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Τάιρικ Τζόουνς

Τάιρικ Τζόουνς

Δείτε όλα τα τελευταία νέα για τον Ταϊρίκ Τζόουνς στο Sportdog. Ανάλυση εμφανίσεων, στατιστικά, ρεπορτάζ, φήμες και σχόλια από την μπασκετική δράση του.

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Πρόβλημα με ψηλό του Ολυμπιακού - Μικροεπέμβαση και εκτός τουρνουά Κύπρου
Euroleague | 10/09 - 16:02

Πρόβλημα με ψηλό του Ολυμπιακού - Μικροεπέμβαση και εκτός τουρνουά Κύπρου

Ο Ολυμπιακός αναμένεται να ταξιδέψει για την Κύπρο π...

Το ξεκαθάρισε ο Τζόουνς! - Οι ατάκες για Ναν μετά τις... μπουνιές (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 09/09 - 22:33

Το ξεκαθάρισε ο Τζόουνς! - Οι ατάκες για Ναν μετά τις... μπουνιές (ΒΙΝΤΕΟ)

Τι είπε ο σέντερ του Ολυμπιακού για το επεισόδιο μ...

Η υπογραφή Γουόκαπ φέρνει τα πάνω-κάτω! Κλείδωσαν οι Έλληνες του Ολυμπιακού
Euroleague | VIDEO 05/09 - 10:00

Η υπογραφή Γουόκαπ φέρνει τα πάνω-κάτω! Κλείδωσαν οι Έλληνες του Ολυμπιακού

Η τελευταία εξέλιξη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ που δείχνει τ...

Μήνυμα Τζόουνς στους Ολυμπιακούς - “Μην το χάσετε” (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 04/09 - 07:46

Μήνυμα Τζόουνς στους Ολυμπιακούς - “Μην το χάσετε” (ΒΙΝΤΕΟ)

Τι είπε ο Αμερικανός σ...

Άμεση αντίδραση Παναθηναϊκού για -2 και Ναν - Η προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ
Basket League | 06/07 - 20:14

Άμεση αντίδραση Παναθηναϊκού για -2 και Ναν - Η προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ

Τι προκύπτει από πλευράς “πράσινων” για τη δική τους τ...

Άμεση απάντηση Ολυμπιακού στη μυθική πρόταση για Γουόκαπ - Οργή για Τζόουνς
Euroleague | VIDEO 06/07 - 19:25

Άμεση απάντηση Ολυμπιακού στη μυθική πρόταση για Γουόκαπ - Οργή για Τζόουνς

Πώς αντέδρασαν στο Λιμάνι τόσο στα δημοσιεύματα για τ...

Αφαίρεση βαθμών σε Ολυμπιακό και ΠΑΟ, 7 αγωνιστικές σε Τζόουνς, 2 σε Ναν!
Basket League | 06/07 - 16:10

Αφαίρεση βαθμών σε Ολυμπιακό και ΠΑΟ, 7 αγωνιστικές σε Τζόουνς, 2 σε Ναν!

Βαριές καμπάνες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό μετά τ...

Ολυμπιακός: Ενισχύει την φροντ λάιντ του με Έλληνα διεθνή!
Euroleague | 19/06 - 21:24

Ολυμπιακός: Ενισχύει την φροντ λάιντ του με Έλληνα διεθνή!

Ο Ολυμπιακός προχωρά σε μια στρατηγική ανανέωση στη γ...

Για πόσα παιχνίδια θα είναι κλειστό το ΟΑΚΑ λόγω τιμωρίας του Παναθηναϊκού
Basket League | 18/06 - 00:14

Για πόσα παιχνίδια θα είναι κλειστό το ΟΑΚΑ λόγω τιμωρίας του Παναθηναϊκού

Βαρύς πέφτει ο πέλεκυς των πειθαρχικών οργάνων για τ...

"Καμπάνες" για Ολυμπιακό, ΠΑΟ λόγω Ναν, Τζόουνς - Κεκλεισμένων και πρόστιμο
Basket League | 17/06 - 18:17

"Καμπάνες" για Ολυμπιακό, ΠΑΟ λόγω Ναν, Τζόουνς - Κεκλεισμένων και πρόστιμο

Τα όσα έγιναν μεταξύ των δύο Αμερικανών έφερε "καμπάνες" σ...

