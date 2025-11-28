Χαμό έχει προκαλέσει ένα απίστευτο σκηνικό από την α...
Δεν θεωρείται στατικός φορ, αλλά ένας ισχυρός στόχος γ...
Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα τ...
Η προεκλογική μάχη για την προεδρία της Φενέρμπαχτσε, η...
Ρεπορτάζ ελληνικού Μέσου αναφέρει πως ήδη υπήρξαν κ...
Oι πρωταθλητές Ισπανίας επιβλήθηκαν των “βερδιμπλάνκος” μ...
Αποχωρεί από τους Καταλανούς μετά α...
Κοντά στην αποχώρησή του από τη Μπρατσελόνα είναι ο Π...
Τι γίνεται με τον Πολωνό φορ τ...
Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς τ...
Mεγάλο διπλό με 2-1 επί της Ατλέτικο και στο +7 από τ...
Μπορεί όλα να έδειχναν ότι ο Πολωνός επιθετικός θα α...
Η Πολωνία βρήκε το «δώρο» που έψαχνε και ο Λεβαντόφσκι έ...
Ποιος σύλλογος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, για τ...
Τι δήλωσε για το μέλλον του Πολωνού γκολτζή τ...
Από τον Λιονέλ Μέσι και τον Λουΐζ Αντριάνο, μέχρι τον Έ...
Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι δεν αποκλείεται το προσεχές κ...
Απίστευτη αποκάλυψη έρχεται στη δημοσιότητα με τους Κ...
Xατ τρικ ο Πολωνός γκολτζής στο 2-4 των Καταλανών ε...
Πολύ άσχημη φαίνεται ότι είναι η κατάσταση στο εσωτερικό τ...
Ποιον παικταρά έχουν στη λίστα τους ο...