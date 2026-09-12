Μάριους Γκριγκόνις

Facebook Pixel
Super League
ΟΛΥ
0 - 1
ΤΕΛ
ΟΦH
Super League
Π.Ο
1 - 1
ΤΕΛ
ΑΤΡ
Super League
ΚΑΛ
- - -
ΤΕΛ
ΒΟΛ
Super League
ΑΣΤ
19:00
13 Σεπ
ΑΕΚ
Super League
ΠΑΟΚ
21:00
13 Σεπ
ΑΡΗ
Super League
ΚΗΦ
21:00
13 Σεπ
ΛΕΒ
Super League
ΠΑΟ
21:30
13 Σεπ
ΠΝΛ
Premier League
ΤΣΕ
2 - 2
ΤΕΛ
ΧΑΛ
Premier League
ΛΙΒ
0 - 0
ΤΕΛ
ΦΟΥ
Premier League
ΚΡΠ
2 - 3
ΤΕΛ
ΊΠΣ
Premier League
ΜΠΟ
2 - 2
ΤΕΛ
ΜΠΡ
Premier League
ΑΣΒ
1 - 2
ΤΕΛ
ΝΌΤ
Premier League
ΤΟΤ
0 - 0
ΤΕΛ
ΕΒE
Premier League
ΣΑΝ
0 - 2
ΤΕΛ
AΡΣ
Premier League
ΚΌΒ
0 - 3
LIVE
ΜΠΡ
Premier League
ΜΑΓ
18:30
13 Σεπ
ΜΑΣ
La Liga
ΣΑΝ
2 - 1
ΤΕΛ
ΑΛΑ
La Liga
ΟΣΑ
0 - 2
ΤΕΛ
ΕΣΠ
La Liga
ΜΠΙ
1 - 1
ΤΕΛ
ΈΛΤ
La Liga
ΡΕΜ
4 - 1
ΤΕΛ
ΒΑΓ
La Liga
ΘΕΛ
1 - 1
ΤΕΛ
ΜΆΛ
La Liga
ΛΕΒ
0 - 1
LIVE
ΜΠΑ
La Liga
XET
19:30
13 Σεπ
ΛΑ
La Liga
ΣΟΣ
22:00
13 Σεπ
ΑΤΜ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
KUM
80 - 85
ΤΕΛ
TAO
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΜΠΟ
80 - 87
ΤΕΛ
ΧΆΠ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΣΤΑ
- - -
ΤΕΛ
ΦΛΟ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΦΟΡ
66 - 60
ΤΕΛ
LIB
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΜΙΛ
77 - 89
ΤΕΛ
PAOK
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
CB
- - -
ΤΕΛ
ΜΠΙ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΑΛΙ
- - -
ΤΕΛ
ΓΡΑ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΣΑΡ
- - -
ΤΕΛ
ΟΡΤ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
AUR
- - -
ΤΕΛ
LEG
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΓΙΟ
54 - 95
ΤΕΛ
WON
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΤΡΕ
- - -
ΤΕΛ
ΤΖΆ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΜΙΡ
19:30
13 Σεπ
CB
Serie A
ΤΖΕ
1 - 1
ΤΕΛ
ΦΡΟ
Serie A
ΛΑΤ
2 - 2
ΤΕΛ
ΜΙΛ
Serie A
ΑΤΑ
1 - 2
ΤΕΛ
ΚΑΛ
Serie A
ΛΕ
3 - 1
LIVE
ΜΌΝ
Serie A
ΝΑΠ
19:00
13 Σεπ
ΜΠΟ
Serie A
ΣΑΣ
21:45
13 Σεπ
ΓΙΟ
Bundesliga
ΝΤΟ
3 - 0
ΤΕΛ
ΠΆΝ
Bundesliga
ΧΟΦ
2 - 1
ΤΕΛ
ΣΤΓ
Bundesliga
ΦΡΑ
5 - 0
ΤΕΛ
ΓΚΛ
Bundesliga
ΑΓΚ
2 - 2
ΤΕΛ
ΛΕΒ
Bundesliga
M05
1 - 3
ΤΕΛ
ΦΡΑ
Bundesliga
ΚΟΛ
1 - 1
ΤΕΛ
ΒΕΡ
Bundesliga
ΛΕΙ
2 - 0
LIVE
ΑΜΒ
Bundesliga
ΈΛΒ
18:30
13 Σεπ
ΜΠΑ
Ligue 1
ΣΤΡ
1 - 1
ΤΕΛ
ΜΟΝ
Ligue 1
ΠΑΡ
0 - 0
ΤΕΛ
ΛΥΝ
Ligue 1
ΟΣΕ
1 - 0
ΤΕΛ
ΝΙΣ
Ligue 1
ΧΑΒ
0 - 0
ΤΕΛ
ΑΝΖ
Ligue 1
ΛΟΡ
2 - 2
ΤΕΛ
ΤΛΖ
Ligue 1
ΛΙΛ
1 - 0
LIVE
ΤΡΟ
Ligue 1
ΛΕ
18:15
13 Σεπ
ΛΑΝ
Ligue 1
ΜΠΡ
21:45
13 Σεπ
ΠΑΡ
Menu
Εθνική Ελλάδoς Μπάσκετ ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους
Μάριους Γκριγκόνις

