Χωρίς διπλωματικές στρογγυλεύσεις και χωρίς τη γνωστή «...
Στο επίκεντρο της ανάλυσής του βρέθηκε η θέση ότι η Ά...
Ο παρουσιαστής έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία για τ...
Ο Παπανικολάου πήρε αφορμή από ένα μήνυμα τηλεθεατή κ...
«Σταράτη» παρέμβαση έκανε ο Διευθυντής Σύνταξης του δ...
Ανάλυση του Ηλία Παπανικολάου μέσα από την εκπομπή «...
Η Πόλη αντί να υποταχθεί, κατέκτησε τελικά τους ίδιους τ...
Με μελανά χρώματα περιγράφεται από τον Ηλία Παπανικολάου η...
Σε ένα απίστευτο κρεσέντο, ο έμπειρος δημοσιογράφος έ...
«Φωτιά» πήρε το διαδίκτυο με την απίστευτη τοποθέτηση τ...
Σχόλιο φωτιά από τον Ηλία Παπανικολάου στους Leaders, όπου ε...
Τα έχωσε στην εκπαιδευτική κοινότητα, λέγοντας πως π...
Ο γνωστός αναλυτής σχολίασε με καυστικό τρόπο τη νέα τ...
O διευθυντής σύνταξης του Star Channel έπαιξε φουλ επίθεση, μ...
Ανάλυση με αιχμές και χιούμορ από τον διευθυντή σύνταξης τ...
Ο διευθυντής ειδήσεων του Star, σε μια εμφάνιση που θα σ...
Καταιγιστική παρέμβαση από τον διευθυντή σύνταξης τ...
Ο διευθυντής σύνταξης του δελτίου ειδήσεων του Star Channel ε...
Ο διευθυντής σύνταξης του δελτίου ειδήσεων του Star Channel χ...
Ο Ηλίας Παπανικολάου ξεγυμνώνει το αφήγημα της «Γαλάζιας Π...
Το επικό ξέσπασμα Παπανικολάου που "γκρέμισε" το Leaders �...