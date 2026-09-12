Ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας ήταν φανερά απογοητευμένος μ...
Οι δηλώσεις του Χάρι Κέιν μετά τη νίκη επί του Μεξικού, έ...
Τι... βλέπουμε στη «μάχη» Αγγλίας-Νορβηγίας, γιατί η Α...
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Έγινε ο πρώτος παίκτης μετά το 1966 που σκόραρε και υπέπεσε σ...
Ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε αμέσως μετά τ...
Το βραβείο πιθανότατα θα κριθεί από δύο πράγματ! Πόσο μ...
Το παιχνίδι μοιάζει με σύγκρουση δύο διαφορετικών δ...
Η εικόνα της Αγγλίας δεν παραπέμπει σε ομάδα που έχει λ...
Πώς τα γκολ του Χάρι Κέιν κόντρα στον Κονγκό μπορούν ν...
Ο Κέιν την πήρε από το χέρι και την έστειλε στην ε...
Οι Άγγλοι κέρδισαν με ανατροπή τους Κονγκολέζους κάτι π...
Ο Χάρι Κέιν πήρε από το χέρι την Αγγλία και την οδήγησε σ...
Η φάση που... άναψε φωτιές στην αναμέτρηση της Αγγλίας, π...
Για το αυριανό, κρίσιμο παιχνίδι της Βοστόνης με τ...
Ο Άγγλος επιθετικός αναιρεί την πεποίθηση ότι ένα γέρικο σ...
Ο κορυφαίος στράικερ του πλανήτη είναι πολλά περισσότερα α...
Έχοντας πλέον μπει στη «Φάση 2», όπου το Μεξικό έγινε η...
Τρανή απόδειξη ότι τα μεγάλα αθλητικά ραντεβού αποτελούν τ...
Ο σούπερ σταρ της Αγγλίας δεν πέτυχε μόνο δύο γκολ κόντρα σ...
O φορ της Μπάγερν άνοιξε το σκορ κόντρα σ...