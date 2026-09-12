Ο Κένεθ Φαρίντ συμμετείχε σε ένα ιδιαίτερο challenge της Eu...
Την επιστροφή του Κένεθ Φαρίντ στη Euroleague ανακοίνωσε η...
Στη EuroLeague συνεχίζει ο Κένεθ Φαρίντ καθώς μετά τον Παναθηναϊκό ε...
Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε το νέο κεφάλαιο τ...
Ο Αμερικανός σέντερ αποτελεί και επίσημα παρελθόν γ...
Τα δεδομένα για τον Εργκίν Αταμάν και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, π...
Ο Εργκίν Αταμάν πήρε τις οριστικές του αποφάσεις με.... ε...
Οι τρεις που βρίσκονται ήδη στην πόρτα της εξόδου από τ...
Γνωστή έγινε η αλλαγή στη λίστα των ξένων στον Παναθηναϊκό ε...
Σε αλλαγή στην οκτάδα των ξένων του για τα παιχνίδια μ...
Ο Παναθηναϊκός παρά την τεράστια επένδυση του περσινού κ...
Εκτός και από το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού μ...
Υποχρεωτικές αλλαγές στην 6αδα των ξένων του Παναθηναϊκού, κ...
Το ιστορικό κάζο με τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια φ...
Ο Κένεθ Φαρίντ χτύπησε στο πρώτα λεπτά της αναμέτρησης μ...
Με ξεκάθαρες φιλοδοξίες και ενθουσιασμό μίλησε ο Κένεθ Φ...
Ο Κώστας Σλούκας δημιούργησε μαεστρικά και ο Κένεθ Φ...
Καθοριστική παρουσία στη νίκη απέναντι στη Μονακό ε...
Κυρίαρχος, γεμάτος ενέργεια και με πολυφωνία στην επίθεση, ο...
Σε μια φάση που έμοιαζε με αγώνα βόλεϊ, ο Κένεθ Φαρίντ έ...
Ο Κένεθ Φαρίντ τοποθετήθηκε για την κρίσιμη διασταύρωση τ...