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Πέταρ Στάνιτς

Πέταρ Στάνιτς

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Πέταρ Στάνιτς. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Αποκάλυψη: Μεγάλη οικονομική θυσία από τον Στάνιτς για να παίξει Ολυμπιακό!
Super League | 29/07 - 22:45

Αποκάλυψη: Μεγάλη οικονομική θυσία από τον Στάνιτς για να παίξει Ολυμπιακό!

Ο Ντόνισλαβ Ντόνεφ αποκαλύπτει στο Sportdog.gr τα όσα κάνει τ...

Η επόμενη ακριβή πώληση Ολυμπιακού μετά τον Λουίς! Έρχονται άμεσα 3 παίκτες
Super League | VIDEO 27/07 - 20:56

Η επόμενη ακριβή πώληση Ολυμπιακού μετά τον Λουίς! Έρχονται άμεσα 3 παίκτες

Μετά τον Αντρέ Λουίς, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει έ...

Χάλασε μεταγραφή 10 εκατομμυρίων - "Ζητά να τα ξαναβρεί με Ολυμπιακό"!
Super League | 27/07 - 19:11

Χάλασε μεταγραφή 10 εκατομμυρίων - "Ζητά να τα ξαναβρεί με Ολυμπιακό"!

Νέο ρεπορτάζ για τον μέχρι πρότινος μεταγραφικό στόχο τ...

Ο Ολυμπιακός ακύρωσε την κλεισμένη μεταγραφή 10 εκατ. - Οργή για Στάνιτς!
Super League | 19/07 - 21:35

Ο Ολυμπιακός ακύρωσε την κλεισμένη μεταγραφή 10 εκατ. - Οργή για Στάνιτς!

Το ταξίδι στην Ελλάδα που άλλαξε τα πάντα πριν τις ανακοινώσεις, τ...

Ολυμπιακός: Ατάκες με νόημα του CEO της Λουντογκόρετς για Στάνιτς!
Super League | 14/07 - 17:08

Ολυμπιακός: Ατάκες με νόημα του CEO της Λουντογκόρετς για Στάνιτς!

Το όνομα του Πέταρ Στάνιτς εξακολουθεί να βρίσκεται σ...

Ανατροπή: Τέλος ο Στάνιτς για τον Ολυμπιακό!
Super League | 12/07 - 18:35

Ανατροπή: Τέλος ο Στάνιτς για τον Ολυμπιακό!

Κόντρα στα ρεπορτάζ των τελευταίων ωρών από τη Βουλγαρία, δ...

«Κλείνει» τον Στάνιτς ο Ολυμπιακός – Στα 10 εκατ. ευρώ το deal
Super League | 11/07 - 08:32

«Κλείνει» τον Στάνιτς ο Ολυμπιακός – Στα 10 εκατ. ευρώ το deal

Στα 10 εκατομμύρια ευρώ θα φτάσει η μεταγραφή του Πέταρ Σ...

Όλο και πιο κοντά σε Ολυμπιακό ο Στάνιτς - Ξανά εκτός αποστολής
Super League | 10/07 - 20:39

Όλο και πιο κοντά σε Ολυμπιακό ο Στάνιτς - Ξανά εκτός αποστολής

Ο Σέρβος επιθετικός δεν αγωνίστηκε ούτε στο δεύτερο φ...

Δυνατά για Άμραμπατ ο Ολυμπιακός!
Super League | 10/07 - 12:34

Δυνατά για Άμραμπατ ο Ολυμπιακός!

Τα τελευταία μεταγραφικά νέα στους Ε...

Όλο και πιο κοντά σε Ολυμπιακό ο Στάνιτς - "Πολύ προχωρημένες συζητήσεις"
Super League | 09/07 - 14:25

Όλο και πιο κοντά σε Ολυμπιακό ο Στάνιτς - "Πολύ προχωρημένες συζητήσεις"

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις των Ερυθρόλευκων μ...

Ολυμπιακός: Μαζεύονται... πολλοί με Στάνιτς - Τα δεδομένα για Ζόελ Ρόκα
Super League | 08/07 - 14:08

Ολυμπιακός: Μαζεύονται... πολλοί με Στάνιτς - Τα δεδομένα για Ζόελ Ρόκα

Τι ισχύει με Στάνιτς, Ρόκα και το πρώτο φ...

