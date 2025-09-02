Facebook Pixel
Τσάρλι Κερκ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Τσάρλι Κερκ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Συγκλονίζει η χήρα του Κερκ! Συγχώρησε τον δολοφόνο του συζύγου της
Κόσμος | 22/09 - 16:10

Συγκλονίζει η χήρα του Κερκ! Συγχώρησε τον δολοφόνο του συζύγου της

«Αυτόν τον άνδρα, αυτόν τον νεαρό, τον συγχωρώ. Τον συγχωρώ ε...

Πώς τα social media μας «ταΐζουν» βία και χειραγωγούν τις αντιδράσεις μας
Life | 19/09 - 05:34

Πώς τα social media μας «ταΐζουν» βία και χειραγωγούν τις αντιδράσεις μας

Όταν η βία μας σερβίρεται με τόση ευκολία, μήπως κινδυνεύουμε ν...

"Βόμβα" σε γνωστό κανάλι - Απόλυση λόγω Τσάρλι Κερκ
Κόσμος | 18/09 - 11:38

"Βόμβα" σε γνωστό κανάλι - Απόλυση λόγω Τσάρλι Κερκ

Εκπομπή σε γνωστό κανάλι διακόπηκε λόγω δηλώσεων του π...

Αποκάλυψη: Ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ συγκατοικούσε με τρανς
Κόσμος | 14/09 - 12:41

Αποκάλυψη: Ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ συγκατοικούσε με τρανς

Είχαν και «ρομαντική σχέση», γράφει τ...

Χωρισμένος στα δύο ο πλανήτης! Ξερνούν τόνους σκατοψυχιάς
Κόσμος | 14/09 - 07:16

Χωρισμένος στα δύο ο πλανήτης! Ξερνούν τόνους σκατοψυχιάς

Το απύθμενο μίσος που εκφράστηκε για τον δολοφονημένο Τ...

Τι περιουσία αφήνει ο Τσάρλι Κερκ: Η πολυτελής βίλα που έμενε
Κόσμος | 13/09 - 12:48

Τι περιουσία αφήνει ο Τσάρλι Κερκ: Η πολυτελής βίλα που έμενε

Ο Τσάρλι Κερκ ασχολήθηκε με την πολιτική από την ηλικία τ...

Το βίντεο του Κερκ για Ερντογάν που έγινε viral μετά τη δολοφονία του
Κόσμος | 13/09 - 08:22

Το βίντεο του Κερκ για Ερντογάν που έγινε viral μετά τη δολοφονία του

Στο απόσπασμα αυτό, ο δολοφονημένος Αμερικανός influencer α...

Άρθρο για τη δολοφονία Κερκ που πρέπει να διαβάσεις!
Πολιτική | 13/09 - 03:15

Άρθρο για τη δολοφονία Κερκ που πρέπει να διαβάσεις!

Η «δαιμονοποίηση του εχθρού» δεν δικαιολογεί τη δολοφονία, κ...

Καταιγιστικός Φίλης! Σημαντική συμφωνία για Ελλάδα πριν την κρίση
Πολιτική | 12/09 - 08:05

Καταιγιστικός Φίλης! Σημαντική συμφωνία για Ελλάδα πριν την κρίση

Ο Δρ. Γεωπολιτικός εστίασε σε κρίσιμα ζητήματα, καλώντας τ...

Trantifa: Το κίνημα πίσω από τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ
Κόσμος | 12/09 - 07:46

Trantifa: Το κίνημα πίσω από τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Αποκάλυψη που φέρνει στο προσκήνιο μια ανησυχητική κ...

Αυτός είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Στη δημοσιότητα φωτογραφίες του
Κόσμος | 11/09 - 19:55

Αυτός είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Στη δημοσιότητα φωτογραφίες του

Οι αμερικανικές αρχές εντόπισαν τον φερόμενο ως δολοφόνο τ...

Τα τελευταία λόγια του Τσάρλι Κερκ πριν δεχτεί τον πυροβολισμό (ΒΙΝΤΕΟ)
Κόσμος | 11/09 - 11:03

Τα τελευταία λόγια του Τσάρλι Κερκ πριν δεχτεί τον πυροβολισμό (ΒΙΝΤΕΟ)

Σοκ στις ΗΠΑ από την εν ψυχρώ δολοφονία του 31χρονου σ...

Νεκρός ο Τσάρλι Κερκ από πυροβολισμό στο κεφάλι - ΒΙΝΤΕΟ από την επίθεση
Κόσμος | 11/09 - 00:18

Νεκρός ο Τσάρλι Κερκ από πυροβολισμό στο κεφάλι - ΒΙΝΤΕΟ από την επίθεση

Είδηση που έχει προκαλέσει σοκ στις Ηνωμένες Πολιτείες Α...

Σοκ στις ΗΠΑ: Πυροβόλησαν τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ (ΒΙΝΤΕΟ)
Κόσμος | 10/09 - 23:02

Σοκ στις ΗΠΑ: Πυροβόλησαν τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ (ΒΙΝΤΕΟ)

Συνελήφθη ύποπτος για το περιστατικό στο Πανεπιστήμιο τ...