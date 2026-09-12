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Νίκος Ρογκαβόπουλος

Νίκος Ρογκαβόπουλος

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο στο Sportdog.gr. Δείτε την πορεία του στο ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ, τις μεταγραφές του, τις εμφανίσεις του με την Εθνική και τις επιδόσεις του στα παρκέ.

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Ενημέρωση ΠΑΟ - Η διάγνωση για τον Ρογκαβόπουλο
Euroleague | 04/09 - 17:01

Ενημέρωση ΠΑΟ - Η διάγνωση για τον Ρογκαβόπουλο

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια τ...

ΣΟΚ με Ρογκαβόπουλο σε ΠΑΟ - Τραυματισμός & στο νοσοκομείο για εξετάσεις
Euroleague | 04/09 - 15:46

ΣΟΚ με Ρογκαβόπουλο σε ΠΑΟ - Τραυματισμός & στο νοσοκομείο για εξετάσεις

Νέο πρόβλημα για τους Πράσινους μιας και κατά τη διάρκεια τ...

"Απαγορευτικό για Γιόκιτς στον ΠΑΟ - Αλλαγή ρόλου για Σλούκα, Ρόγκα, Χέιζ"!
Euroleague | VIDEO 17/08 - 10:00

"Απαγορευτικό για Γιόκιτς στον ΠΑΟ - Αλλαγή ρόλου για Σλούκα, Ρόγκα, Χέιζ"!

Γιατί ο Νίκολα Γιόκιτς δεν θα έρθει στον Παναθηναϊκό τ...

Παναθηναϊκός: Ομάδα Euroleague Final 4 θέλει τον Ρογκαβόπουλο!
Euroleague | 14/07 - 08:26

Παναθηναϊκός: Ομάδα Euroleague Final 4 θέλει τον Ρογκαβόπουλο!

Το ενδιαφέρον της Βαλένθια για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο α...

Η πρώτη κομβική απόφαση Ομπράντοβιτς - Δύο Έλληνες παίκτες-κλειδιά στον ΠΑΟ
Euroleague | VIDEO 28/06 - 10:00

Η πρώτη κομβική απόφαση Ομπράντοβιτς - Δύο Έλληνες παίκτες-κλειδιά στον ΠΑΟ

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει μελετήσει το ρόστερ του Π...

Τέλος η χρονιά για Σλούκα - Αγωνία στον ΠΑΟ για Οσμάν πριν το ΣΕΦ
Basket League | VIDEO 12/06 - 20:28

Τέλος η χρονιά για Σλούκα - Αγωνία στον ΠΑΟ για Οσμάν πριν το ΣΕΦ

Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Σλούκας και Ρογκαβόπουλος δ...

Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ «Ρόγκα» - Αγωνία για δυο ενόψει Game 4!
Basket League | 09/06 - 18:55

Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ «Ρόγκα» - Αγωνία για δυο ενόψει Game 4!

Ένα πολύ βαρύ τίμημα καλείται να πληρώσει ο Παναθηναϊκός σ...

Αποκαλύψεις Αταμάν: Σοβαρή ζημιά Ρογκαβόπουλου, με ένεση ο Όσμαν!
Basket League | 09/06 - 17:00

Αποκαλύψεις Αταμάν: Σοβαρή ζημιά Ρογκαβόπουλου, με ένεση ο Όσμαν!

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για τους τραυματίες του Παναθηναϊκού, τ...

Τι έκαναν Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ στον τραυματισμό του "Ρόγκα" (ΒΙΝΤΕΟ)
Basket League | 09/06 - 16:38

Τι έκαναν Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ στον τραυματισμό του "Ρόγκα" (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στάθηκε άτυχος στον τρίτο τελικό μ...

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Βίντεο που βρίζουν τον Ρογκαβόπουλο στο ΣΕΦ!
Basket League | 09/06 - 09:34

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Βίντεο που βρίζουν τον Ρογκαβόπουλο στο ΣΕΦ!

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανάρτησε βίντεο στα social media που ακούγονται ο...

