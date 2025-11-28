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Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι

Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα για τον Λεβαντόφσκι στο Sportdog.gr. Μάθετε για τα γκολ, τις εμφανίσεις του με Μπαρτσελόνα και την καριέρα του στην Bundesliga.

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Λεβαντόφσκι σε Ντε Πολ: «Είσαι πουθενάς - Χωρίς τον Μέσι τίποτα» (Vid)
Υπόλοιπος Κόσμος | 12/09 - 09:30

Λεβαντόφσκι σε Ντε Πολ: «Είσαι πουθενάς - Χωρίς τον Μέσι τίποτα» (Vid)

Χαμό έχει προκαλέσει ένα απίστευτο σκηνικό από την α...

Νέος… Μπενζεμά για ΑΕΚ! "Πύργος" που έκοψε η Ρεάλ αλλά μεγάλωσε η Βαλένθια
Super League | 08/08 - 11:45

Νέος… Μπενζεμά για ΑΕΚ! "Πύργος" που έκοψε η Ρεάλ αλλά μεγάλωσε η Βαλένθια

Δεν θεωρείται στατικός φορ, αλλά ένας ισχυρός στόχος γ...

"Έσκασε" η ηχηρή μεταγραφή του Λεβαντόφσκι!
Υπόλοιπος Κόσμος | 29/06 - 23:58

"Έσκασε" η ηχηρή μεταγραφή του Λεβαντόφσκι!

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα τ...

Φενέρμπαχτσε: Υποψήφιος πρόεδρος υπόσχεται τον Λεβαντόφσκι!
Champions League | VIDEO 03/06 - 03:01

Φενέρμπαχτσε: Υποψήφιος πρόεδρος υπόσχεται τον Λεβαντόφσκι!

Η προεκλογική μάχη για την προεδρία της Φενέρμπαχτσε, η...

«Παναθηναϊκός για Λεβαντόφσκι»
Super League | VIDEO 29/05 - 16:32

«Παναθηναϊκός για Λεβαντόφσκι»

Ρεπορτάζ ελληνικού Μέσου αναφέρει πως ήδη υπήρξαν κ...

Αποχαιρέτησε τον κόσμο της με 3άρα η Μπαρτσελόνα - Εύκολα την Μπέτις (Hls)
La Liga | VIDEO 18/05 - 00:09

Αποχαιρέτησε τον κόσμο της με 3άρα η Μπαρτσελόνα - Εύκολα την Μπέτις (Hls)

Oι πρωταθλητές Ισπανίας επιβλήθηκαν των “βερδιμπλάνκος” μ...

Τέλος από την Μπαρτσελόνα ο Λεβαντόφσκι - Η ανάρτηση του Πολωνού (ΒΙΝΤΕΟ)
La Liga | VIDEO 16/05 - 19:01

Τέλος από την Μπαρτσελόνα ο Λεβαντόφσκι - Η ανάρτηση του Πολωνού (ΒΙΝΤΕΟ)

Αποχωρεί από τους Καταλανούς μετά α...

Απίθανα πράγματα από Σ. Αραβία - 90 εκατομμύρια για Λεβαντόφσκι
Υπόλοιπος Κόσμος | VIDEO 16/05 - 05:00

Απίθανα πράγματα από Σ. Αραβία - 90 εκατομμύρια για Λεβαντόφσκι

Κοντά στην αποχώρησή του από τη Μπρατσελόνα είναι ο Π...

Το πήρε απόφαση ο Λεβαντόφσκι - Η τελευταία παράσταση
La Liga | VIDEO 13/05 - 23:37

Το πήρε απόφαση ο Λεβαντόφσκι - Η τελευταία παράσταση

Τι γίνεται με τον Πολωνό φορ τ...

«Βόμβα» από την Ιταλία: Μίλαν και Γιουβέντους για Λεβαντόφσκι!
La Liga | VIDEO 10/04 - 22:42

«Βόμβα» από την Ιταλία: Μίλαν και Γιουβέντους για Λεβαντόφσκι!

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς τ...

