Facebook Pixel
Super League
ΚΑΛ
3 - 1
ΤΕΛ
ΒΟΛ
Super League
ΑΣΤ
1 - 1
ΤΕΛ
ΑΕΚ
Super League
ΠΑΟΚ
2 - 0
ΤΕΛ
ΑΡΗ
Super League
ΚΗΦ
0 - 0
ΤΕΛ
ΛΕΒ
Super League
ΠΑΟ
3 - 0
ΤΕΛ
ΠΝΛ
Basketball Champions League
ΒΕΦ
14:15
14 Σεπ
LAN
Basketball Champions League
ΟΠΆ
16:30
14 Σεπ
DZI
Basketball Champions League
ΜΠΡ
18:45
14 Σεπ
ΡΙΛ
Basketball Champions League
ΒΟΎ
21:00
14 Σεπ
MAN
Premier League
ΚΌΒ
0 - 5
ΤΕΛ
ΜΠΡ
Premier League
ΜΑΓ
0 - 1
ΤΕΛ
ΜΑΣ
Premier League
ΛΙΝ
22:00
14 Σεπ
NIO
La Liga
ΘΕΛ
1 - 1
ΤΕΛ
ΜΆΛ
La Liga
ΛΕΒ
2 - 4
ΤΕΛ
ΜΠΑ
La Liga
XET
1 - 1
ΤΕΛ
ΛΑ
La Liga
ΣΟΣ
0 - 3
ΤΕΛ
ΑΤΜ
La Liga
ΒΙΓ
22:00
14 Σεπ
ΜΠΕ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΓΙΟ
54 - 95
ΤΕΛ
WON
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΤΡΕ
- - -
ΤΕΛ
ΤΖΆ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΜΙΡ
107 - 101
ΤΕΛ
CB
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΤΣΕ
20:00
14 Σεπ
ΤΣΙ
Serie A
ΛΕ
3 - 2
ΤΕΛ
ΜΌΝ
Serie A
ΝΑΠ
1 - 0
ΤΕΛ
ΜΠΟ
Serie A
ΣΑΣ
3 - 2
ΤΕΛ
ΓΙΟ
Serie A
ΚΌΜ
19:30
14 Σεπ
ΠΑΡ
Serie A
ΤΟΡ
19:30
14 Σεπ
ΡΟΜ
Serie A
ΙΝΤ
21:45
14 Σεπ
ΟΥΝ
Bundesliga
ΛΕΙ
5 - 0
ΤΕΛ
ΑΜΒ
Bundesliga
ΈΛΒ
1 - 2
ΤΕΛ
ΜΠΑ
Ligue 1
ΛΙΛ
2 - 0
ΤΕΛ
ΤΡΟ
Ligue 1
ΛΕ
2 - 2
ΤΕΛ
ΛΑΝ
Ligue 1
ΜΠΡ
0 - 1
ΤΕΛ
ΠΑΡ
Menu
Εθνική Ελλάδoς Μπάσκετ ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους
Σαρούνας Γιασικεβίτσιους

Σαρούνας Γιασικεβίτσιους

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στο Sportdog.gr. Διαβάστε για την παρουσία του στον πάγκο της Fenerbahce, τις δηλώσεις του, τις τακτικές και την πορεία του στη EuroLeague.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
Οι «χρυσοί» κόουτς της EuroLeague - Πόσα παίρνουν Μπαρτζώκας και Ζοτς!
Euroleague | 05/09 - 13:56

Οι «χρυσοί» κόουτς της EuroLeague - Πόσα παίρνουν Μπαρτζώκας και Ζοτς!

Τεράστια ποσά και στους πάγκους της EuroLeague, με τον Ζέλικο Ο...

Όλα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στο Ολυμπιακός-Φενέρ! (VID)
Euroleague | 05/09 - 13:32

Όλα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στο Ολυμπιακός-Φενέρ! (VID)

Δείτε όσα κατέγραψε η παρακάμερα από τη νίκη του Ολυμπιακού ε...

«Τρελαίνει» κόσμο η Φενέρ: Στα 45 εκατ. ευρώ το μπάτζετ!
Euroleague | 27/07 - 07:24

«Τρελαίνει» κόσμο η Φενέρ: Στα 45 εκατ. ευρώ το μπάτζετ!

Με ένα τόσο υψηλό μπάτζετ, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους α...

Φενέρμπαχτσε: Ανακοίνωσε και νέα μεταγραφή - έκπληξη!
Euroleague | 14/07 - 20:52

Φενέρμπαχτσε: Ανακοίνωσε και νέα μεταγραφή - έκπληξη!

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους συνεχίζει δυναμικά τ...

Δεν τον ήθελε ο Γιασικεβίτσιους - Τέλος από τη Φενέρμπαχτσε
Euroleague | 11/07 - 19:36

Δεν τον ήθελε ο Γιασικεβίτσιους - Τέλος από τη Φενέρμπαχτσε

Ποιος παίκτης αποτελεί παρελθόν α...

Συγκινητικός Σάρας για επιστροφή Ζοτς στον Παναθηναϊκό!
Euroleague | 04/07 - 17:00

Συγκινητικός Σάρας για επιστροφή Ζοτς στον Παναθηναϊκό!

Ο Λιθουανός τεχνικός τόνισε ότι η παρουσία του Ομπράντοβιτς μ...

Τρομερή ατάκα Σάρας για επιστροφή Ζοτς - Τι είπε για Ολυμπιακό, Σπανούλη
Euroleague | 03/07 - 19:03

Τρομερή ατάκα Σάρας για επιστροφή Ζοτς - Τι είπε για Ολυμπιακό, Σπανούλη

Ο Λιθουανός τεχνικός έδωσε το παρών στο Euroleague Head Coaches Bo...

