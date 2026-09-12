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Χάρι Κέιν

Χάρι Κέιν

Μάθετε όλα τα νέα για τον Χάρι Κέιν στο Sportdog.gr. Δείτε τα γκολ του με την Αγγλία & την Μπάγερν και παρακολουθήστε την πορεία του στο Champions League.

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Αποθέωσε Μέσι ο Κέιν: "Ο καλύτερος στην ιστορία"
Mundial | 16/07 - 12:56

Αποθέωσε Μέσι ο Κέιν: "Ο καλύτερος στην ιστορία"

Ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας ήταν φανερά απογοητευμένος μ...

Αποκαλύψεις της δημοσιογράφου για τη συνέντευξη με τον... βραχνιασμένο Κέιν
Mundial | 11/07 - 14:22

Αποκαλύψεις της δημοσιογράφου για τη συνέντευξη με τον... βραχνιασμένο Κέιν

Οι δηλώσεις του Χάρι Κέιν μετά τη νίκη επί του Μεξικού, έ...

Η... απειλή για Μέσι, Εμπαπέ και ο «οιωνός» με Όσμαν-Σπανούλη! (ΒΙΝΤΕΟ)
Mundial | 11/07 - 13:37

Η... απειλή για Μέσι, Εμπαπέ και ο «οιωνός» με Όσμαν-Σπανούλη! (ΒΙΝΤΕΟ)

Τι... βλέπουμε στη «μάχη» Αγγλίας-Νορβηγίας, γιατί η Α...

Κέιν-Μπέλιγχαμ: Το αχτύπητο δίδυμο που κρατά ζωντανό το όνειρο της Αγγλίας
Mundial | 09/07 - 12:40

Κέιν-Μπέλιγχαμ: Το αχτύπητο δίδυμο που κρατά ζωντανό το όνειρο της Αγγλίας

...

Μουντιάλ 2026: Ο Κέιν έγραψε ιστορία μετά το 1966 - Ο λόγος (ΒΙΝΤΕΟ)
Mundial | 06/07 - 12:33

Μουντιάλ 2026: Ο Κέιν έγραψε ιστορία μετά το 1966 - Ο λόγος (ΒΙΝΤΕΟ)

Έγινε ο πρώτος παίκτης μετά το 1966 που σκόραρε και υπέπεσε σ...

Τρελό γέλιο: Ο Κέιν πήγε για δηλώσεις, αλλά δεν του είχε μείνει φωνή (Vid)
Mundial | 06/07 - 11:28

Τρελό γέλιο: Ο Κέιν πήγε για δηλώσεις, αλλά δεν του είχε μείνει φωνή (Vid)

Ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε αμέσως μετά τ...

Μάχη για το χρυσό παπούτσι! Μέσι-Μπαπέ ή κάποιος άλλος;
Mundial | 04/07 - 09:14

Μάχη για το χρυσό παπούτσι! Μέσι-Μπαπέ ή κάποιος άλλος;

Το βραβείο πιθανότατα θα κριθεί από δύο πράγματ! Πόσο μ...

Μεξικό-Αγγλία: Υψόμετρο, Αζτέκα και Χάρι Κέιν κρίνουν το εισιτήριο
Mundial | 04/07 - 00:29

Μεξικό-Αγγλία: Υψόμετρο, Αζτέκα και Χάρι Κέιν κρίνουν το εισιτήριο

Το παιχνίδι μοιάζει με σύγκρουση δύο διαφορετικών δ...

Ο Κέιν έσωσε την πρόκριση, ο Τούχελ όμως χρωστά απαντήσεις πριν το Μεξικό
Mundial | 03/07 - 07:15

Ο Κέιν έσωσε την πρόκριση, ο Τούχελ όμως χρωστά απαντήσεις πριν το Μεξικό

Η εικόνα της Αγγλίας δεν παραπέμπει σε ομάδα που έχει λ...

Η νίκη της Αγγλίας δεν έδωσε απλά μία πρόκριση - Αλλάζουν τα πάντα (ΒΙΝΤΕΟ)
Mundial | 02/07 - 17:55

Η νίκη της Αγγλίας δεν έδωσε απλά μία πρόκριση - Αλλάζουν τα πάντα (ΒΙΝΤΕΟ)

Πώς τα γκολ του Χάρι Κέιν κόντρα στον Κονγκό μπορούν ν...

