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Γουίλι Ερνανγκόμεθ

Γουίλι Ερνανγκόμεθ

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Γουίλι Ερνανγκόμεθ στο Sportdog.gr. Δείτε την πορεία του σε NBA και Euroleague, τις εμφανίσεις του με την Ισπανία και τις επιδόσεις του με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης και άλλων ομάδων.

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Χουάντσο: "Τελικός με Μπαρτσελόνα" - Ποιον θέλει για συμπαίκτη στον ΠΑΟ
Euroleague | VIDEO 07/04 - 19:00

Χουάντσο: "Τελικός με Μπαρτσελόνα" - Ποιον θέλει για συμπαίκτη στον ΠΑΟ

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έστειλε μήνυμα... μάχης για δύσκολο μ...

Υπέρ του κόσμου ο Πασκουάλ για το «λαϊκό δικαστήριο» στον Ερνανγκόμεθ!
Euroleague | VIDEO 26/03 - 07:00

Υπέρ του κόσμου ο Πασκουάλ για το «λαϊκό δικαστήριο» στον Ερνανγκόμεθ!

Η οριακή νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Αναντόλου Έφες (7...

Βγήκε... σκούπα: Η Μπαρτσελόνα «ξηλώνει» τη ρακέτα της!
Euroleague | VIDEO 16/03 - 21:30

Βγήκε... σκούπα: Η Μπαρτσελόνα «ξηλώνει» τη ρακέτα της!

Μπορεί το ενδιαφέρον όλων να είναι στραμμένο στα παρκέ γ...

Γουίλι Ερνανγκόμεθ: "Είμαστε στο όριο για την πρόκριση - Θα τα δώσουμε όλα"
Eurobasket | 03/09/2025 - 23:33

Γουίλι Ερνανγκόμεθ: "Είμαστε στο όριο για την πρόκριση - Θα τα δώσουμε όλα"

Ο Ισπανός σέντερ τοποθετήθηκε για τον «τελικό» της Ι...

Αινιγματικός Χουάντσο - "Χαρούμενος στην Ελλάδα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις"
Euroleague | VIDEO 20/08/2025 - 23:06

Αινιγματικός Χουάντσο - "Χαρούμενος στην Ελλάδα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις"

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού θέλει να παίξει μαζί μ...

Αποκάλυψη Γουίλι Ερνανγκόμεθ για "πολύ καλή πρόταση Παναθηναϊκoύ"!
Euroleague | VIDEO 18/08/2025 - 17:42

Αποκάλυψη Γουίλι Ερνανγκόμεθ για "πολύ καλή πρόταση Παναθηναϊκoύ"!

Τι δήλωσε ο σέντερ της Μπαρτσελόνα γ...

Τέλος το NBA για ΠΑΟ εκτός και…! Σπάει συμβόλαιο για σέντερ, 4 τα ονόματα
Euroleague | VIDEO 01/07/2025 - 23:50

Τέλος το NBA για ΠΑΟ εκτός και…! Σπάει συμβόλαιο για σέντερ, 4 τα ονόματα

Ραγδαίες εξελίξεις και άσχημα μαντάτα για τον Παναθηναϊκό. Τ...

Με trade η "μεταγραφάρα" Γιαννακόπουλου - Τα πρώτα ονόματα και o σταρ NBA!
Euroleague | VIDEO 25/06/2025 - 00:05

Με trade η "μεταγραφάρα" Γιαννακόπουλου - Τα πρώτα ονόματα και o σταρ NBA!

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος για μία ακόμα σπουδαία κ...

Η Μπαρτσελόνα είναι "σκλάβα" των συμβολαίων - Προς την έξοδο ο Ερνανγκόμεθ
Euroleague | VIDEO 16/06/2025 - 15:05

Η Μπαρτσελόνα είναι "σκλάβα" των συμβολαίων - Προς την έξοδο ο Ερνανγκόμεθ

Οι Καταλανοί έχουν πολύ λίγα οικονομικά περιθώρια γ...

Αλλάζει τον Ολυμπιακό ο Μπαρτζώκας, βρήκε νέο Σορτς! Πρώην του ΠΑΟ για 5αρι
Euroleague | VIDEO 15/06/2025 - 12:00

Αλλάζει τον Ολυμπιακό ο Μπαρτζώκας, βρήκε νέο Σορτς! Πρώην του ΠΑΟ για 5αρι

Οι επόμενες δύο πολύ δυνατές κινήσεις μετά τον Μιλουτίνοφ. Τ...

Το επόμενο χτύπημα Αγγελόπουλων μετά τον Μιλουτίνοφ - Φήμες για Ερνανγκόμεθ
Euroleague | VIDEO 11/06/2025 - 22:17

Το επόμενο χτύπημα Αγγελόπουλων μετά τον Μιλουτίνοφ - Φήμες για Ερνανγκόμεθ

Ο Ολυμπιακός βγαίνει στην αγορά για την απόκτηση του ψ...

