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Κοπεγχάγη

Κοπεγχάγη

Όλα τα νέα για την Κοπεγχάγη στο Sportdog.gr. Αγώνες, στατιστικά, μεταγραφές και ειδήσεις από το ευρωπαϊκό προσκήνιο.

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Κι όμως! Αυτή η ομάδα ανακοίνωσε τον Κοτάρσκι (ΦΩΤΟ)
Υπόλοιπος Κόσμος | 01/09 - 08:09

Κι όμως! Αυτή η ομάδα ανακοίνωσε τον Κοτάρσκι (ΦΩΤΟ)

Δείτε πού θα συνεχίσει την καριέρα του ο πρώην τ...

Σούπερ έκπληξη με Κοτάρσκι - Σε αυτή την ομάδα συνεχίζει
Υπόλοιπος Κόσμος | 28/08 - 07:22

Σούπερ έκπληξη με Κοτάρσκι - Σε αυτή την ομάδα συνεχίζει

Ο πρώην τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ αποχωρεί από την Κοπεγχάγη κ...

Ο Ολυμπιακός οδηγεί την κούρσα για CL - Δύσκολο μονοπάτι για ΠΑΟΚ-ΠΑΟ
Champions League | 01/08 - 23:10

Ο Ολυμπιακός οδηγεί την κούρσα για CL - Δύσκολο μονοπάτι για ΠΑΟΚ-ΠΑΟ

Η μάχη για το πολυπόθητο εισιτήριο που οδηγεί απευθείας σ...

Τρέχουν οι εξελίξεις με Κοτάρσκι - Το αποφάσισε η Κοπεγχάγη
Super League | VIDEO 27/07 - 20:41

Τρέχουν οι εξελίξεις με Κοτάρσκι - Το αποφάσισε η Κοπεγχάγη

Τι συμβαίνει με τον Ντομινίκ Κοτάρσκι στην Κοπεγχάγη κ...

Αποχαιρέτησε την Κοπεγχάγη ο Χατζηδιάκος: "Νέο κεφάλαιο στην πατρίδα μου"
Super League | 17/07 - 23:06

Αποχαιρέτησε την Κοπεγχάγη ο Χατζηδιάκος: "Νέο κεφάλαιο στην πατρίδα μου"

Ο Έλληνας στόπερ ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ και λίγο μ...

Αποκαλύψεις για το deal με Κοπεγχάγη - Γιατί ήθελε ΠΑΟΚ ο Χατζηδιάκος
Super League | 15/07 - 15:04

Αποκαλύψεις για το deal με Κοπεγχάγη - Γιατί ήθελε ΠΑΟΚ ο Χατζηδιάκος

Ρεπορτάζ από τη Δανία αναφέρθηκε στην μεταγραφή του Έ...

Προβάρει τη φανέλα του ΠΑΟΚ ο Χατζηδιάκος - Deal με Κοπεγχάγη
Super League | 14/07 - 15:04

Προβάρει τη φανέλα του ΠΑΟΚ ο Χατζηδιάκος - Deal με Κοπεγχάγη

Έτοιμος να γίνει κάτοικος Τούμπας είναι ο Έλληνας στόπερ μ...

Το "κλειδί" της διαπραγμάτευσης του ΠΑΟΚ με Κοπεγχάγη για Χατζηδιάκο
Super League | 06/07 - 15:36

Το "κλειδί" της διαπραγμάτευσης του ΠΑΟΚ με Κοπεγχάγη για Χατζηδιάκο

Ο ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει την πλήρη συμφωνία με τον Παντελή Χ...

Κοντά σε μεταγραφή διεθνούς Έλληνα ο ΠΑΟΚ - Πλησιάζει το deal, τι απομένει
Super League | 02/07 - 21:32

Κοντά σε μεταγραφή διεθνούς Έλληνα ο ΠΑΟΚ - Πλησιάζει το deal, τι απομένει

Ο Δικέφαλος του Βορρά δουλεύει εντατικά την υπόθεση δ...

"Αφήστε με να...": Ατάκα Χατζηδιάκου για την επόμενη ομάδα του
Super League | 02/07 - 10:08

"Αφήστε με να...": Ατάκα Χατζηδιάκου για την επόμενη ομάδα του

Τι φέρεται να είπε στην Κοπεγχάγη για την επόμενη ομάδα τ...

