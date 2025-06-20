Facebook Pixel
Λορέντσο Σιπιόνι

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Λορέντσο Σιπιόνι. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Ακόμα μία διάκριση για παίκτη του Ολυμπιακού - 2ος καλύτερος παγκοσμίως!
Super League | 05/08 - 23:14

Ακόμα μία τιμητική διάκριση για παίκτη των Ερυθρόλευκων, κ...

Και ο πιο αδαής το καταλαβαίνει πλέον για Γιαζίτσι - "Απειλή" για Ροντινέι
Super League | 25/07 - 15:45

Ποιοι ξεχώρισαν στο δεύτερο φιλικό του Ολυμπιακού στην Ολλανδία, η εικόνα των Γιαζ�...

Ολυμπιακός: Αντέχεις να σου πει ο Μεντιλίμπαρ ότι... δεν;
Super League | 19/07 - 22:00

Το... κουμπί που πάτησε ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, ο...

Η πρώτη αλλαγή Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό! Νέος Βαλμπουενά και…σίφουνας χαφ
Super League | VIDEO 19/07 - 12:00

Η προετοιμασία των Ερυθρόλευκων ξεκίνησε και ο Βάσκος τ...

Ολυμπιακός: Συγκινητικό μήνυμα Σιπιόνι - "Οι δρόμοι μας χωρίζουν"!
Super League | 10/07 - 11:45

Ο Λορέντσο Σιπιόνι αποχαιρέτισε την Τίγκρε για τη νέα σ...

Επίσημο το πρωί της Πέμπτης - Ανακοίνωσε χαφ ο Ολυμπιακός!
Super League | 10/07 - 10:35

Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν τη μεταγραφή του και ενημέρωσαν μ...

Τελείωσε κι επίσημα του Σιπιόνι στον Ολυμπιακό-Η ανακοίνωση και τα νούμερα
Super League | 09/07 - 23:29

Η Τίγκρε γνωστοποίησε το deal με τους Πειραιώτες γ...

Εξελίξεις σε Ολυμπιακό με χαφ: Τον ανακοινώνει σήμερα! Τι γίνεται με εξτρέμ
Super League | VIDEO 08/07 - 10:21

Ο Ολυμπιακός αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα χαφ κ...

Βόλτα του Σιπιόνι στον Πειραιά - Ανακοινώνεται σύντομα από Ολυμπιακό (ΦΩΤΟ)
Super League | 07/07 - 23:07

Ο Αργεντινός μέσος βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα και σύντομα π...

Ολυμπιακός: Οι επόμενοι μετά από Σιπιόνι και Αθανασίου
Super League | 04/07 - 22:45

Οι Eρθρόλευκοι κινούνται με μεθοδικότητα για να φέρουν σ...

Ερυθρόλευκο "ντου": Ανακοινώνει κι άλλον ο Ολυμπιακός, έρχεται το Σάββατο
Super League | 04/07 - 18:20

"Κλείδωσαν" οι εξελίξεις με ξένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος α...

Ερωτηματικό στον Ολυμπιακό - Φεύγει βασικός; - Δίδυμο-όνειρο με Σιπιόνι
Super League | 03/07 - 20:50

Η επικείμενη μεταγραφή του Λορέντσο Σιπιόνι συνδέεται ά...

Οριστικό! Τελειώνει από την ομάδα του και ταξιδεύει Ελλάδα για Ολυμπιακό
Super League | 03/07 - 20:23

Προ των πυλών η νέα μεταγραφή των νταμπλούχων Ελλάδας, α...

Η κίνηση Ολυμπιακού με Σιπιόνι που πέρασε στα ψιλά - Παίρνει χαφ και εξτρέμ
Super League | 02/07 - 07:44

Τι δεν παρατήρησαν πολλοί για τη μεταγραφή του Σιπιόνι σ...

Να γιατί συμφώνησε με Ολυμπιακό ο Σιπιόνι - "Τίτλοι και Champions League"
Super League | 01/07 - 17:46

Οι Ερυθρόλευκοι είναι κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας μ...

Τρομερό deal Ολυμπιακού για Σιπιόνι - Έπεσε η τιμή αγοράς του (ΦΩΤΟ)
Super League | 30/06 - 20:23

Οι Ερυθρόλευκοι είναι πανέτοιμοι να πραγματοποιήσουν τ...

Έκλεισε ο εκλεκτός του Ολυμπιακού στα χαφ - Έρχεται και υπογράφει!
Super League | 29/06 - 23:03

Οι Ερυθρόλευκοι τα βρήκαν σε όλα με μέσο, ο οποίος αναμένεται ά...

Σούπερ νέα για Μεντιλίμπαρ - Στην Ελλάδα για υπογραφές ο εκλεκτός του!
Super League | 27/06 - 21:24

Μία ανάσα από την ολοκλήρωση της μεγάλης μεταγραφής ε...

Σύντομα εξελίξεις με Σιπιόνι και Σεν-Μαξιμέν στον Ολυμπιακό!
Super League | VIDEO 25/06 - 23:40

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας είναι αποφασισμένοι να "τελειώσουν" τ...

Ο Μεντιλίμπαρ τον ζήτησε και έρχεται στο Λιμάνι - Λεπτομέρειες για το deal!
Super League | 25/06 - 17:32

Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της σπουδαίας μεταγραφής γ...

Κόλπο γκρόσο Ολυμπιακού - Πιέζει για τον νέο... Έσε, άμεσες εξελίξεις!
Super League | 24/06 - 20:51

 Άλλη μία μεταγραφή... κουφέτο ετοιμάζεται για για τ...