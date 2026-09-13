Σαρούνας Γιασικεβίτσιους

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στο Sportdog.gr. Διαβάστε για την παρουσία του στον πάγκο της Fenerbahce, τις δηλώσεις του, τις τακτικές και την πορεία του στη EuroLeague.