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Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη στο Sportdog.gr. Διαβάστε για την πορεία του στον Παναθηναϊκό, τις εμφανίσεις του στη Euroleague και τα στατιστικά του.

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Πλήγμα για την Εθνική: Νοκ-άουτ ο Καλαϊτζάκης για τα προκριματικά
Mundobasket | 26/06 - 16:39

Πλήγμα για την Εθνική: Νοκ-άουτ ο Καλαϊτζάκης για τα προκριματικά

Συναγερμός στις τάξεις της «επίσημης αγαπημένης» ενόψει τ...

Χωρίς Μήτογλου και Καλαϊτζάκη η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας
Mundobasket | 25/06 - 13:51

Χωρίς Μήτογλου και Καλαϊτζάκη η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας

Με απουσίες αλλά και νέα πρόσωπα ξεκίνησε η προετοιμασία τ...

Σε... αναμμένα κάρβουνα ο ΠΑΟ - Νέο προβλήματα με Λεσόρ και Καλαϊτζάκη!
Basket League | 11/06 - 00:16

Σε... αναμμένα κάρβουνα ο ΠΑΟ - Νέο προβλήματα με Λεσόρ και Καλαϊτζάκη!

Οι Πράσινοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 2-2 τη σειρά τ...

Δεν παίζουν με Μύκονο Ναν και Φαρίντ - Ποιος άλλος έμεινε εκτός
Basket League | 17/05 - 13:39

Δεν παίζουν με Μύκονο Ναν και Φαρίντ - Ποιος άλλος έμεινε εκτός

Εκτός και από το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού μ...

Ανησυχία και αγωνία για Καλαϊτζάκη στον Παναθηναϊκό!
Basket League | 16/05 - 09:10

Ανησυχία και αγωνία για Καλαϊτζάκη στον Παναθηναϊκό!

Άτυχος στάθηκε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης στην αναμέτρηση τ...

Πονοκέφαλος για Αταμάν - Αποχώρησε τραυματίας ο Καλαϊτζάκης
Basket League | 15/05 - 20:37

Πονοκέφαλος για Αταμάν - Αποχώρησε τραυματίας ο Καλαϊτζάκης

Πρόβλημα για τους Πράσινους μιας κατά τη διάρκεια του α...

Νέα αλλαγή Αταμάν στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού!
Euroleague | VIDEO 13/05 - 21:03

Νέα αλλαγή Αταμάν στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού!

Δείτε αναλυτικά τις επιλογές του Εργκίν Αταμάν για τ...

Αλλαγή Αταμάν στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για το Game 3!
Euroleague | 06/05 - 19:53

Αλλαγή Αταμάν στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για το Game 3!

Με μία αλλαγή στη δωδεκάδα παρατάσσονται οι Πράσινοι σ...

Μίνι έκπληξη στη 12άδα του ΠΑΟ με Βαλένθια - Ποιον άφησε έξω ο Αταμάν
Euroleague | VIDEO 28/04 - 20:42

Μίνι έκπληξη στη 12άδα του ΠΑΟ με Βαλένθια - Ποιον άφησε έξω ο Αταμάν

Με τον Τολιόπουλο αντί του τραυματία Σλούκα αλλά και μ...

Δεν κρύφτηκε ο Καλαϊτζάκης! Παραδέχονται και οι παίκτες το "έγκλημα"
Euroleague | VIDEO 10/04 - 00:19

Δεν κρύφτηκε ο Καλαϊτζάκης! Παραδέχονται και οι παίκτες το "έγκλημα"

Ο Έλληνας άσος ξεκαθάρισε πως το πρόβλημα δεν περιορίζεται μ...

Η οριστική απόφαση Αταμάν για Μήτογλου - Στο ΟΑΚΑ η 1η μεταγραφή Ολυμπιακού
Euroleague | VIDEO 28/03 - 13:15

Η οριστική απόφαση Αταμάν για Μήτογλου - Στο ΟΑΚΑ η 1η μεταγραφή Ολυμπιακού

Γιατί ο Ντίνος Μήτογλου δεν έπαιξε δευτερόλεπτο με τ...

