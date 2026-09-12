Κένεθ Φαρίντ

Τα πάντα για τον Κένεθ Φαρίντ στον ΠΑΟ: Εμφανίσεις, ρυθμός, ενέργεια και κομβικά παιχνίδια στην Euroleague. Δείτε αναλύσεις και ρεπορτάζ στο Sportdog.gr.