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Πάουλα Μπαντόσα

Πάουλα Μπαντόσα

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για την Πάουλα Μπαντόσα στο Sportdog.gr. Διαβάστε για τις εμφανίσεις της στο WTA Tour, την πορεία της στα Grand Slam και την επιστροφή της στην κορυφαία αγωνιστική φόρμα.

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Μπαντόσα για Τσιτσιπά: "Υπέφερα μαζί του" - Γιατί του τα "χώνει"
Showbiz | 28/06 - 10:25

Μπαντόσα για Τσιτσιπά: "Υπέφερα μαζί του" - Γιατί του τα "χώνει"

Η Πάουλα Μπαντόσα άνοιξε ξανά το κεφάλαιο της σχέσης τ...

«Τρεις είναι καλύτερες από μία» - Ο χορός των τενιστριών (ΒΙΝΤΕΟ)
Tennis | 07/01 - 21:20

«Τρεις είναι καλύτερες από μία» - Ο χορός των τενιστριών (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Πάουλα Μπαντόσα και η Αρίνα Σαμπαλένκα προσθέτουν μ...

Μητέρα Τσιτσιπά: «Θα επιστρέψει στο Top 10» - Ατάκα για Μπαντόσα
Tennis | 05/12/2025 - 13:12

Μητέρα Τσιτσιπά: «Θα επιστρέψει στο Top 10» - Ατάκα για Μπαντόσα

Η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, Γιούλια Σαλνίκοβα, μ...

Πάουλα Μπαντόσα: Η πρώην του Τσιτσιπά σε βίντεο-φωτιά με κολάν και όχι μόνο
Tennis | 16/11/2025 - 09:45

Πάουλα Μπαντόσα: Η πρώην του Τσιτσιπά σε βίντεο-φωτιά με κολάν και όχι μόνο

Η Ισπανίδα τενίστρια σε πόζες που τρελαίνουν τ...

Η Σαμπαλένκα έβαλε φωτιά στο Instagram - Μαζί της και η Μπαντόσα (ΦΩΤΟ)
Tennis | 24/10/2025 - 08:18

Η Σαμπαλένκα έβαλε φωτιά στο Instagram - Μαζί της και η Μπαντόσα (ΦΩΤΟ)

Μια πληθώρα ελκυστικών φωτογραφιών στο Instagram από τις δ...

"Παραλύουν" το ίντερνετ Μπαντόσα και Σαμπαλένκα - Βίντεο-φωτιά με μαγιό!
Tennis | 20/10/2025 - 12:08

"Παραλύουν" το ίντερνετ Μπαντόσα και Σαμπαλένκα - Βίντεο-φωτιά με μαγιό!

Οι δύο τενίστριες ανέβασαν βίντεο με σέξι χορό τους σ...

Το ταξίδι της ζωής της Πάουλα Μπαντόσα μετά την παύση του τένις (ΦΩΤΟ)
Tennis | 13/10/2025 - 16:05

Το ταξίδι της ζωής της Πάουλα Μπαντόσα μετά την παύση του τένις (ΦΩΤΟ)

«Τα μέρη και οι άνθρωποι σε θ...

Πάουλα Μπαντόσα: "Έχω την τάση να είμαι αυτοκαταστροφική"
Tennis | 16/09/2025 - 16:20

Πάουλα Μπαντόσα: "Έχω την τάση να είμαι αυτοκαταστροφική"

Η Πάουλα Μπαντόσα, μια από τις κορυφαίες τενίστριες τ...

Η Μπαντόσα "χώρισε" με τον Τσιτσιπά και βρήκε άλλον...
Tennis | 31/07/2025 - 17:14

Η Μπαντόσα "χώρισε" με τον Τσιτσιπά και βρήκε άλλον...

Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση που επιβεβαιώνει τις φήμες π...

Χωρισμός σοκ για Έλληνα αθλητή - Είναι η δεύτερη φορά... (ΒΙΝΤΕΟ)
Tennis | 03/07/2025 - 15:04

Χωρισμός σοκ για Έλληνα αθλητή - Είναι η δεύτερη φορά... (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα περιοδικό έδωσε την αποκλειστική είδηση για ένα ζ...

