Δείτε πού θα συνεχίσει την καριέρα του ο πρώην τ...
Ο πρώην τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ αποχωρεί από την Κοπεγχάγη κ...
Η μάχη για το πολυπόθητο εισιτήριο που οδηγεί απευθείας σ...
Τι συμβαίνει με τον Ντομινίκ Κοτάρσκι στην Κοπεγχάγη κ...
Ο Έλληνας στόπερ ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ και λίγο μ...
Ρεπορτάζ από τη Δανία αναφέρθηκε στην μεταγραφή του Έ...
Έτοιμος να γίνει κάτοικος Τούμπας είναι ο Έλληνας στόπερ μ...
Ο ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει την πλήρη συμφωνία με τον Παντελή Χ...
Ο Δικέφαλος του Βορρά δουλεύει εντατικά την υπόθεση δ...
Τι φέρεται να είπε στην Κοπεγχάγη για την επόμενη ομάδα τ...
Τι προκύπτει από την πλευρά της Κοπεγχάγης για τον δ...
Τουρκικό δημοσίευμα για τον διεθνή στόπερ κ...
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ επέλεξε να συστηθεί στο ελληνικό κ...
Η μεταγραφική σκακιέρα του ΠΑΟΚ αρχίζει να αποκτά μορφή κ...
Οι φίλοι της Κοπεγχάγης δεν ξέχασαν τον Έλληνα διεθνή κ...
Ο Παντελής Χατζηδιάκος, έχοντας ζήσει από πρώτο χέρι τ...
Το ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνεί σήμερα την πρόωρη και τ...
Η επιλογή της Κοπεγχάγης δεν βγήκε για τον Κροάτη τερματοφύλακα, ο...
Ο Άγιαξ πήρε την πρώτη του νίκη στο Champions League με 4-2 στην έ...
Ο πρώην τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ δέχθηκε απειλητικά μ...
Ένα ακόμα σπουδαίο αποτέλεσμα για την Πάφο, που πήρε ι...