"Βουίζει" και η Ισπανία για Μπίλι Ερνανγκόμεθ και Παναθηναϊκό!
Euroleague | VIDEO 11/06/2025 - 13:33

"Βουίζει" και η Ισπανία για Μπίλι Ερνανγκόμεθ και Παναθηναϊκό!

Οι Πράσινοι προσπάθησαν για Μιλουτίνοφ, αλλά πλέον σ...

Απαντά ο Γιαννακόπουλος μετά τον Μιλουτίνοφ: Σπάει συμβόλαιο με εκατομμύρια
Euroleague | VIDEO 11/06/2025 - 10:00

Απαντά ο Γιαννακόπουλος μετά τον Μιλουτίνοφ: Σπάει συμβόλαιο με εκατομμύρια

Μετά την αρνητική απάντηση Μιλουτίνοφ στην τεράστια π...

Δεν έχει τέλος το σίριαλ Ερνανγκόμεθ στην Μπάρτσα - Νέα σημαντική εξέλιξη!
Euroleague | VIDEO 29/05/2025 - 19:41

Δεν έχει τέλος το σίριαλ Ερνανγκόμεθ στην Μπάρτσα - Νέα σημαντική εξέλιξη!

Ο Ισπανός ψηλός της Μπαρτσελόνα έχει γίνει το πρόσωπο τ...

Θέλει να μείνει στην Μπαρτσελόνα ο Γουίλι - Τι είπε για τον Χουάντσο (Vid)
Euroleague | VIDEO 29/05/2025 - 17:12

Θέλει να μείνει στην Μπαρτσελόνα ο Γουίλι - Τι είπε για τον Χουάντσο (Vid)

O σέντερ της Μπαρτσελόνα, Γουίλι Ερνανγκόμεθ περιτριγυρισμένος α...

Συνεχίζεται το σίριαλ Γουίλι-Μπάρτσα - Η "τρελή" αντιπρόταση του Ισπανού!
Euroleague | 28/05/2025 - 18:58

Συνεχίζεται το σίριαλ Γουίλι-Μπάρτσα - Η "τρελή" αντιπρόταση του Ισπανού!

Ο Ισπανός σέντερ θέλει να μείνει πάση θυσία στους Καταλανούς, ο...

Πρόβλημα για την Μπάρτσα ο Ερνανγκόμεθ - "Εντελώς απρόθυμος να φύγει"!
Euroleague | VIDEO 27/05/2025 - 16:50

Πρόβλημα για την Μπάρτσα ο Ερνανγκόμεθ - "Εντελώς απρόθυμος να φύγει"!

Οι Καταλανοί σχεδιάζουν ήδη την επόμενη μέρα του συλλόγου, ε...

"Χάος" στην Μπάρτσα με Ερνανγκόμεθ - "Αρνείται να λύσει το συμβόλαιό του"
Euroleague | VIDEO 21/05/2025 - 23:12

"Χάος" στην Μπάρτσα με Ερνανγκόμεθ - "Αρνείται να λύσει το συμβόλαιό του"

Χαμός επικρατεί στην Μπαρτσελόνα, η οποία θέλει να α...

Εκτός Μπάρτσα ο Ερνανγκόμεθ - Μένει Ισπανία και πάει σε ομάδα έκπληξη!
Euroleague | VIDEO 20/05/2025 - 20:47

Εκτός Μπάρτσα ο Ερνανγκόμεθ - Μένει Ισπανία και πάει σε ομάδα έκπληξη!

Ο Μπίλι Ερνανγκόμεθ δεν έχει εντυπωσιάσει με τις επιδόσεις τ...

Trade που θα φέρει τα πάνω-κάτω στην Ευρωλίγκα - "Κλέβει" τον Γουίλι ο ΠΑΟ!
Euroleague | VIDEO 20/05/2025 - 10:00

Trade που θα φέρει τα πάνω-κάτω στην Ευρωλίγκα - "Κλέβει" τον Γουίλι ο ΠΑΟ!

Πώς ο Παναθηναϊκός μπορεί να ολοκληρώσει χωρίς να χαλάσει χρήματα μία σ�...

Χωράει στον ΠΑΟ ο αδερφός Ερνανγκόμεθ; Απάντηση Βετάκη! (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 10/05/2025 - 23:29

Χωράει στον ΠΑΟ ο αδερφός Ερνανγκόμεθ; Απάντηση Βετάκη! (ΒΙΝΤΕΟ)

Τι απάντησε ο έγκριτος δημοσιογράφος για το ενδεχόμενο ν...