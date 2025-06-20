Facebook Pixel
Ντιόγκο Νασιμέντο

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ντιόγκο Νασιμέντο. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Αποκάλυψη από τον Νασιμέντο: "Για αυτό επέλεξα τον Ολυμπιακό"!
Super League | 12/08 - 10:21

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Ντιόγκο Ν...

Από αυτόν περιμένει πολλά ο Μεντιλίμπαρ: «Θέμα χρόνου να ξεκλειδώσει»
Super League | 05/08 - 13:07

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θ...

Μήνυμα Λιατσικούρα, Πνευμονίδη σε Μεντιλίμπαρ - "Ζόρια" για τον Νασιμέντο
Blogs | 02/08 - 20:19

Ο Ολυμπιακός που δεν σταματάει να πιέζει αλλά χάνει κ...

"Δαιμονίδης" ο Πνευμονίδης, χαφ πρώτης γραμμής ο Σιπιόνι - Ζόρια Μπετανκόρ
Blogs | 19/07 - 18:40

Θυμίζει όντως Ιμπαγάσα ο Νασιμέντο, αλλά… - Πρέπει ν...

Ξεχνά Μίγια ο Μεντιλίμπαρ! Βρήκε τρελό χαφ - Άδειασε Καμπελά, Έσε, Γκαρθία
Super League | 19/07 - 11:18

Μπορεί να καλύψει με την ίδια άνεση τόσο τον ρόλο του «...

Άφωνοι στην προετοιμασία του Ολυμπιακού! Αυτός ο παίκτης βγάζει μάτια
Super League | 19/07 - 08:40

Παρουσιάζει ένταση στο πρέσινγκ, ταχύτητα, καθαρές μ...

Ο Νασιμέντο... παρουσιάζει το στυλ του στον κόσμο του Ολυμπιακού (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 13/07 - 13:48

Οι δηλώσεις του Ντιόγκο Νασιμέντο μετά την ανακοίνωσή τ...

Ανακοίνωσε πανάκριβη μεταγραφή ο Ολυμπιακός! (ΦΩΤΟ)
Super League | 13/07 - 11:11

Οι Πειραιώτες δεν χάνουν καθόλου χρόνο και το πρωί τ...

Αποθέωση για Ντιόγκο Νασιμέντο - “Σαν τον Βιτίνια…”
Super League | 13/07 - 07:00

Εγκώμια για τον Πορτογαλό μέσο, που ετοιμάζεται να υ...

Αποκάλυψη Ντιόγκο Νασιμέντο για παίκτη του Ολυμπιακού!
Super League | VIDEO 12/07 - 08:08

Ο νεαρός Πορτογάλος άσος βρίσκεται από τα χαράματα τ...

Επίσημο! Τότε φτάνει στην Αθήνα ο Νασιμέντο για Ολυμπιακό
Super League | 11/07 - 19:50

Οι Ερυθρόλευκοι ενημέρωσαν για το πότε ο νεαρός Πορτογάλος θ...

Ανακοινώνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός - Ταξιδεύει για Ελλάδα!
Super League | 11/07 - 15:30

Άλλη μία κίνηση αναμένεται να ολοκληρώσουν οι Πειραιώτες π...

Γι’ αυτό πληρώνει 4 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός για Νασιμέντο-Στυλ… Ιμπαγάσα!
Super League | 11/07 - 14:21

Ο Ντιόγκο Νασιμέντο ετοιμάζει βαλίτσες για Ελλάδα, α...

Τώρα το πήραν χαμπάρι αυτοί; "Κοντά στον Ολυμπιακό ο..." - Χαφ με potential
Super League | VIDEO 11/07 - 12:27

Οι Πειραιώτες έχουν φτάσει σε συμφωνία για την απόκτησή τ...

Επίδειξη δύναμης με Νασιμέντο ο Μαρινάκης! Εισήγηση Πετίτ, φέρνει & 3ο χαφ
Super League | 10/07 - 22:26

Πώς ο Ολυμπιακός ανακάλυψε τον Ντιόγκο Νασιμέντο, τα α...

"Απόσταση" Ολυμπιακού, Βιζέλα για Νασιμέντο - Τόσα δίνουν οι Πειραιώτες!
Super League | 10/07 - 20:52

Οι πρωταθλητές Ελλάδας θέλουν να αποκτήσουν τον Ντιόγκο Ν...

Χαφ 4 εκατ. που δεν σταματά να τρέχει! Γι’ αυτό πήρε Νασιμέντο ο Ολυμπιακός
Super League | 10/07 - 12:40

Οι Πειραιώτες κατάφεραν να ολοκληρώσουν μια πολύ σημαντική π...

Ολυμπιακός: Βρήκε λαβράκι στη 2η κατηγορία της Πορτογαλίας - Χαφ 22 ετών!
Super League | 10/07 - 08:56

Όπως μετέφερε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Ηρακλής Αντύπας, ο...