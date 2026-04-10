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LEADERS+

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα LEADERS+. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Το πραγματικό υπερόπλο απέναντι στην Τουρκία
Πολιτική | 05/07 - 07:16

Το πραγματικό υπερόπλο απέναντι στην Τουρκία

Χωρίς διπλωματικές στρογγυλεύσεις και χωρίς τη γνωστή «...

Αιχμηρή παρέμβαση Παπανικολάου για Τουρκία! Όλο ζητά διευκολύνσεις
Πολιτική | 03/07 - 07:40

Αιχμηρή παρέμβαση Παπανικολάου για Τουρκία! Όλο ζητά διευκολύνσεις

Στο επίκεντρο της ανάλυσής του βρέθηκε η θέση ότι η Ά...

"Φωτιές" Παπανικολάου! "Κυνήγι ως τη στρατόσφαιρα από Έλληνες πιλότους"
Πολιτική | 28/06 - 19:00

"Φωτιές" Παπανικολάου! "Κυνήγι ως τη στρατόσφαιρα από Έλληνες πιλότους"

Ο παρουσιαστής έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία για τ...

"Τάπωσε" Αταμάν ο Παπανικολάου στους Leaders (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 19/06 - 07:05

"Τάπωσε" Αταμάν ο Παπανικολάου στους Leaders (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Παπανικολάου πήρε αφορμή από ένα μήνυμα τηλεθεατή κ...

Στρατηγικό αυτογκόλ της Τουρκίας! Τρέμει το φυλλοκάρδι τους
Πολιτική | 18/06 - 05:34

Στρατηγικό αυτογκόλ της Τουρκίας! Τρέμει το φυλλοκάρδι τους

«Σταράτη» παρέμβαση έκανε ο Διευθυντής Σύνταξης του δ...

Το καλοκαίρι των προκλήσεων,η άσκηση-φάρσα και η αληθινή Γαλάζια Πατρίδα
Πολιτική | 04/06 - 06:35

Το καλοκαίρι των προκλήσεων,η άσκηση-φάρσα και η αληθινή Γαλάζια Πατρίδα

Ανάλυση του Ηλία Παπανικολάου μέσα από την εκπομπή «...

Ριζοσπαστική ερμηνεία! Πώς οι Τούρκοι σκλαβώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη
Πολιτική | 01/06 - 07:16

Ριζοσπαστική ερμηνεία! Πώς οι Τούρκοι σκλαβώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη

Η Πόλη αντί να υποταχθεί, κατέκτησε τελικά τους ίδιους τ...

Ζοφερό το μέλλον των Τούρκων πιλοτών στο Αιγαίο
Πολιτική | 30/05 - 03:52

Ζοφερό το μέλλον των Τούρκων πιλοτών στο Αιγαίο

Με μελανά χρώματα περιγράφεται από τον Ηλία Παπανικολάου η...

"Βόμβες" Παπανικολάου - Από τα Καμίνια και τη Θύρα 7 οι επόμενοι κομάντο
Πολιτική | 23/05 - 07:16

"Βόμβες" Παπανικολάου - Από τα Καμίνια και τη Θύρα 7 οι επόμενοι κομάντο

Σε ένα απίστευτο κρεσέντο, ο έμπειρος δημοσιογράφος έ...

Άγριο "ντου" από Παπανικολάου σε Τούρκους - "Σας σιχαίνονται όλοι"
Πολιτική | 22/05 - 01:14

Άγριο "ντου" από Παπανικολάου σε Τούρκους - "Σας σιχαίνονται όλοι"

«Φωτιά» πήρε το διαδίκτυο με την απίστευτη τοποθέτηση τ...

"Φάπα" στους Τούρκους πιλότους! "Μη βγαίνετε καθόλου στο Αιγαίο"
Πολιτική | 14/05 - 06:35

"Φάπα" στους Τούρκους πιλότους! "Μη βγαίνετε καθόλου στο Αιγαίο"

Σχόλιο φωτιά από τον Ηλία Παπανικολάου στους Leaders, όπου ε...

Σκληρή παρέμβαση Παπανικολάου! Ποιοί μισούν την Ελλάδα;
Πολιτική | 11/05 - 06:35

Σκληρή παρέμβαση Παπανικολάου! Ποιοί μισούν την Ελλάδα;

Τα έχωσε στην εκπαιδευτική κοινότητα, λέγοντας πως π...

«Βόμβες» Παπανικολάου! Κάντε μας επίθεση να δείτε τι θα πάθετε
Πολιτική | 08/05 - 07:23

«Βόμβες» Παπανικολάου! Κάντε μας επίθεση να δείτε τι θα πάθετε

Ο γνωστός αναλυτής σχολίασε με καυστικό τρόπο τη νέα τ...

Παπανικολάου στους Leaders - "Σκληροί καρι@ληδες" απέναντι στους Τούρκους
Πολιτική | 07/05 - 06:35

Παπανικολάου στους Leaders - "Σκληροί καρι@ληδες" απέναντι στους Τούρκους

O διευθυντής σύνταξης του Star Channel έπαιξε φουλ επίθεση, μ...

Παπανικολάου "ταπώνει" Τούρκους και ΕΡΤ! (ΒΙΝΤΕΟ)
Πολιτική | 30/04 - 05:34

Παπανικολάου "ταπώνει" Τούρκους και ΕΡΤ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ανάλυση με αιχμές και χιούμορ από τον διευθυντή σύνταξης τ...

Μαθήματα ιστορίας από Παπανικολάου στην Τουρκία!
Πολιτική | 26/04 - 08:13

Μαθήματα ιστορίας από Παπανικολάου στην Τουρκία!

Ο διευθυντής ειδήσεων του Star, σε μια εμφάνιση που θα σ...

Ηχηρές απαντήσεις σε τουρκική προπαγάνδα και Τομ Μπάρακ από Παπανικολάου
Πολιτική | 20/04 - 06:35

Ηχηρές απαντήσεις σε τουρκική προπαγάνδα και Τομ Μπάρακ από Παπανικολάου

Καταιγιστική παρέμβαση από τον διευθυντή σύνταξης τ...

Εχθρός εκ των έσω! Ανάλυση Παπανικολάου για την Πέμπτη Φάλαγγα στην Ελλάδα
Πολιτική | 18/04 - 07:16

Εχθρός εκ των έσω! Ανάλυση Παπανικολάου για την Πέμπτη Φάλαγγα στην Ελλάδα

Ο διευθυντής σύνταξης του δελτίου ειδήσεων του Star Channel ε...

Ξέσπασμα Παπανικολάου για την πρόκληση των Τούρκων στην Αγιά Σοφιά
Πολιτική | 15/04 - 12:56

Ξέσπασμα Παπανικολάου για την πρόκληση των Τούρκων στην Αγιά Σοφιά

Ο διευθυντής σύνταξης του δελτίου ειδήσεων του Star Channel χ...

Αλήθειες έξω από τα δόντια για την Τουρκία! Γίγαντας με πήλινα πόδια
Πολιτική | 12/04 - 08:07

Αλήθειες έξω από τα δόντια για την Τουρκία! Γίγαντας με πήλινα πόδια

Ο Ηλίας Παπανικολάου ξεγυμνώνει το αφήγημα της «Γαλάζιας Π...

Οι Τούρκοι να ανησυχούν! Είμαστε μια γροθιά - "Από εδώ δεν περνάτε"
Πολιτική | 11/04 - 07:16

Οι Τούρκοι να ανησυχούν! Είμαστε μια γροθιά - "Από εδώ δεν περνάτε"

Το επικό ξέσπασμα Παπανικολάου που "γκρέμισε" το Leaders �...