Επιστροφή-Βόμβα! Στο Telekom Center ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους
Euroleague | 03/07 - 16:20

Επιστροφή-Βόμβα! Στο Telekom Center ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους

Ο Λιθουανός τεχνικός της Φενέρμπαχτσε και άλλοτε μεγάλος ά...

Τελειώνει ο Λάσο από Αναντολού Εφές - Βρήκε ήδη τον αντικαταστάτη
Euroleague | 07/06 - 23:35

Τελειώνει ο Λάσο από Αναντολού Εφές - Βρήκε ήδη τον αντικαταστάτη

Η εποχή του Πάμπλο Λάσο φτάνει πρόωρα στο τέλος της, κ...

"Ο Ομπράντοβιτς μας είπε ότι πρέπει να πάρουμε τον Σάρας"!
Euroleague | VIDEO 31/05 - 16:18

"Ο Ομπράντοβιτς μας είπε ότι πρέπει να πάρουμε τον Σάρας"!

Ποιος έκανε αυτή την αποκάλυψη κ...

Ο Γιασικεβίτσιους ετοιμάζει τεράστιο μεταγραφικό... χουνέρι σε Παναθηναϊκό!
Euroleague | 29/05 - 14:31

Ο Γιασικεβίτσιους ετοιμάζει τεράστιο μεταγραφικό... χουνέρι σε Παναθηναϊκό!

Ο Παναθηναϊκός έχει "κυκλώσει" ένα πολύ δυνατό όνομα γ...

«Σεισμός» στις αποδόσεις για τον πάγκο του Παναθηναϊκού - Πρώτο φαβορί ο...
Euroleague | VIDEO 24/05 - 08:37

«Σεισμός» στις αποδόσεις για τον πάγκο του Παναθηναϊκού - Πρώτο φαβορί ο...

Η επιστροφή του «Ζοτς» στο ΟΑΚΑ συγκεντρώνει πιθανότητες φ...

Κουτλουάι: Το είδαν όλοι, εδώ και χρόνια η διαιτητική βοήθεια σε Ολυμπιακό!
Euroleague | VIDEO 22/05 - 21:22

Κουτλουάι: Το είδαν όλοι, εδώ και χρόνια η διαιτητική βοήθεια σε Ολυμπιακό!

Λίγα λεπτά μετά το φινάλε του αγώνα στο Telekom Center, ο Ιμπραήμ Κ...

Τρομερή ατάκα Γιασικεβίτσιους για Ολυμπιακό-"Νιώθω άσχημα για τους οπαδούς"
Euroleague | VIDEO 22/05 - 20:59

Τρομερή ατάκα Γιασικεβίτσιους για Ολυμπιακό-"Νιώθω άσχημα για τους οπαδούς"

Όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής τ...

Παραδοχή του "σκασμένου" Σάρας - "Ο Ολυμπιακός ήταν... Ολυμπιακός" (Vid)
Euroleague | VIDEO 22/05 - 20:19

Παραδοχή του "σκασμένου" Σάρας - "Ο Ολυμπιακός ήταν... Ολυμπιακός" (Vid)

Παρά τη στενοχώρια του για τον αποκλεισμό της Φενέρμπαχτσε, ο...

Θρύλε σήκωσέ το! Ισοπέδωσε Φενέρ και γράφει ιστορία στο κόκκινο ΟΑΚΑ (Vid)
Euroleague | VIDEO 22/05 - 19:53

Θρύλε σήκωσέ το! Ισοπέδωσε Φενέρ και γράφει ιστορία στο κόκκινο ΟΑΚΑ (Vid)

Σε μια βραδιά όπου όλα δούλεψαν σχεδόν στην εντέλεια, ο...

Γιασικεβίτσιους: «Οι ομάδες θα κάνουν αυτό που τις έφερε εδώ»
Euroleague | 22/05 - 17:15

Γιασικεβίτσιους: «Οι ομάδες θα κάνουν αυτό που τις έφερε εδώ»

Με απόλυτη επίγνωση της πίεσης που συνοδεύει ένα Final Fo...

Το "σημάδι" που θα βάλει ο Σάρας και το αντίδοτο του Ολυμπιακού
Euroleague | 22/05 - 08:45

Το "σημάδι" που θα βάλει ο Σάρας και το αντίδοτο του Ολυμπιακού

...

Και… μποξέρ ο Μπαρτζώκας! - Το φοβερό πείραγμα στον Γιασικεβίτσιους (Vid)
Euroleague | 21/05 - 23:48

Και… μποξέρ ο Μπαρτζώκας! - Το φοβερό πείραγμα στον Γιασικεβίτσιους (Vid)

Kεφάτος ο προπονητής του Ολυμπιακού παραμονές του η...

Φοβερός Γιασικεβίτσιους για Κολωνάκι, Κηφισιά και γιατί δεν ήθελε F4 Αθήνα!
Euroleague | VIDEO 21/05 - 16:40

Φοβερός Γιασικεβίτσιους για Κολωνάκι, Κηφισιά και γιατί δεν ήθελε F4 Αθήνα!

«Αρνητικό ότι το Final Four γίνεται στην Αθήνα», ανέφερε ο...

Η ατάκα Γιασικεβίτσιους για το σερί του Μπαρτζώκα στο ΟΑΚΑ
Euroleague | VIDEO 21/05 - 12:58

Η ατάκα Γιασικεβίτσιους για το σερί του Μπαρτζώκα στο ΟΑΚΑ

Ο «Σάρας» μίλησε για την επιστροφή του στο ΟΑΚΑ και γ...