Πάγωσε προχωρημένη μεταγραφή Ολυμπιακού - Κλείνει εξτρέμ, υπέρβαση Στάνιτς
Super League | 07/07 - 21:23

Πάγωσε προχωρημένη μεταγραφή Ολυμπιακού - Κλείνει εξτρέμ, υπέρβαση Στάνιτς

Αλλαγή μεταγραφικού πλάνου στο Λιμάνι, καθώς αποφάσισαν ν...

Ανοιχτές οι υποθέσεις Ρόκα-Στάνιτς! Νέες επαφές του Ολυμπιακού
Super League | 07/07 - 09:27

Ανοιχτές οι υποθέσεις Ρόκα-Στάνιτς! Νέες επαφές του Ολυμπιακού

Δύο ξεχωριστές περιπτώσεις για την ομάδα του Πειραιά, η...

Οι δύο επόμενοι στόχοι του Ολυμπιακού μετά την επιστροφή Κάρμο
Super League | 30/06 - 12:48

Οι δύο επόμενοι στόχοι του Ολυμπιακού μετά την επιστροφή Κάρμο

«Δύσκολο να τον περιμένει π...

"Έφυγε για προετοιμασία με άλλη ομάδα, αλλά υπογράφει άμεσα στον Ολυμπιακό"
Super League | 29/06 - 22:51

"Έφυγε για προετοιμασία με άλλη ομάδα, αλλά υπογράφει άμεσα στον Ολυμπιακό"

Μία ακόμα σημαντική μεταγραφή είναι έτοιμος να ολοκληρώσει ο...

Ολυμπιακός: Η μοναδική λεπτομέρεια για να "κλειδώσει" το deal με Στάνιτς
Super League | 29/06 - 13:30

Ολυμπιακός: Η μοναδική λεπτομέρεια για να "κλειδώσει" το deal με Στάνιτς

Τι αναφέρει δημοσίευμα από την Βουλγαρία για την μεταγραφή τ...

"Έρχεται ως παίκτης του Ολυμπιακού..." - "Κλείνουν" Στάνιτς και Ρόκα
Super League | 29/06 - 12:56

"Έρχεται ως παίκτης του Ολυμπιακού..." - "Κλείνουν" Στάνιτς και Ρόκα

Το τελευταίο ρεπορτάζ των Ερυθρόλευκων για τις ανοιχτές μ...

Αναβάθμιση ποιότητας στη μεσαία γραμμή! Παίρνει χαφ 8 εκατ.€ ο Ολυμπιακός
Super League | 29/06 - 10:48

Αναβάθμιση ποιότητας στη μεσαία γραμμή! Παίρνει χαφ 8 εκατ.€ ο Ολυμπιακός

Είναι παίκτης με τεχνική, καλή πρώτη επαφή, ικανότητα ν...

Γι’ αυτό τον… χρυσοπλήρωσε - Ο Στάνιτς θα λύσει το πρόβλημα του Ολυμπιακού
Super League | 27/06 - 23:31

Γι’ αυτό τον… χρυσοπλήρωσε - Ο Στάνιτς θα λύσει το πρόβλημα του Ολυμπιακού

Ο Ντονισλάβ Ντόνεφ παρουσιάζει στο Sportdog.gr το νέο μεταγραφικό α...

Έκλεισε ο Στάνιτς στον Ολυμπιακό με... τρελά λεφτά!
Super League | 27/06 - 22:13

Έκλεισε ο Στάνιτς στον Ολυμπιακό με... τρελά λεφτά!

Ο Πέταρ Στάνιτς βρίσκεται προ των πυλών του Ολυμπιακού κ...

"Πιέζει" να έρθει στον Ολυμπιακό, διαπραγματεύσεις για deal 8 εκατομμυρίων!
Super League | 26/06 - 23:22

"Πιέζει" να έρθει στον Ολυμπιακό, διαπραγματεύσεις για deal 8 εκατομμυρίων!

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