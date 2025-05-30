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Nike

Nike

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Nike. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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"Μαμούθ" συμβόλαιο άνω του 1 δισ. για την Παρί Σεν Ζερμέν!
Champions League | 13/07 - 23:39

"Μαμούθ" συμβόλαιο άνω του 1 δισ. για την Παρί Σεν Ζερμέν!

Οι Πρωταθλητές Ευρώπης υπογράφουν μία νέα τεράστια ό...

Μεγάλη συμφωνία Αγγελόπουλων για 5 χρόνια - Δήλωση Λεπενιώτη!
Euroleague | 02/07 - 14:43

Μεγάλη συμφωνία Αγγελόπουλων για 5 χρόνια - Δήλωση Λεπενιώτη!

Σπουδαία εξέλιξη για τους Ερυθρόλευκους. Τ...

Αθλήτρια πήρε ένα εκατομμύριο για να δείξει το σουτιέν της (ΦΩΤΟ)
Showbiz | 17/02 - 23:24

Αθλήτρια πήρε ένα εκατομμύριο για να δείξει το σουτιέν της (ΦΩΤΟ)

Αφού κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 1000 μέτρα και το α...

Πέφτουν οι υπογραφές για τεράστιο deal του Ολυμπιακού!
Euroleague | VIDEO 05/12/2025 - 17:20

Πέφτουν οι υπογραφές για τεράστιο deal του Ολυμπιακού!

Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση μίας π...

Το μοναδικό παπούτσι που φόρεσε ο Τζόρνταν χωρίς την έγκριση της NIKE
NBA | 31/07/2025 - 22:00

Το μοναδικό παπούτσι που φόρεσε ο Τζόρνταν χωρίς την έγκριση της NIKE

Όταν ο "Air Jordan" παραλίγο να προκαλέσει... εγκεφαλικό στους α...

Αλλαγή για ΑΕΚ τη νέα σεζόν - Φοράει τη φανέλα του... πρωταθληματικού 2018!
Super League | 30/05/2025 - 21:58

Αλλαγή για ΑΕΚ τη νέα σεζόν - Φοράει τη φανέλα του... πρωταθληματικού 2018!

Η Ένωση αποφάσισε να προβεί σε μια σημαντική αλλαγή σ...

Πλήγμα για Adidas, Nike και Puma - Εκτοξεύονται οι τιμές
Οικονομία | 03/04/2025 - 16:45

Πλήγμα για Adidas, Nike και Puma - Εκτοξεύονται οι τιμές

Brands κολοσσοί, όπως η Adidas, η Nike και η Puma δέχονται τεράστιο π...

Οι νέες φανέλες της Πορτογαλίας δεν θα ευχαριστήσουν πολλούς (ΦΩΤΟ)
Υπόλοιπος Κόσμος | 08/01/2025 - 00:36

Οι νέες φανέλες της Πορτογαλίας δεν θα ευχαριστήσουν πολλούς (ΦΩΤΟ)

Η Εθνική Πορτογαλίας άλλαξε α...

Συμφωνία "μαμούθ" για Μπαρτσελόνα - Πάνω από ένα δισεκατομμύριο!
La Liga | 05/10/2024 - 07:36

Συμφωνία "μαμούθ" για Μπαρτσελόνα - Πάνω από ένα δισεκατομμύριο!

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Γιατί η Nike σταματά τις ηλεκτρονικές πωλήσεις στην Τουρκία;
Οικονομία | 11/08/2024 - 03:15

Γιατί η Nike σταματά τις ηλεκτρονικές πωλήσεις στην Τουρκία;

Η διάσημη εταιρεία αθλητικών ειδών σταματά τις ηλεκτρονικές π...

Έπεσε και το τελευταίο... οχυρό! Ιστορική αλλαγή στην Εθνική Γερμανίας
Ποδόσφαιρο | 21/03/2024 - 21:58

Έπεσε και το τελευταίο... οχυρό! Ιστορική αλλαγή στην Εθνική Γερμανίας

Σε μια τεράστια αλλαγή προχώρησε η Εθνική ομάδα της Γ...

Παίκτης Εθνικής πήγε στη συγκέντρωση με φανέλα αξίας 3.300 ευρώ (ΦΩΤΟ)
Euro | 19/03/2024 - 22:37

Παίκτης Εθνικής πήγε στη συγκέντρωση με φανέλα αξίας 3.300 ευρώ (ΦΩΤΟ)

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Ο "Τίγρης" ανακοίνωσε τη βόμβα: Ο χωρισμός σοκ...
Άλλα Σπορ | 09/01/2024 - 15:57

Ο "Τίγρης" ανακοίνωσε τη βόμβα: Ο χωρισμός σοκ...

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Το απίθανο βίντεο της Nike για τον GOAT Λεμπρόν που έσπασε το ρεκόρ πόντων στο NBA!
NBA | 08/02/2023 - 14:09

Το απίθανο βίντεο της Nike για τον GOAT Λεμπρόν που έσπασε το ρεκόρ πόντων στο NBA!

Η Nike ετοίμασε ένα εντυπωσιακό μίνι-αφιέρωμα στον μύθο π...

Έρχεται νέο ηχηρό... χαστούκι στην Τσέλσι - Σκάει ζημιά 641 εκατομμυρίων ευρώ
Premier League | 11/03/2022 - 21:21

Έρχεται νέο ηχηρό... χαστούκι στην Τσέλσι - Σκάει ζημιά 641 εκατομμυρίων ευρώ

Η Τσέλσι στο...χάος. Μετά το μπλοκάρισμα της πώλησης α...

Χαμός με παπούτσια της Nike - Οι αναφορές για αίμα στη σόλα και οι... μηνήσεις
Life | 30/03/2021 - 23:40

Χαμός με παπούτσια της Nike - Οι αναφορές για αίμα στη σόλα και οι... μηνήσεις

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η κυκλοφορία τ...

Κίνηση-έκπληξη στην ΑΕΚ - Δέχτηκε κρούση από "κολοσσό" - Ετοιμάζει deal ο Μελισσανίδης;
Ποδόσφαιρο | 01/03/2021 - 09:44

Κίνηση-έκπληξη στην ΑΕΚ - Δέχτηκε κρούση από "κολοσσό" - Ετοιμάζει deal ο Μελισσανίδης;

Ολοκληρώθηκε ο ελληνικός τελικός του Nike Most Wanted
Advertorial | 09/10/2015 - 13:15

Ολοκληρώθηκε ο ελληνικός τελικός του Nike Most Wanted

Οι δύο νικητές που επιλέχθηκαν θα ταξιδέψουν στην Αγγλία...

Από μικρή ήταν πολύ γρήγορη
Advertorial | 30/07/2015 - 13:10

Από μικρή ήταν πολύ γρήγορη

Γνωρίστε τη σπρίντερ Μαρία...

Παραπλανητικό από τη φύση του: Η NIKE αποκαλύπτει το Hypervenom Phantom Transform
Advertorial | 14/05/2015 - 15:28

Παραπλανητικό από τη φύση του: Η NIKE αποκαλύπτει το Hypervenom Phantom Transform

Σχεδιασμένο για τους επιθετικούς παίκτες που αγαπούν...

Το νέο ...διαμαντένιο ποδοσφαιρικό παπούτσι του Nεϊμάρ! (ΦΩΤΟ)
Advertorial | 13/05/2015 - 13:20

Το νέο ...διαμαντένιο ποδοσφαιρικό παπούτσι του Nεϊμάρ! (ΦΩΤΟ)

Μοναδική δημιουργία από...