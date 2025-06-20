Facebook Pixel
Κάρλος Βιθέντε

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Κάρλος Βιθέντε. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Ξανά στο προσκήνιο εξτρέμ από Ισπανία για Ολυμπιακό - "Έκανε πρόταση για.."
Super League | 31/07 - 17:00

Ξανά στο προσκήνιο εξτρέμ από Ισπανία για Ολυμπιακό - "Έκανε πρόταση για.."

Στο προσκήνιο για τους Ερυθρόλευκους έρχεται και πάλι π...

"Πάγωσε" του Βιθέντε στον Ολυμπιακό - Δεν το... συζητάει η Αλαβές (ΦΩΤΟ)
Super League | 27/06 - 21:05

"Πάγωσε" του Βιθέντε στον Ολυμπιακό - Δεν το... συζητάει η Αλαβές (ΦΩΤΟ)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει "κυκλώσει" την περίπτωση τ...

Οικονομική απόσταση μεταξύ Ολυμπιακού και Αλαβές - Τα δεδομένα για Μίγια
Super League | 24/06 - 13:01

Οικονομική απόσταση μεταξύ Ολυμπιακού και Αλαβές - Τα δεδομένα για Μίγια

Οι Ερυθρόλευκοι έχουν ακόμα στο στόχαστρο τους δύο Ι...

"Πιο δυνατός από Κάρμο, απαντήσεις με Βινίσιους! Μαζί με Βιθέντε Ολυμπιακό"
Super League | 23/06 - 18:31

"Πιο δυνατός από Κάρμο, απαντήσεις με Βινίσιους! Μαζί με Βιθέντε Ολυμπιακό"

Κεντρικός αμυντικός που ξέρει καλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θ...

Η συμφωνία Μαρινάκη που αλλάζει το Καραϊσκάκη - Εντολή για 3 μεταγραφές!
Super League | VIDEO 21/06 - 17:30

Η συμφωνία Μαρινάκη που αλλάζει το Καραϊσκάκη - Εντολή για 3 μεταγραφές!

Ποιος είναι ο Έλληνας που θα έρθει στην Ελλάδα για να κ...

Ανατροπή σκηνικού με Μίγια - Ελπίζουν και για Βιθέντε στον Ολυμπιακό!
Super League | 20/06 - 20:31

Ανατροπή σκηνικού με Μίγια - Ελπίζουν και για Βιθέντε στον Ολυμπιακό!

Ο Ολυμπιακός επικεντρώνεται στην ποιοτική ενίσχυση τ...

Έχασε Έλληνα η ΑΕΚ, υπέγραψε σε ΠΑΟ - Το ισχυρό χαρτί Ολυμπιακού με Βιθέντε
Super League | VIDEO 18/06 - 17:19

Έχασε Έλληνα η ΑΕΚ, υπέγραψε σε ΠΑΟ - Το ισχυρό χαρτί Ολυμπιακού με Βιθέντε

Αδιανόητο το ποσό της ρήτρας του Ισπανού δεξιού εξτρέμ π...

Ο Ολυμπιακός έχει προσεγγίσει την Αλαβές για τον Κάρλος Βιθέντε!
Super League | 17/06 - 22:48

Ο Ολυμπιακός έχει προσεγγίσει την Αλαβές για τον Κάρλος Βιθέντε!

Οι Ερυθρόλευκοι φαίνεται πως έχουν κάνει ήδη την πρώτη τ...

Ο Κωστούλας φέρνει πανάκριβο εξτρέμ - Τον έψησε ο Ολυμπιακός, σκάει πώληση!
Super League | VIDEO 17/06 - 21:41

Ο Κωστούλας φέρνει πανάκριβο εξτρέμ - Τον έψησε ο Ολυμπιακός, σκάει πώληση!

Η μεταγραφική περίοδος έχει ξεκινήσει για τους ερυθρόλευκους κ...

Μάχη Ολυμπιακού & αγγλικής ομάδας για τον "στόχο" του Μεντιλίμπαρ!
Super League | 16/06 - 21:42

Μάχη Ολυμπιακού & αγγλικής ομάδας για τον "στόχο" του Μεντιλίμπαρ!

Οι Πειραιώτες έχουν βρει τους παίκτες που θέλουν να α...

Εξτρέμ-Ράμπο για Ολυμπιακό! Από το ράγκμπι, κορυφαίος κόντρα στη Ρεάλ (vd)
Super League | VIDEO 16/06 - 14:46

Εξτρέμ-Ράμπο για Ολυμπιακό! Από το ράγκμπι, κορυφαίος κόντρα στη Ρεάλ (vd)

Είναι αθλητικός με τεράστια αντοχή, δημιουργική ικανότητα κ...

Χαφ και εξτρέμ στη λίστα Μεντιλίμπαρ - Τα δύο ονόματα που ακούγονται
Super League | 15/06 - 10:32

Χαφ και εξτρέμ στη λίστα Μεντιλίμπαρ - Τα δύο ονόματα που ακούγονται

Πρόκειται για δύο αξιοπρόσεκτες περιπτώσεις, αλλά δ...