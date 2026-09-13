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Παντελής Μπούτσκος

Παντελής Μπούτσκος

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Παντελής Μπούτσκος. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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ΠΑΟΚ: O νέος συνεργάτης του Τρινκιέρι στον πάγκο!
Basket League | 21/06 - 18:45

ΠΑΟΚ: O νέος συνεργάτης του Τρινκιέρι στον πάγκο!

Η «μηχανή» του ΠΑΟΚ δουλεύει στο φουλ, με τους ανθρώπους τ...

Οριστικό! Αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ ο Μπούτσκος
Basket League | 10/06 - 19:00

Οριστικό! Αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ ο Μπούτσκος

Τέλος εποχής στον Δικέφαλο του Βορρά μιας και ο Έλληνας τ...

Με δάκρυα στα μάτια ο Μπούτσκος μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ! (ΒΙΝΤΕΟ)
Basket League | 30/05 - 17:53

Με δάκρυα στα μάτια ο Μπούτσκος μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Παντελής Μπούτσκος αφήνει τη θέση του head coach του ΠΑΟΚ σ...

ΠΑΟΚ: Χωρίς τον Ντίμσα στο Game 1 με τον Παναθηναϊκό
Basket League | 28/05 - 16:55

ΠΑΟΚ: Χωρίς τον Ντίμσα στο Game 1 με τον Παναθηναϊκό

Αποφασίστηκε στον ΠΑΟΚ λίγο πριν από το τζάμπολ του π...

Περήφανος για τους παίκτες του ΠΑΟΚ ο Μπούτσκος - "Θέλαμε να δώσουμε χαρά"
Europe Cup | 29/04 - 23:47

Περήφανος για τους παίκτες του ΠΑΟΚ ο Μπούτσκος - "Θέλαμε να δώσουμε χαρά"

Σκασμένος εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ο τεχνικός τ...

Μπούτσκος: «Είναι μεγάλη πρόκληση για εμάς η Μπιλμπάο»
Europe Cup | 21/04 - 15:49

Μπούτσκος: «Είναι μεγάλη πρόκληση για εμάς η Μπιλμπάο»

Ο Παντελής Μπούτσκος χαρακτήρισε ως παιχνίδια-ορόσημο τ...

Υπέρβαση Μυστακίδη για ΠΑΟΚ με Παγιόλα - Τον θέλει η μισή Ευρώπη και ο… ΠΑΟ
Basket League | VIDEO 17/04 - 12:45

Υπέρβαση Μυστακίδη για ΠΑΟΚ με Παγιόλα - Τον θέλει η μισή Ευρώπη και ο… ΠΑΟ

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, όπως αποκάλυψε η εκπομπή «...

ΠΑΟΚ: Αποθέωση στο αερόδρόμιο για την πρόκριση! (vid)
Europe Cup | 09/04 - 20:54

ΠΑΟΚ: Αποθέωση στο αερόδρόμιο για την πρόκριση! (vid)

Λίγο μετά τις 19:00, η αποστολή του μπασκετικού ΠΑΟΚ πάτησε τ...

ΠΑΟΚ: Η παρακάμερα του «ασπρόμαυρου» έπους στη Μούρθια! (ΒΙΝΤΕΟ)
Europe Cup | 09/04 - 19:35

ΠΑΟΚ: Η παρακάμερα του «ασπρόμαυρου» έπους στη Μούρθια! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Δικέφαλος υπερασπίστηκε με νύχια και με δόντια το π...

Ανατροπή με καρδιά για τον ΠΑΟΚ και τώρα όλα για όλα στην Μούρθια! (Vid)
Basket League | 04/04 - 20:33

Ανατροπή με καρδιά για τον ΠΑΟΚ και τώρα όλα για όλα στην Μούρθια! (Vid)

Με ψυχή, αντίδραση και έναν καθοριστικό Ταϊρί στο φινάλε, ο...

Καταιγιστικός ΠΑΟΚ «σκόρπισε» το Περιστέρι και αγγίζει τους «4»! (ΒΙΝΤΕΟ)
Europe Cup | 11/03 - 20:06

Καταιγιστικός ΠΑΟΚ «σκόρπισε» το Περιστέρι και αγγίζει τους «4»! (ΒΙΝΤΕΟ)

Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Παλατάκι και οδηγό τ...

ΠΑΟΚ: Πρώτη «γνωριμία» με Τρινκιέρι στο Παλατάκι
Basket League | 05/03 - 18:03

ΠΑΟΚ: Πρώτη «γνωριμία» με Τρινκιέρι στο Παλατάκι

Ο Ιταλός τεχνικός στην προπόνηση του Δικεφάλου – Η π...

ΠΑΟΚ: Βεζυρτζής-Μπουντούρης «έφτιαξαν» τους παίκτες ενόψει Τρινκιέρι!
Basket League | 03/03 - 18:24

ΠΑΟΚ: Βεζυρτζής-Μπουντούρης «έφτιαξαν» τους παίκτες ενόψει Τρινκιέρι!

Η ομιλία-σταθμός στα αποδυτήρια για το deal με τον Τρινκιέρι �...

Αναλαμβάνει ο Μπούτσκος τον ΠΑΟΚ, πότε ξεκινά η... αυτοκρατορία Τρινκιέρι!
Basket League | VIDEO 02/03 - 18:04

Αναλαμβάνει ο Μπούτσκος τον ΠΑΟΚ, πότε ξεκινά η... αυτοκρατορία Τρινκιέρι!

Συνεχίζει με τον έμπειρο τεχνικό για το υπόλοιπο της π...