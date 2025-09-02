Κόσμος | 13/09 - 12:48

Τι περιουσία αφήνει ο Τσάρλι Κερκ: Η πολυτελής βίλα που έμενε

Ο Τσάρλι Κερκ ασχολήθηκε με την πολιτική από την ηλικία τ...