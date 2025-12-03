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Κίναν Έβανς

Κίναν Έβανς

Διαβάστε όλα τα νέα για τον Κίναν Έβανς στο Sportdog.gr. Μάθετε για τις επιδόσεις του στην Euroleague και δείτε στατιστικά και αγωνιστικές αναλύσεις

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Κίναν Έβανς: Επέστρεψε μετά από 10 μήνες και ήταν εξαιρετικός!
Euroleague | 02/09 - 01:00

Κίναν Έβανς: Επέστρεψε μετά από 10 μήνες και ήταν εξαιρετικός!

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού πάτησε ξανά παρκέ μετά τ...

Αποφασισμένος ο Έβανς - Το μήνυμα για τη Ζαλγκίρις
Euroleague | VIDEO 08/08 - 16:28

Αποφασισμένος ο Έβανς - Το μήνυμα για τη Ζαλγκίρις

Τι έγραψε στα social media o πρώην άσος του Ο...

"Αρπάχτηκε" με οπαδό του Ολυμπιακού ο Φρανσίσκο για τον Σλούκα! (ΦΩΤΟ)
Euroleague | 07/08 - 23:23

"Αρπάχτηκε" με οπαδό του Ολυμπιακού ο Φρανσίσκο για τον Σλούκα! (ΦΩΤΟ)

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο δεν άφησε αναπάντητα τα όσα έγραψε φ...

Επιστροφή στη Ζάλγκιρις για τον Κίναν Έβανς
Euroleague | 07/08 - 18:53

Επιστροφή στη Ζάλγκιρις για τον Κίναν Έβανς

Ο Αμερικανός γκαρντ θα παραχωρηθεί δανεικός στους Λ...

Κίνηση-ανθρωπιά από Ζαλγκίρις με Έβανς: Υποκλίθηκε ο Μπόλντγουιν!
Euroleague | 07/08 - 16:55

Κίνηση-ανθρωπιά από Ζαλγκίρις με Έβανς: Υποκλίθηκε ο Μπόλντγουιν!

Μία από τις πιο όμορφες ιστορίες του φετινού καλοκαιριού σ...

Νέο ξεκίνημα για Κίναν Έβανς - Πού θα παίξει στη σεζόν 2026-27
Euroleague | VIDEO 06/08 - 22:23

Νέο ξεκίνημα για Κίναν Έβανς - Πού θα παίξει στη σεζόν 2026-27

Σημαντικές εξελίξεις για τον πολύ άτυχο π...

Συγκινητικό μήνυμα Φρανσίσκο σε Έβανς μετά το "διαζύγιο" με Ολυμπιακό (pic)
Euroleague | 10/07 - 07:50

Συγκινητικό μήνυμα Φρανσίσκο σε Έβανς μετά το "διαζύγιο" με Ολυμπιακό (pic)

Τι έγραψε ο Γάλλος γκαρντ κάτω από την ανάρτηση των Ε...

Νέα αποχώρηση από τον Ολυμπιακό - Η ανακοίνωση
Euroleague | VIDEO 09/07 - 18:49

Νέα αποχώρηση από τον Ολυμπιακό - Η ανακοίνωση

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Φεύγουν άλλοι 3 από Ολυμπιακό μετά τον Πίτερς! Οριστικές εξελίξεις με Έβανς
Euroleague | 14/06 - 18:33

Φεύγουν άλλοι 3 από Ολυμπιακό μετά τον Πίτερς! Οριστικές εξελίξεις με Έβανς

Ο Ολυμπιακός θα αφήσει στην άκρη τους πανηγυρισμούς γ...

Φήμες για συμφωνία-έκπληξη: Δίνει Έβανς για κορυφαία μεταγραφή ο Ολυμπιακός
Euroleague | VIDEO 08/06 - 16:56

Φήμες για συμφωνία-έκπληξη: Δίνει Έβανς για κορυφαία μεταγραφή ο Ολυμπιακός

Ο Κίναν Έβανς μετά τον νέο σοβαρό τραυματισμό του θα χ...