Μάριους Γκριγκόνις

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα για τον Μάριους Γκριγκόνις στο Sportdog.gr. Μάθετε για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, τις εμφανίσεις του στη EuroLeague και τα στατιστικά του.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
Στροφή από Γκριγκόνις - “Δεν ξεχνώ τα καλά, αγάπη και σεβασμός στον ΠΑΟ”
Euroleague | VIDEO 09/09 - 22:03

Στροφή από Γκριγκόνις - “Δεν ξεχνώ τα καλά, αγάπη και σεβασμός στον ΠΑΟ”

Ο Λιθουανός γκαρντ θέλησε να δώσει διευκρινίσεις για ό...

Αιχμηρή απάντηση Ραζνάτοβιτς σε Γκριγκόνις για Αταμάν!
Euroleague | VIDEO 07/09 - 22:50

Αιχμηρή απάντηση Ραζνάτοβιτς σε Γκριγκόνις για Αταμάν!

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς πέρασε στην... αντεπίθεση και απάντησε σ...

Αποκαλύψεις Γκριγκόνις για Αταμάν, τραυματισμό Λεσόρ και τσακωμούς παικτών!
Euroleague | VIDEO 07/09 - 18:55

Αποκαλύψεις Γκριγκόνις για Αταμάν, τραυματισμό Λεσόρ και τσακωμούς παικτών!

Ο Λιθουανός γκαρντ έδωσε συνέντευξη στην πατρίδα του, ό...

Ο Γκριγκόνις τραυμάτισε τον Βαλαντσιούνας κατά λάθος!
Euroleague | 06/09 - 20:14

Ο Γκριγκόνις τραυμάτισε τον Βαλαντσιούνας κατά λάθος!

Πρόβλημα με το μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα της Ζαλγκίρις, π...

Γι’ αυτό γύρισε στη Ζαλγκίρις ο Γκριγκόνις - "Καλή κατάσταση για τον ΠAO"
Euroleague | VIDEO 21/06 - 01:22

Γι’ αυτό γύρισε στη Ζαλγκίρις ο Γκριγκόνις - "Καλή κατάσταση για τον ΠAO"

Τι δήλωσε ο Λιθουανός γκαρντ για την ε...

Έτσι αποχαιρέτησε τον Γκριγκόνις ο Παναθηναϊκός (ΦΩΤΟ)
Euroleague | VIDEO 20/06 - 16:58

Έτσι αποχαιρέτησε τον Γκριγκόνις ο Παναθηναϊκός (ΦΩΤΟ)

Οι Πράσινοι δημοσίευσαν το "αντίο" τους προς τον Λιθουανό π...

Τέλος από τον Παναθηναϊκό - Ποια ομάδα ανακοίνωσε τον Γκριγκόνις! (pic-vid)
Euroleague | VIDEO 20/06 - 15:22

Τέλος από τον Παναθηναϊκό - Ποια ομάδα ανακοίνωσε τον Γκριγκόνις! (pic-vid)

Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό μετά από τέσσερα χρόνια α...

Τέλος από τον Παναθηναϊκό, παίρνει μεταγραφή στη Ζαλγκίρις
Euroleague | VIDEO 18/06 - 17:22

Τέλος από τον Παναθηναϊκό, παίρνει μεταγραφή στη Ζαλγκίρις

Ο άσος των Πρασίνων αναμένεται να αποχωρήσει από την ο...

Ο ΠΑΟ απέτυχε κι αλλάζει: Απόφαση για Αταμάν, Γκραντ-Τολιόπουλο - Τέλος 3+2
Euroleague | VIDEO 14/06 - 10:00

Ο ΠΑΟ απέτυχε κι αλλάζει: Απόφαση για Αταμάν, Γκραντ-Τολιόπουλο - Τέλος 3+2

Τα δεδομένα για τον Εργκίν Αταμάν και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, π...

Σκάει αποχώρηση-έκπληξη Έλληνα με συμβόλαιο στον ΠΑΟ - Τελευταία ευκαιρία!
Euroleague | VIDEO 03/06 - 10:00

Σκάει αποχώρηση-έκπληξη Έλληνα με συμβόλαιο στον ΠΑΟ - Τελευταία ευκαιρία!