Πλησιάζει στην Ελλάδα ο Χατζηδιάκος - Η τελευταία εξέλιξη
Super League | 30/06 - 17:50

Πλησιάζει στην Ελλάδα ο Χατζηδιάκος - Η τελευταία εξέλιξη

Τι προκύπτει από την πλευρά της Κοπεγχάγης για τον δ...

ΠΑΟΚ για Χατζηδιάκο - “Αυτά ζητά η Κοπεγχάγη”
Super League | 27/06 - 21:27

ΠΑΟΚ για Χατζηδιάκο - “Αυτά ζητά η Κοπεγχάγη”

Τουρκικό δημοσίευμα για τον διεθνή στόπερ κ...

Νίστρουπ: «Έχω ερωτευτεί τις φιλοδοξίες του Παναθηναϊκού»! (vid)
Super League | 24/06 - 19:59

Νίστρουπ: «Έχω ερωτευτεί τις φιλοδοξίες του Παναθηναϊκού»! (vid)

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ επέλεξε να συστηθεί στο ελληνικό κ...

ΠΑΟΚ: Το «δανέζικο» πρέσινγκ για την περίπτωση Χατζηδιάκου
Super League | 22/06 - 21:41

ΠΑΟΚ: Το «δανέζικο» πρέσινγκ για την περίπτωση Χατζηδιάκου

Η μεταγραφική σκακιέρα του ΠΑΟΚ αρχίζει να αποκτά μορφή κ...

Συγκλονιστικές στιγμές στην Κοπεγχάγη - Πανό αφιερωμένο στον Οικονόμου
Υπόλοιπος Κόσμος | 04/06 - 16:20

Συγκλονιστικές στιγμές στην Κοπεγχάγη - Πανό αφιερωμένο στον Οικονόμου

Οι φίλοι της Κοπεγχάγης δεν ξέχασαν τον Έλληνα διεθνή κ...

Αποκαλύψεις Χατζηδιάκου για Νέστρουπ: «Δίκαιος και σκληρός»!
Super League | 02/06 - 18:17

Αποκαλύψεις Χατζηδιάκου για Νέστρουπ: «Δίκαιος και σκληρός»!

Ο Παντελής Χατζηδιάκος, έχοντας ζήσει από πρώτο χέρι τ...

Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» στα 33 του ο Μάριος Οικονόμου
Super League | 01/06 - 15:55

Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» στα 33 του ο Μάριος Οικονόμου

Το ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνεί σήμερα την πρόωρη και τ...

Φάκελος Ντομινίκ Κοτάρσκι
Υπόλοιπος Κόσμος | 23/04 - 10:56

Φάκελος Ντομινίκ Κοτάρσκι

Η επιλογή της Κοπεγχάγης δεν βγήκε για τον Κροάτη τερματοφύλακα, ο...

Ανατροπή ο Άγιαξ, ελπίζει σε "θαύμα" - Η Κοπεγχάγη "ξέρανε" Βιγιαρεάλ (Vid)
Champions League | 10/12/2025 - 21:53

Ανατροπή ο Άγιαξ, ελπίζει σε "θαύμα" - Η Κοπεγχάγη "ξέρανε" Βιγιαρεάλ (Vid)

Ο Άγιαξ πήρε την πρώτη του νίκη στο Champions League με 4-2 στην έ...

Σοκαριστικό: Απειλές θανάτου σε Κοτάρσκι - Τι συμβαίνει στην Κοπεγχάγη
Europa League | 27/11/2025 - 17:22

Σοκαριστικό: Απειλές θανάτου σε Κοτάρσκι - Τι συμβαίνει στην Κοπεγχάγη

Ο πρώην τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ δέχθηκε απειλητικά μ...

Η Πάφος έκανε ζημιά στη Μονακό! Πρώτη νίκη για Κοπεγχάγη (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 26/11/2025 - 21:58

Η Πάφος έκανε ζημιά στη Μονακό! Πρώτη νίκη για Κοπεγχάγη (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα ακόμα σπουδαίο αποτέλεσμα για την Πάφο, που πήρε ι...