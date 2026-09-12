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Κένεθ Φαρίντ

Κένεθ Φαρίντ

Τα πάντα για τον Κένεθ Φαρίντ στον ΠΑΟ: Εμφανίσεις, ρυθμός, ενέργεια και κομβικά παιχνίδια στην Euroleague. Δείτε αναλύσεις και ρεπορτάζ στο Sportdog.gr.

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Φαρίντ για Λεσόρ και Σορτς: «Κανείς δεν παίζει με την ενέργειά μου»!
Euroleague | 12/09 - 07:00

Φαρίντ για Λεσόρ και Σορτς: «Κανείς δεν παίζει με την ενέργειά μου»!

Ο Κένεθ Φαρίντ συμμετείχε σε ένα ιδιαίτερο challenge της Eu...

Επίσημο: Ποια ομάδα της Euroleague ανακοίνωσε τον Κένεθ Φαρίντ!
Euroleague | 25/08 - 14:34

Επίσημο: Ποια ομάδα της Euroleague ανακοίνωσε τον Κένεθ Φαρίντ!

Την επιστροφή του Κένεθ Φαρίντ στη Euroleague ανακοίνωσε η...

Από τον Παναθηναϊκό σε ομάδα - έκπληξη της EuroLeague ο Φαρίντ!
Euroleague | 25/08 - 06:40

Από τον Παναθηναϊκό σε ομάδα - έκπληξη της EuroLeague ο Φαρίντ!

Στη EuroLeague συνεχίζει ο Κένεθ Φαρίντ καθώς μετά τον Παναθηναϊκό ε...

Έφυγε από τον Παναθηναϊκό και κάνει «όργια» ο Φαρίντ (BINTEO)
Μπάσκετ | 24/06 - 07:05

Έφυγε από τον Παναθηναϊκό και κάνει «όργια» ο Φαρίντ (BINTEO)

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε το νέο κεφάλαιο τ...

Επίσημα τέλος ο Φαρίντ από ΠΑΟ - "Ευχαριστούμε για το πάθος σου"
Euroleague | VIDEO 23/06 - 14:07

Επίσημα τέλος ο Φαρίντ από ΠΑΟ - "Ευχαριστούμε για το πάθος σου"

Ο Αμερικανός σέντερ αποτελεί και επίσημα παρελθόν γ...

Ο ΠΑΟ απέτυχε κι αλλάζει: Απόφαση για Αταμάν, Γκραντ-Τολιόπουλο - Τέλος 3+2
Euroleague | VIDEO 14/06 - 10:00

Ο ΠΑΟ απέτυχε κι αλλάζει: Απόφαση για Αταμάν, Γκραντ-Τολιόπουλο - Τέλος 3+2

Τα δεδομένα για τον Εργκίν Αταμάν και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, π...

Παναθηναϊκός: Απόφαση-έκπληξη Αταμάν για τους έξι ξένους του Game 1!
Basket League | 03/06 - 18:21

Παναθηναϊκός: Απόφαση-έκπληξη Αταμάν για τους έξι ξένους του Game 1!

Ο Εργκίν Αταμάν πήρε τις οριστικές του αποφάσεις με.... ε...

Σκάει αποχώρηση-έκπληξη Έλληνα με συμβόλαιο στον ΠΑΟ - Τελευταία ευκαιρία!
Euroleague | VIDEO 03/06 - 10:00

Σκάει αποχώρηση-έκπληξη Έλληνα με συμβόλαιο στον ΠΑΟ - Τελευταία ευκαιρία!

Οι τρεις που βρίσκονται ήδη στην πόρτα της εξόδου από τ...

Το πήρε απόφαση ο Αταμάν: Η αλλαγή ξένου πριν τους τελικούς με Ολυμπιακό
Basket League | VIDEO 02/06 - 17:17

Το πήρε απόφαση ο Αταμάν: Η αλλαγή ξένου πριν τους τελικούς με Ολυμπιακό

Γνωστή έγινε η αλλαγή στη λίστα των ξένων στον Παναθηναϊκό ε...

Αλλαγή ξένου από Αταμάν στον Παναθηναϊκό - Απόφαση εν όψει ΠΑΟΚ
Basket League | 28/05 - 11:49

Αλλαγή ξένου από Αταμάν στον Παναθηναϊκό - Απόφαση εν όψει ΠΑΟΚ

Σε αλλαγή στην οκτάδα των ξένων του για τα παιχνίδια μ...