Οι τρεις που βρίσκονται ήδη στην πόρτα της εξόδου από τ...

Το πήρε απόφαση ο Αταμάν: Η αλλαγή ξένου πριν τους τελικούς με Ολυμπιακό
Basket League | VIDEO 02/06 - 17:17

Το πήρε απόφαση ο Αταμάν: Η αλλαγή ξένου πριν τους τελικούς με Ολυμπιακό

Γνωστή έγινε η αλλαγή στη λίστα των ξένων στον Παναθηναϊκό ε...

Ο λόγος που φεύγει ο Γκριγκόνις και το νέο συμβόλαιο στη Euroleague
Euroleague | VIDEO 01/06 - 20:40

Ο λόγος που φεύγει ο Γκριγκόνις και το νέο συμβόλαιο στη Euroleague

Ένας από τους πιο τίμιους παίκτες που φόρεσαν τη φανέλα τ...

Φεύγουν Σορτς, Φαρίντ και τρεις Έλληνες του ΠΑΟ – Αλλαγή πλάνου με Σλούκα!
Euroleague | VIDEO 25/05 - 20:40

Φεύγουν Σορτς, Φαρίντ και τρεις Έλληνες του ΠΑΟ – Αλλαγή πλάνου με Σλούκα!

Ο Παναθηναϊκός παρά την τεράστια επένδυση του περσινού κ...

Φεύγει ο Γκριγκόνις από τον Παναθηναϊκό - Βρήκε συμβόλαιο στη Euroleague!
Euroleague | VIDEO 24/05 - 17:18

Φεύγει ο Γκριγκόνις από τον Παναθηναϊκό - Βρήκε συμβόλαιο στη Euroleague!

Νέα δεδομένα για την καριέρα ξένου του Παναθηναϊκού π...

Νέα αλλαγή Αταμάν στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού!
Euroleague | VIDEO 13/05 - 21:03

Νέα αλλαγή Αταμάν στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού!

Δείτε αναλυτικά τις επιλογές του Εργκίν Αταμάν για τ...

Ο… Γουόκαπ του ΠΑΟ: Ελληνοποίηση ξένου που αλλάζει τα δεδομένα με Ολυμπιακό
Euroleague | VIDEO 30/04 - 00:18

Ο… Γουόκαπ του ΠΑΟ: Ελληνοποίηση ξένου που αλλάζει τα δεδομένα με Ολυμπιακό

Ο παίκτης-αποκάλυψη του Εργκίν Αταμάν και πώς ο Παναθηναϊκός μ...

Μίνι έκπληξη στη 12άδα του ΠΑΟ με Βαλένθια - Ποιον άφησε έξω ο Αταμάν
Euroleague | VIDEO 28/04 - 20:42

Μίνι έκπληξη στη 12άδα του ΠΑΟ με Βαλένθια - Ποιον άφησε έξω ο Αταμάν

Με τον Τολιόπουλο αντί του τραυματία Σλούκα αλλά και μ...

Το «σημάδι» της κούπας: Το αινιγματικό story Γιαννακόπουλου!
Euroleague | 17/04 - 21:11

Το «σημάδι» της κούπας: Το αινιγματικό story Γιαννακόπουλου!

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν συνηθίζει να αφήνει τ...

Μήνυμα Γκριγκόνις σε Αταμάν: "Ό,τι ευκαιρία μου δίνει θα την παίρνω"
Euroleague | VIDEO 01/04 - 17:54

Μήνυμα Γκριγκόνις σε Αταμάν: "Ό,τι ευκαιρία μου δίνει θα την παίρνω"

Έτοιμος να αρπάξει οποιαδήποτε ευκαιρία του δοθεί ε...

Παπαβασιλείου: Συγκλονιστικός ΠΑΟ, αλλά κάποιοι δεν κατάλαβαν τι γινόταν!
Euroleague | VIDEO 27/03 - 23:50

Παπαβασιλείου: Συγκλονιστικός ΠΑΟ, αλλά κάποιοι δεν κατάλαβαν τι γινόταν!

Ο Παναθηναϊκός ήταν απολαυστικός στην επίθεση και μ...

"Νέες εκπλήξεις από Αταμάν στη 12άδα - Δεν είναι τελειωμένος ο Γκριγκόνις"
Euroleague | VIDEO 27/03 - 16:51

"Νέες εκπλήξεις από Αταμάν στη 12άδα - Δεν είναι τελειωμένος ο Γκριγκόνις"

Το εξαιρετικό πρόσωπο που δείχνει ο Μάριους Γκριγκόνις κ...