσίδες - Η νέα σχέση και τα 8 χρόνια διαφορά!

Ο Ιταλός τενίστας Γιάνικ Σίνερ μετρά αντίστροφα για τ...

Τρίμηνο στοπ στον Γιανίκ Σίνερ από την Wada
Tennis | 15/02/2025 - 14:48

Τρίμηνο στοπ στον Γιανίκ Σίνερ από την Wada

 Ύστερα από συμβιβασμό ανάμεσα στις δύο πλευρές ο...

Όταν ο Σίνερ κατέβαινε τα βουνά και έβαζε 25 γκολ το χρόνο…
Tennis | 08/02/2025 - 16:48

Όταν ο Σίνερ κατέβαινε τα βουνά και έβαζε 25 γκολ το χρόνο…

Μέσα σε 13 μήνες, από τη Μελβούρνη του ’24, έως τη… Μελβούρνη τ...

Η κοπέλα του Σίνερ επιλέγει τον ιδανικό τενίστα: Έξυπνος σαν τον Τζόκοβιτς
Tennis | 31/01/2025 - 23:54

Η κοπέλα του Σίνερ επιλέγει τον ιδανικό τενίστα: Έξυπνος σαν τον Τζόκοβιτς

Δεν επέλεξε τον σύντροφο τ...

Θρίαμβος και repeat του Σίνερ στο Australian Open, 3-0 τον Ζβέρεφ (ΒΙΝΤΕΟ)
Tennis | 26/01/2025 - 14:56

Θρίαμβος και repeat του Σίνερ στο Australian Open, 3-0 τον Ζβέρεφ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Γιανίκ Σίνερ υπερασπίσθηκε τα κεκτημένα στο Australian Op...

Australian Open: Ο Σίνερ ξανά στον τελικό - Αντίπαλος ο Ζβέρεφ
Tennis | 24/01/2025 - 15:34

Australian Open: Ο Σίνερ ξανά στον τελικό - Αντίπαλος ο Ζβέρεφ

Δεν δυσκολεύτηκε ο Ιταλός τ...

Καρουζέλ αγάπης για τενίστα - Η νυν έλειπε, η πρώην εμφανίστηκε (ΦΩΤΟ)
Tennis | 21/11/2024 - 17:10

Καρουζέλ αγάπης για τενίστα - Η νυν έλειπε, η πρώην εμφανίστηκε (ΦΩΤΟ)

Η πρώην κοπέλα του εμφανίστηκε σ...