Παναθηναϊκός: Αποστολή στο Σαράγεβο με «νοσοκομείο»!
Euroleague | VIDEO 23/03 - 17:27

Παναθηναϊκός: Αποστολή στο Σαράγεβο με «νοσοκομείο»!

Ο Παναθηναϊκός φορτσάρει για την 33η αγωνιστική της Eu...

Φεύγουν 4+3 από τον ΠΑΟ! Αλλαγή πλάνου με Σαμοντούροβ, Τολιόπουλο και Σορτς
Euroleague | VIDEO 28/02 - 10:00

Φεύγουν 4+3 από τον ΠΑΟ! Αλλαγή πλάνου με Σαμοντούροβ, Τολιόπουλο και Σορτς

Πολλές αλλαγές αναμένεται να γίνουν στο ρόστερ του Π...

Καλαϊτζάκης: «Ο Χέιζ-Ντέιβις από το αεροπλάνο ταίριαξε γάντι»!
Κύπελλο Ελλάδος | 21/02 - 23:42

Καλαϊτζάκης: «Ο Χέιζ-Ντέιβις από το αεροπλάνο ταίριαξε γάντι»!

Η εξομολόγηση του Έλληνα γκαρντ για την κρίση που πέρασε η...

Euroleague: Οι "αόρατοι" game changers για Μπράιαντ - Έλληνας στη λίστα!
Euroleague | VIDEO 06/02 - 16:56

Euroleague: Οι "αόρατοι" game changers για Μπράιαντ - Έλληνας στη λίστα!

Ο Αμερικανός γκαρντ ξεχώρισε τους πέντε "αόρατους" ga...

Παραδοχή Καλαϊτζάκη: "Κακές ήττες το ’26, είμαι τρίτο χρόνο με Αταμάν"
Euroleague | VIDEO 21/01 - 23:43

Παραδοχή Καλαϊτζάκη: "Κακές ήττες το ’26, είμαι τρίτο χρόνο με Αταμάν"

Όσα δήλωσε ο Έλληνας άσος του Παναθηναϊκού κατά την α...

Αποκάλυψη Καλαϊτζάκη: "Το πρώτο πράγμα που είπε ο Αταμάν στον ΠΑΟ"
Euroleague | VIDEO 06/01 - 10:48

Αποκάλυψη Καλαϊτζάκη: "Το πρώτο πράγμα που είπε ο Αταμάν στον ΠΑΟ"

Στις δύσκολες στιγμές που πέρασε ο Παναθηναϊκός, αλλά κ...

Καλαϊτζάκης: Η προφητεία Αταμάν και η ομάδα που απέρριψε για το όνειρο
Euroleague | 05/01 - 23:42

Καλαϊτζάκης: Η προφητεία Αταμάν και η ομάδα που απέρριψε για το όνειρο

Ο Έλληνας γκαρντ/φόργουορντ περιέγραψε με γλαφυρό τ...

Σερέλης: "Αυτοί παίζουν καλοί άμυνα και βάζουν τον κόσμο στην εξίσωση" (Vd)
Euroleague | VIDEO 21/11/2025 - 10:21

Σερέλης: "Αυτοί παίζουν καλοί άμυνα και βάζουν τον κόσμο στην εξίσωση" (Vd)

Οι ατάκες του βοηθού του Εργκίν Αταμάν για Φ...

Δεν… μάσησε ο Καλαϊτζάκης: Η ατάκα για Γ. Αντετοκούνμπο και παίκτη του ΠΑΟ!
Euroleague | VIDEO 21/11/2025 - 00:05

Δεν… μάσησε ο Καλαϊτζάκης: Η ατάκα για Γ. Αντετοκούνμπο και παίκτη του ΠΑΟ!

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης έδωσε... ρεσιτάλ στις δηλώσεις τ...

“Πονοκεφαλιάζει” ο Αταμάν - Δύο ερωτηματικά για Μονακό
Euroleague | VIDEO 30/10/2025 - 21:08

“Πονοκεφαλιάζει” ο Αταμάν - Δύο ερωτηματικά για Μονακό

Τι προκύπτει για τον Παναθηναϊκό εν όψει του α...