Τέλος οι 7 από Ολυμπιακό - Απόφαση για Έβανς, νέα δεδομένα για Παπανικολάου
Euroleague | VIDEO 31/05 - 10:00

Τέλος οι 7 από Ολυμπιακό - Απόφαση για Έβανς, νέα δεδομένα για Παπανικολάου

Ο Ολυμπιακός σήκωσε την Euroleague, ωστόσο προχωράει σε α...

Έβανς: «Είχα τόσο άγχος στο 4o δεκάλεπτο» - Τι είπε για τους τραυματισμούς
Euroleague | VIDEO 25/05 - 13:22

Έβανς: «Είχα τόσο άγχος στο 4o δεκάλεπτο» - Τι είπε για τους τραυματισμούς

Ο Κίναν Έβανς δεν έκρυψε τη συγκίνησή του μετά την κατάκτηση τ...

Τρελάθηκε με τον κόσμο ο Έβανς: "Ανατρίχιασα με την ατμόσφαιρα"
Euroleague | VIDEO 23/05 - 15:54

Τρελάθηκε με τον κόσμο ο Έβανς: "Ανατρίχιασα με την ατμόσφαιρα"

Ο Αμερικανός βρέθηκε και αυτός στο ΟΑΚΑ και στις δηλώσεις τ...

Κοντά στον Ολυμπιακό ο Έβανς - Έκανε σουτ στο Τelekom Center Athens
Euroleague | VIDEO 22/05 - 17:54

Κοντά στον Ολυμπιακό ο Έβανς - Έκανε σουτ στο Τelekom Center Athens

Παρών εν όψει Φενέρμπαχτσε ο άτυχος γκαρντ των Π...

Άλλαξε το συμβόλαιο του στον Ολυμπιακό - Όλα ανοιχτά για να φύγει από ΣΕΦ!
Euroleague | VIDEO 02/05 - 23:32

Άλλαξε το συμβόλαιο του στον Ολυμπιακό - Όλα ανοιχτά για να φύγει από ΣΕΦ!

Οι νέοι όροι που προστέθηκαν στο συμβόλαιο του ξένου ά...

Έκπληξη με Κίναν Έβανς στον Ολυμπιακό - Το βίντεο της ΚΑΕ
Basket League | 05/04 - 12:36

Έκπληξη με Κίναν Έβανς στον Ολυμπιακό - Το βίντεο της ΚΑΕ

Τι συνέβη με τον Αμερικανό άσο των Πειραιωτών και η...

Η συγκλονιστική ατάκα Έβανς για τον «Γολγοθά» του!
Euroleague | VIDEO 30/03 - 16:22

Η συγκλονιστική ατάκα Έβανς για τον «Γολγοθά» του!

Ο Κίναν Έβανς δεν είναι απλώς ένας παίκτης που παλεύει μ...

Αποκάλυψη για Ολυμπιακό, άλλαξαν τα δεδομένα - "Φεύγει από το ΣΕΦ"!
Euroleague | 03/12/2025 - 17:16

Αποκάλυψη για Ολυμπιακό, άλλαξαν τα δεδομένα - "Φεύγει από το ΣΕΦ"!

Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού φέρεται να βρίσκεται σ...

Τρία “όχι” στον Ολυμπιακό για αντι-Έβανς - Ιταλικό δημοσίευμα
Euroleague | VIDEO 20/11/2025 - 19:00

Τρία “όχι” στον Ολυμπιακό για αντι-Έβανς - Ιταλικό δημοσίευμα

Ποιους παίκτες προσπάθησαν να πάρουν οι “ερυθρόλευκοι”, α...

Χειρουργήθηκε ο Έβανς - Το διάστημα της απουσίας του
Euroleague | VIDEO 18/11/2025 - 08:52

Χειρουργήθηκε ο Έβανς - Το διάστημα της απουσίας του

Ο Αμερικανός γκαρντ υποβλήθηκε στις ΗΠΑ σε χειρουργική ε...

Στόχος του Έβανς να παίξει φέτος με Παναθηναϊκό - Κυνηγά επιστροφή ρεκόρ!
Euroleague | VIDEO 17/11/2025 - 19:37

Στόχος του Έβανς να παίξει φέτος με Παναθηναϊκό - Κυνηγά επιστροφή ρεκόρ!

Η νέα ημερομηνία που μπορεί να γυρίσει στα παρκέ ο Κίναν Έ...