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Basket League
ΠΑΟ
48 - 40
LIVE
ΟΛΥ
ΝΒΑ
ΣΑΝ
95 - 105
ΤΕΛ
ΝΙΟ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ν
Ν.
0 - 0
ΤΕΛ
Ε
ΕΛ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Π
ΠΑΝ
4 - 2
ΤΕΛ
Δ
ΔΟΜ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Μ
ΜΑΛ
0 - 3
ΤΕΛ
Π
ΠΑΚ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Σ
ΣΙΓ
- - -
ΤΕΛ
Κ
ΚΊΝ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Κ
ΚΑΜ
4 - 0
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΟ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Λ
ΛΕΣ
1 - 1
ΤΕΛ
Κ
ΚΈΝ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΦΓ
- - -
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΑ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Σ
ΣΛΟ
1 - 1
ΤΕΛ
Κ
ΚΎΠ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
B
BΌΡ
1 - 0
ΤΕΛ
Γ
ΓΟΥ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Σ
ΣΟΥ
2 - 2
ΤΕΛ
Ε
ΕΛΛ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΝΔ
2 - 0
ΤΕΛ
Λ
ΛΙΧ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ι
ΙΣΠ
1 - 1
ΤΕΛ
Ι
ΙΡΆ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Γ
ΓΑΛ
1 - 2
ΤΕΛ
Α
ΑΚΤ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Τ
ΤΣΕ
3 - 1
ΤΕΛ
Γ
ΓΟΥ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Μ
ΜΕΞ
5 - 1
ΤΕΛ
Σ
ΣΕΡ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Χ
ΧΟΝ
2 - 0
ΤΕΛ
Μ
ΜΟΓ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Τ
ΤΑΪ
2 - 2
ΤΕΛ
Κ
ΚΟΥ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ι
ΙΝΔ
3 - 0
ΤΕΛ
Ο
ΟΜΆ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΓΚ
- - -
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΟ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Τ
ΤΑΤ
3 - 1
ΤΕΛ
Ι
ΙΝΔ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Γ
ΓΕΩ
2 - 0
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΑ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Λ
ΛΕΥ
4 - 1
ΤΕΛ
Σ
ΣΥΡ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Σ
ΣΛΟ
2 - 2
ΤΕΛ
Μ
ΜΑΥ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Σ
ΣΑΝ
1 - 2
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΑ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Μ
ΜΟΛ
2 - 2
ΤΕΛ
Β
ΒΟΥ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ρ
ΡΩΣ
3 - 0
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΟ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ο
ΟΥΓ
2 - 1
LIVE
Φ
ΦΙΝ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΖΕ
0 - 0
LIVE
Μ
ΜΆΛ
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Ολεξάντ Ζούμπκοφ
Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ολεξάντ Ζούμπκοφ.
Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.
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