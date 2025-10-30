Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη στο Sportdog.gr. Διαβάστε για την πορεία του στον Παναθηναϊκό, τις εμφανίσεις του στη Euroleague και τα στατιστικά του.