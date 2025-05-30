Ποδόσφαιρο | 21/03/2024 - 21:58

Έπεσε και το τελευταίο... οχυρό! Ιστορική αλλαγή στην Εθνική Γερμανίας

Σε μια τεράστια αλλαγή προχώρησε η Εθνική ομάδα της Γ...