Νέα παρέμβαση του ΠΣΑΚ για το επεισόδιο Τζόουνς – Ναν μετά το νέο βίντεο
Basket League | 15/06 - 12:28

Νέα παρέμβαση του ΠΣΑΚ για το επεισόδιο Τζόουνς – Ναν μετά το νέο βίντεο

«Δεν είμαστε φερέφωνο κανενός» - Ατάκα γ...

"Κρέμασε τον Ολυμπιακό ο Τζόουνς - Η διαφορά Φουρνιέ από Ναν"
Basket League | 15/06 - 12:16

"Κρέμασε τον Ολυμπιακό ο Τζόουνς - Η διαφορά Φουρνιέ από Ναν"

Τα όσα έγιναν στον 5ο τελικό συνεχίζουν να απασχολούν τ...

Επίθεση Γεωργούντζου σε Τζόουνς "Να φύγει - Ομπράντοβιτς αντί Αταμάν"!
Euroleague | 14/06 - 21:26

Επίθεση Γεωργούντζου σε Τζόουνς "Να φύγει - Ομπράντοβιτς αντί Αταμάν"!

Σε μια τοποθέτηση που αναμένεται να συζητηθεί έντονα, ο...

Νέο ΒΙΝΤΕΟ από το κλειστό κύκλωμα του ΣΕΦ με το "ξύλο" Τζόουνς και Ναν
Basket League | 14/06 - 20:52

Νέο ΒΙΝΤΕΟ από το κλειστό κύκλωμα του ΣΕΦ με το "ξύλο" Τζόουνς και Ναν

Η ένταση που σημαδεύτηκε από το επεισόδιο στη φυσούνα τ...

Βίντεο-Ντοκουμέντο: Πώς ο Τζόουνς έσπασε τα πλευρά του Ναν στο παρκέ!
Basket League | 14/06 - 20:08

Βίντεο-Ντοκουμέντο: Πώς ο Τζόουνς έσπασε τα πλευρά του Ναν στο παρκέ!

Αυτό που θα δεις παντού να παίζει είναι το βίντεο με τ...

Άνω-κάτω στον Ολυμπιακό με Τζόουνς! Στον… αέρα το συμβόλαιο, φήμες για Φαλ
Euroleague | VIDEO 14/06 - 13:00

Άνω-κάτω στον Ολυμπιακό με Τζόουνς! Στον… αέρα το συμβόλαιο, φήμες για Φαλ

Η απαράδεκτη συμπεριφορά του Ταϊρίκ Τζόουνς ενδέχεται ν...

"Απαράδεκτη, ντροπιαστική και αισχρή επίθεση του Τζόουνς στον Ναν"
Basket League | 14/06 - 11:53

"Απαράδεκτη, ντροπιαστική και αισχρή επίθεση του Τζόουνς στον Ναν"

Ο ΠΣΑΚΚ πήρε θέση για το επεισόδιο ανάμεσα σε Ταϊρίκ Τ...

Σύντροφος Ναν: "Καμία γροθιά δεν βρήκε στόχο, σίγουρα έφαγες μερικές" (pic)
Basket League | 14/06 - 10:17

Σύντροφος Ναν: "Καμία γροθιά δεν βρήκε στόχο, σίγουρα έφαγες μερικές" (pic)

Νέα ανάρτηση της Μπλεν Μεκόνεν για το επεισόδιο του σ...

Έξαλλος Σαρπ Αταμάν: "Μπράβο Τσαρούχα- Τι θα κάνετε με τον γαμ@@@ Τζόουνς;"
Basket League | 13/06 - 21:47

Έξαλλος Σαρπ Αταμάν: "Μπράβο Τσαρούχα- Τι θα κάνετε με τον γαμ@@@ Τζόουνς;"

Επίθεση από τον γιό του Εργκίν Αταμάν στους διαιτητές, α...

Γιαννακόπουλος: "Και οι τυφλοί είδαν - 1 χρόνο τιμωρία σε DPG για Τζόουνς"!
Basket League | 13/06 - 21:22

Γιαννακόπουλος: "Και οι τυφλοί είδαν - 1 χρόνο τιμωρία σε DPG για Τζόουνς"!

Αιχμές από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μετά το Game 5 των τ...

Ολυμπιακός για το επεισόδιο Ναν-Τζόουνς: "Του έριξε μπουνιά στην κοιλιά"
Basket League | 13/06 - 21:22

Ολυμπιακός για το επεισόδιο Ναν-Τζόουνς: "Του έριξε μπουνιά στην κοιλιά"

Άλλη διάσταση στο επεισόδιο ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν κ...