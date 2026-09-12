Πέταρ Στάνιτς

Super League | 19/07 - 21:35

Ο Ολυμπιακός ακύρωσε την κλεισμένη μεταγραφή 10 εκατ. - Οργή για Στάνιτς!

Το ταξίδι στην Ελλάδα που άλλαξε τα πάντα πριν τις ανακοινώσεις, τ...