Πέντε γκολ και συνεχίζει! Ο Κέιν οδηγεί την Αγγλία στους "16" (ΒΙΝΤΕΟ)
Mundial | 02/07 - 11:37

Πέντε γκολ και συνεχίζει! Ο Κέιν οδηγεί την Αγγλία στους "16" (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Κέιν την πήρε από το χέρι και την έστειλε στην ε...

Επέστρεψε στο... 1966 η Αγγλία - Ξεπέρασε Πελέ ο Κέιν
Mundial | 02/07 - 05:50

Επέστρεψε στο... 1966 η Αγγλία - Ξεπέρασε Πελέ ο Κέιν

Οι Άγγλοι κέρδισαν με ανατροπή τους Κονγκολέζους κάτι π...

Η μυθική γκολάρα Κέιν που έστειλε την Αγγλία στους 16 (ΒΙΝΤΕΟ)
Mundial | 01/07 - 21:06

Η μυθική γκολάρα Κέιν που έστειλε την Αγγλία στους 16 (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Χάρι Κέιν πήρε από το χέρι την Αγγλία και την οδήγησε σ...

Φωνάζουν οι Άγγλοι για πέναλτι στον Κέιν! "Βουτιά" είπε ο ρέφερι (ΒΙΝΤΕΟ)
Mundial | 01/07 - 20:14

Φωνάζουν οι Άγγλοι για πέναλτι στον Κέιν! "Βουτιά" είπε ο ρέφερι (ΒΙΝΤΕΟ)

Η φάση που... άναψε φωτιές στην αναμέτρηση της Αγγλίας, π...

«Μαύρη μαγεία» και Voodoo κατά του Χάρι Κέιν!
Mundial | 22/06 - 19:25

«Μαύρη μαγεία» και Voodoo κατά του Χάρι Κέιν!

 Για το αυριανό, κρίσιμο παιχνίδι της Βοστόνης με τ...

Χάρι Κέιν: Ο top στράικερ του κόσμου είναι πολλά περισσότερα από σέντερ φορ
Mundial | 19/06 - 19:30

Χάρι Κέιν: Ο top στράικερ του κόσμου είναι πολλά περισσότερα από σέντερ φορ

Ο Άγγλος επιθετικός αναιρεί την πεποίθηση ότι ένα γέρικο σ...

Χάρι Κέιν: Πολλά περισσότερα από ένας... στράικερ!
Mundial | 19/06 - 16:27

Χάρι Κέιν: Πολλά περισσότερα από ένας... στράικερ!

Ο κορυφαίος στράικερ του πλανήτη είναι πολλά περισσότερα α...

Οι μόνες παραφωνίες στην άρτια ορχήστρα του Κολίνα
Mundial | 19/06 - 09:42

Οι μόνες παραφωνίες στην άρτια ορχήστρα του Κολίνα

 Έχοντας πλέον μπει στη «Φάση 2», όπου το Μεξικό έγινε η...

Γκολ και στην τηλεθέαση η Αγγλία! Τυφώνας "Χάρι Κέιν" στις οθόνες
Media | 18/06 - 23:44

Γκολ και στην τηλεθέαση η Αγγλία! Τυφώνας "Χάρι Κέιν" στις οθόνες

Τρανή απόδειξη ότι τα μεγάλα αθλητικά ραντεβού αποτελούν τ...

Η ΑΠΙΘΑΝΗ φωτογραφία του Χάρι Κέιν την ώρα του αγώνα - Δείτε τι έκανε!
Mundial | 18/06 - 19:38

Η ΑΠΙΘΑΝΗ φωτογραφία του Χάρι Κέιν την ώρα του αγώνα - Δείτε τι έκανε!

Ο σούπερ σταρ της Αγγλίας δεν πέτυχε μόνο δύο γκολ κόντρα σ...

Με τη… δεύτερη από την άσπρη βούλα ο Κέιν-Γρήγορο προβάδισμα η Αγγλία (Vid)
Mundial | 17/06 - 23:27

Με τη… δεύτερη από την άσπρη βούλα ο Κέιν-Γρήγορο προβάδισμα η Αγγλία (Vid)

O φορ της Μπάγερν άνοιξε το σκορ κόντρα σ...