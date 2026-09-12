Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια τ...
Νέο πρόβλημα για τους Πράσινους μιας και κατά τη διάρκεια τ...
Γιατί ο Νίκολα Γιόκιτς δεν θα έρθει στον Παναθηναϊκό τ...
Το ενδιαφέρον της Βαλένθια για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο α...
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει μελετήσει το ρόστερ του Π...
Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Σλούκας και Ρογκαβόπουλος δ...
Ένα πολύ βαρύ τίμημα καλείται να πληρώσει ο Παναθηναϊκός σ...
Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για τους τραυματίες του Παναθηναϊκού, τ...
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στάθηκε άτυχος στον τρίτο τελικό μ...
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανάρτησε βίντεο στα social media που ακούγονται ο...
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος "λαβώθηκε" λίγο πριν τη λήξη του π...
Τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού εν όψει του Game 3 ...
Ο Ρογκαβόπουλος έπαιξε με πόνους στο Game2, στάθηκε στην ά...
Ο Έλληνας φόργουορντ θα είναι τελικά παρών στον δεύτερο τ...
Τι συνέβη τελικά με τον αρχηγό του Τριφυλλιού εν όψει τ...
Στον... αέρα είναι συμμετοχή των δύο διεθνών άσων του Π...
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την τελευταία του προπόνηση π...
Τα δύο ονόματα που έχουν «κυκλώσει» στον Παναθηναϊκό, ο...
Ποιοι ξένοι του Παναθηναϊκού θα μείνουν εκτός αγώνα γ...
Στην τελική ευθεία οι “πράσινοι” για τον π...
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε για το κλίμα στον Παναθηναϊκό μ...