Σοκ με Ρογκαβόπουλο: Τραυματίστηκε μόνος του, έφυγε υποβασταζόμενος (Vid)
Basket League | 08/06 - 21:56

Σοκ με Ρογκαβόπουλο: Τραυματίστηκε μόνος του, έφυγε υποβασταζόμενος (Vid)

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος "λαβώθηκε" λίγο πριν τη λήξη του π...

Κερδίζει την μάχη των πάγκων ο Αταμάν - Τα δεδομένα για Σλούκα, Λεσόρ
Basket League | 07/06 - 15:09

Κερδίζει την μάχη των πάγκων ο Αταμάν - Τα δεδομένα για Σλούκα, Λεσόρ

Τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού εν όψει του Game 3 ...

Ποιον παίκτη του Παναθηναϊκού αποθεωσε ο Ρογκαβόπουλος μετά το Game 2!
Basket League | 06/06 - 09:36

Ποιον παίκτη του Παναθηναϊκού αποθεωσε ο Ρογκαβόπουλος μετά το Game 2!

Ο Ρογκαβόπουλος έπαιξε με πόνους στο Game2, στάθηκε στην ά...

Ανατροπή με Ρογκαβόπουλο! Κανονικά στην 12αδα του ΠΑΟ
Basket League | 05/06 - 19:28

Ανατροπή με Ρογκαβόπουλο! Κανονικά στην 12αδα του ΠΑΟ

Ο Έλληνας φόργουορντ θα είναι τελικά παρών στον δεύτερο τ...

Οριστική εξέλιξη με Σλούκα στον Παναθηναϊκό εν όψει Game 2
Basket League | 05/06 - 12:25

Οριστική εξέλιξη με Σλούκα στον Παναθηναϊκό εν όψει Game 2

Τι συνέβη τελικά με τον αρχηγό του Τριφυλλιού εν όψει τ...

Αγώνας δρόμου για Σλούκα, Ρογκαβόπουλο - Τότε οι οριστικές αποφάσεις
Basket League | VIDEO 04/06 - 18:55

Αγώνας δρόμου για Σλούκα, Ρογκαβόπουλο - Τότε οι οριστικές αποφάσεις

Στον... αέρα είναι συμμετοχή των δύο διεθνών άσων του Π...

Παναθηναϊκός: Χωρίς Σλούκα και Ρογκαβόπουλο πριν τον Ολυμπιακό
Basket League | 02/06 - 15:42

Παναθηναϊκός: Χωρίς Σλούκα και Ρογκαβόπουλο πριν τον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την τελευταία του προπόνηση π...

Μπαντιό-Τέιλορ και χωρίς προπονητή ο ΠΑΟ - Σπάει συμβόλαιο για πλέι-μέικερ
Euroleague | VIDEO 02/06 - 11:30

Μπαντιό-Τέιλορ και χωρίς προπονητή ο ΠΑΟ - Σπάει συμβόλαιο για πλέι-μέικερ

Τα δύο ονόματα που έχουν «κυκλώσει» στον Παναθηναϊκό, ο...

Με μία τεράστια απουσία στον τελικό με Ολυμπιακό ο Παναθηναϊκός
Basket League | VIDEO 01/06 - 21:48

Με μία τεράστια απουσία στον τελικό με Ολυμπιακό ο Παναθηναϊκός

Ποιοι ξένοι του Παναθηναϊκού θα μείνουν εκτός αγώνα γ...

Δύο επιστροφές στον Παναθηναϊκό - Τι γίνεται με Σλούκα, Ρογκαβόπουλο
Basket League | 01/06 - 16:57

Δύο επιστροφές στον Παναθηναϊκό - Τι γίνεται με Σλούκα, Ρογκαβόπουλο

Στην τελική ευθεία οι “πράσινοι” για τον π...

Η ατάκα Ρογκαβόπουλου για Γιαννακόπουλο και τον αποκλεισμό ΠΑΟ απο το F4
Euroleague | 17/05 - 17:51

Η ατάκα Ρογκαβόπουλου για Γιαννακόπουλο και τον αποκλεισμό ΠΑΟ απο το F4

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε για το κλίμα στον Παναθηναϊκό μ...