Τσιτσιπάς και Μπαντόσα διαλέγουν “ελληνική ή ισπανική κουζίνα” (ΒΙΝΤΕΟ)
Tennis | 25/06/2025 - 07:14

Τσιτσιπάς και Μπαντόσα διαλέγουν “ελληνική ή ισπανική κουζίνα” (ΒΙΝΤΕΟ)

Το ζευγάρι του τένις δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στα so...

Μητέρα Τσιτσιπά: «Δεν πιστεύω ότι Στέφανος & Πάουλα έχουν σοβαρά σχέδια»
Tennis | 24/04/2025 - 03:42

Μητέρα Τσιτσιπά: «Δεν πιστεύω ότι Στέφανος & Πάουλα έχουν σοβαρά σχέδια»

Η Γιούλια Σαλίνκοβα, μητέρα Στέφανου Τσιτσιπά, μίλησε γ...

Η Μπαντόσα έγινε... μπαλαρίνα: «Μου αρέσει η φούστα μου» (ΒΙΝΤΕΟ)
Tennis | 27/02/2025 - 17:13

Η Μπαντόσα έγινε... μπαλαρίνα: «Μου αρέσει η φούστα μου» (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Ισπανίδα τενίστρια πανηγύρισε μ...

Τσιτσιπάς: «Εκεί που ξεκίνησα - Με την Πάουλα είναι όλα μια χαρά» (Vid)
Tennis | 23/01/2025 - 00:12

Τσιτσιπάς: «Εκεί που ξεκίνησα - Με την Πάουλα είναι όλα μια χαρά» (Vid)

O κορυφαίος Έλληνας τενίστας μίλησε για τη σχέση του μ...

Η Μπαντόσα εκνευρίστηκε με τον Τσιτσιπά και τον προπονητή της (Vid)
Tennis | 18/01/2025 - 17:37

Η Μπαντόσα εκνευρίστηκε με τον Τσιτσιπά και τον προπονητή της (Vid)

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Έγραψε τραγούδι για την Μπαντόσα ο Τσιτσιπάς (BINTEO)
Tennis | 18/01/2025 - 10:56

Έγραψε τραγούδι για την Μπαντόσα ο Τσιτσιπάς (BINTEO)

Φουλ ερωτευμένος ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μέχρι και τραγούδι έ...

Τσιτσιπάς για Μπαντόσα: «Έχουμε βρει τη χρυσή τομή»
Tennis | 11/01/2025 - 14:56

Τσιτσιπάς για Μπαντόσα: «Έχουμε βρει τη χρυσή τομή»

Ο Έλληνας τενίστας μίλησε για τη σχέση τ...

O Τσιτσιπάς "ραπάρει" στο αυτοκίνητο και τον βιντεοσκοπεί η Μπαντόσα (Vid)
Tennis | 28/11/2024 - 14:31

O Τσιτσιπάς "ραπάρει" στο αυτοκίνητο και τον βιντεοσκοπεί η Μπαντόσα (Vid)

Ποιο τραγούδι λ...

Τσιτσιπάς - Μπαντόσα: Ταξίδι για σκι στους -12°C (BINTEO)
Tennis | 25/11/2024 - 10:22

Τσιτσιπάς - Μπαντόσα: Ταξίδι για σκι στους -12°C (BINTEO)

Ζεστάθηκαν ο ένας στην αγκαλιά τ...

Τσιτσιπάς - Μπαντόσα: Φωτογράφιση για ισπανικό περιοδικό (ΦΩΤΟ)
Tennis | 01/11/2024 - 12:45

Τσιτσιπάς - Μπαντόσα: Φωτογράφιση για ισπανικό περιοδικό (ΦΩΤΟ)

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Μητέρα Τσιτσιπά: "Έδειραν αρκετά τον Στέφανο στο σχολείο"! (ΒΙΝΤΕΟ)
Tennis | 18/09/2024 - 14:03

Μητέρα Τσιτσιπά: "Έδειραν αρκετά τον Στέφανο στο σχολείο"! (ΒΙΝΤΕΟ)

Η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά μιλά για όλα και για τ...