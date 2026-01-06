Νικολάς Μαδούρο

Κόσμος | 03/01 - 19:50

Η πρώτη ΦΩΤΟ Μαδούρο μετά τη σύλληψη - Με καλυμμένα μάτια και χειροπέδες

Στην εικόνα που αναπαράγεται από διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, ο...