Ντέβιντ Όρνστεϊν

Premier League | 02/06 - 23:57

Ο Ιραόλα αναλαμβάνει το τιμόνι της Λίβερπουλ έως το 2028!

Η Λίβερπουλ βρήκε τον άνθρωπο που θα ηγηθεί της επόμενης η...