Φεύγουν Σορτς, Φαρίντ και τρεις Έλληνες του ΠΑΟ – Αλλαγή πλάνου με Σλούκα!
Euroleague | VIDEO 25/05 - 20:40

Φεύγουν Σορτς, Φαρίντ και τρεις Έλληνες του ΠΑΟ – Αλλαγή πλάνου με Σλούκα!

Ο Παναθηναϊκός παρά την τεράστια επένδυση του περσινού κ...

Δεν παίζουν με Μύκονο Ναν και Φαρίντ - Ποιος άλλος έμεινε εκτός
Basket League | 17/05 - 13:39

Δεν παίζουν με Μύκονο Ναν και Φαρίντ - Ποιος άλλος έμεινε εκτός

Εκτός και από το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού μ...

Πρόβλημα με Ναν και Φαρίντ στον Παναθηναϊκό - Εκτός αγώνα!
Euroleague | VIDEO 15/05 - 17:38

Πρόβλημα με Ναν και Φαρίντ στον Παναθηναϊκό - Εκτός αγώνα!

Υποχρεωτικές αλλαγές στην 6αδα των ξένων του Παναθηναϊκού, κ...

Και αποχωρήσεις παικτών στον ΠΑΟ - Κορυφαίο όνομα στη λίστα των… φευγάτων!
Euroleague | VIDEO 15/05 - 10:00

Και αποχωρήσεις παικτών στον ΠΑΟ - Κορυφαίο όνομα στη λίστα των… φευγάτων!

Το ιστορικό κάζο με τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια φ...

Σοκ με Φαρίντ στον Παναθηναϊκό - Αποχώρησε υποβασταζόμενος! (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 13/05 - 22:20

Σοκ με Φαρίντ στον Παναθηναϊκό - Αποχώρησε υποβασταζόμενος! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Κένεθ Φαρίντ χτύπησε στο πρώτα λεπτά της αναμέτρησης μ...

Φαρίντ για Βαλένθια: «Πρέπει να παίξουμε πιο δυνατή άμυνα»
Euroleague | 27/04 - 16:51

Φαρίντ για Βαλένθια: «Πρέπει να παίξουμε πιο δυνατή άμυνα»

Με ξεκάθαρες φιλοδοξίες και ενθουσιασμό μίλησε ο Κένεθ Φ...

Κόντεψε να γκρεμίσει τη μπασκέτα ο Φαρίντ (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 22/04 - 10:52

Κόντεψε να γκρεμίσει τη μπασκέτα ο Φαρίντ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Κώστας Σλούκας δημιούργησε μαεστρικά και ο Κένεθ Φ...

Φαρίντ: «Πάμε να... χτυπήσουμε την Βαλένθια, στόχος ο τίτλος»
Euroleague | VIDEO 21/04 - 23:17

Φαρίντ: «Πάμε να... χτυπήσουμε την Βαλένθια, στόχος ο τίτλος»

Καθοριστική παρουσία στη νίκη απέναντι στη Μονακό ε...

Το πρώτο βήμα για το… F4: Ο μαγικός Σορτς έστειλε τον ΠΑΟ στη Βαλένθια (VD)
Euroleague | VIDEO 21/04 - 22:46

Το πρώτο βήμα για το… F4: Ο μαγικός Σορτς έστειλε τον ΠΑΟ στη Βαλένθια (VD)

Κυρίαρχος, γεμάτος ενέργεια και με πολυφωνία στην επίθεση, ο...

Σα να παίζει βόλεϊ: Το εντυπωσιακό μπλοκ του Φαρίντ με τα δύο χέρια (Vid)
Euroleague | VIDEO 18/04 - 12:52

Σα να παίζει βόλεϊ: Το εντυπωσιακό μπλοκ του Φαρίντ με τα δύο χέρια (Vid)

Σε μια φάση που έμοιαζε με αγώνα βόλεϊ, ο Κένεθ Φαρίντ έ...

Φαρίντ: «Είμαστε προετοιμασμένοι, ξέρουμε τη Μονακό» (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 18/04 - 09:10

Φαρίντ: «Είμαστε προετοιμασμένοι, ξέρουμε τη Μονακό» (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Κένεθ Φαρίντ τοποθετήθηκε για την κρίσιμη διασταύρωση τ...