Πρόωρη στέψη στη Μαδρίτη η Μπαρτσελόνα - “Καθάρισε” ο Λεβαντόφσκι (Ηls)
La Liga | VIDEO 05/04 - 00:08

Πρόωρη στέψη στη Μαδρίτη η Μπαρτσελόνα - “Καθάρισε” ο Λεβαντόφσκι (Ηls)

Mεγάλο διπλό με 2-1 επί της Ατλέτικο και στο +7 από τ...

Ανατροπή με Λεβαντόφσκι - Πρόταση της Μπάρτσα για ανανέωση
La Liga | VIDEO 30/03 - 00:29

Ανατροπή με Λεβαντόφσκι - Πρόταση της Μπάρτσα για ανανέωση

Μπορεί όλα να έδειχναν ότι ο Πολωνός επιθετικός θα α...

Τραγικό λάθος Στρακόσια, γκολ-δώρο στην Πολωνία (ΒΙΝΤΕΟ)
Mundial | VIDEO 26/03 - 23:59

Τραγικό λάθος Στρακόσια, γκολ-δώρο στην Πολωνία (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Πολωνία βρήκε το «δώρο» που έψαχνε και ο Λεβαντόφσκι έ...

Ομάδα-έκπληξη δίνει τα... ρέστα της για Λεβαντόφσκι!
Υπόλοιπος Κόσμος | 11/02 - 14:07

Ομάδα-έκπληξη δίνει τα... ρέστα της για Λεβαντόφσκι!

Ποιος σύλλογος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, για τ...

Το αποκάλυψε η σύζυγος Λεβαντόφσκι - “Να τον θυμούνται οι οπαδοί”
La Liga | VIDEO 01/02 - 21:10

Το αποκάλυψε η σύζυγος Λεβαντόφσκι - “Να τον θυμούνται οι οπαδοί”

Τι δήλωσε για το μέλλον του Πολωνού γκολτζή τ...

Ο Μπαπέ και οι παίκτες με τα περισσότερα γκολ σε αγώνα Champions League
Champions League | 28/11/2025 - 00:29

Ο Μπαπέ και οι παίκτες με τα περισσότερα γκολ σε αγώνα Champions League

Από τον Λιονέλ Μέσι και τον Λουΐζ Αντριάνο, μέχρι τον Έ...

Πάει για... βόμβα με Λεβαντόφσκι η Μίλαν - Πρόταση συμβολαίου
Serie A | VIDEO 20/11/2025 - 22:23

Πάει για... βόμβα με Λεβαντόφσκι η Μίλαν - Πρόταση συμβολαίου

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι δεν αποκλείεται το προσεχές κ...

Δεν είναι τρολ! Η Μπάρτσα ζήτησε από τον Λεβαντόφσκι να μην σκοράρει
La Liga | VIDEO 19/11/2025 - 20:49

Δεν είναι τρολ! Η Μπάρτσα ζήτησε από τον Λεβαντόφσκι να μην σκοράρει

Απίστευτη αποκάλυψη έρχεται στη δημοσιότητα με τους Κ...

Σούπερ ο Λεβαντόφσκι - 4άρα και πλησίασε τη Ρεάλ η Μπαρτσελόνα (Vid)
La Liga | VIDEO 10/11/2025 - 00:03

Σούπερ ο Λεβαντόφσκι - 4άρα και πλησίασε τη Ρεάλ η Μπαρτσελόνα (Vid)

Xατ τρικ ο Πολωνός γκολτζής στο 2-4 των Καταλανών ε...

Χαμός στην Μπαρτσελόνα! Δεν... μιλιούνται Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι
La Liga | VIDEO 07/11/2025 - 08:09

Χαμός στην Μπαρτσελόνα! Δεν... μιλιούνται Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι

Πολύ άσχημη φαίνεται ότι είναι η κατάσταση στο εσωτερικό τ...

Πάει για μεγάλο “μπαμ” η Μπαρτσελόνα! - Βρήκε τον αντι-Λεβαντόφσκι
La Liga | VIDEO 03/11/2025 - 19:51

Πάει για μεγάλο “μπαμ” η Μπαρτσελόνα! - Βρήκε τον αντι-Λεβαντόφσκι

Ποιον παικταρά έχουν στη λίστα τους ο...