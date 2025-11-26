Facebook Pixel
Scouting Report

Scouting Report

Αναλύσεις ποδοσφαιρικών αγώνων και χαρακτηριστικά παικτών.

Το ηχηρό μήνυμα της Τσέλσι στην Ευρώπη
Champions League | 27/11 - 00:29

Δεν κέρδισε απλώς. Έκανε επίδειξη δύναμης. Και αυτή η...

Το ρεκόρ που δεν πήρε κανείς χαμπάρι στο Άρσεναλ-Τότεναμ
Premier League | VIDEO 25/11 - 05:34

Τα "σπιρούνια" έφτασαν στο ντέρμπι ως η μοναδική ομάδα σ...

Νέος εφιάλτης μετά τον Άλαν Σίρερ για Σίτι!
Premier League | VIDEO 24/11 - 07:46

Για τη Σίτι και τον Χάαλαντ, το ματς αφήνει πικρία για τ...

ΣΟΚ για Λίβερπουλ! Τέταρτη ομάδα με 3άρα στο Άνφιλντ η Φόρεστ του Μαρινάκη
Premier League | VIDEO 24/11 - 00:29

Με δύο σερί νίκες και αυτή τη μεγάλη επιτυχία, η ομάδα τ...

Με Νέτο και Φερνάντες, η Τσέλσι κοιτάζει ψηλότερα
Premier League | 23/11 - 00:29

Με νέα παιδιά στην ενδεκάδα, δυνατές στατικές φάσεις, κ...

Τα έξι κομβικά σημεία που θα κρίνουν το Άρσεναλ–Τότεναμ
Premier League | VIDEO 23/11 - 06:35

Για τους «κανονιέρηδες» είναι ένα ακόμη βήμα στον δρόμο π...

Οι «σιδερένιοι» της Premier League
Premier League | VIDEO 20/11 - 05:34

Οι 20 παίκτες που δεν έχασαν ούτε λεπτό μετά από 11 αγωνιστικές κ...

Λίβερπουλ και Σίτι μπαίνουν στο κόλπο του τίτλου!
Premier League | VIDEO 20/11 - 07:06

Με το πρωτάθλημα να μπαίνει ξανά σε ρυθμό μετά τη διακοπή, τ...

Όλη η αλήθεια για τη βαθμολογία στην Championship!
Premier League | 20/11 - 00:29

Η κατηγορία πάντα φημιζόταν για την απρόβλεπτη φύση τ...

Τον ξεχώρισε ο Γιοβάνοβιτς, τον υπογράφει ο Μπενίτεθ - Από φορ, έγινε μπακ!
Super League | VIDEO 19/11 - 23:31

Τον έφτιαξαν Ανιγκό και Μάντζιος! Τον απογείωσε ο Παπαδόπουλος. Τ...

Θεαματική αλλαγή για ΠΑΟΚ! Το επίτευγμα Λουτσέσκου και το βαρόμετρο
Super League | VIDEO 18/11 - 21:12

Πως η ομάδα της Θεσσαλονίκης κατάφερε να κινηθεί σε ε...

Tο παιδί-θαύμα της Ιρλανδίας που δεν πίστεψε ο Μουρίνιο
Πολιτική | 18/11 - 04:33

Έκανε ντεμπούτο στα 17 του, όμως ποτέ δεν έδειξε έτοιμος ν...

Σούπερ Καρδίτσα! Νίκησε και το Περιστέρι με τρομερό Χόρκλερ
Basket League | 15/11 - 20:17

Η Καρδίτσα διατήρησε το αήττητο στην έδρα της επικρατώντας τ...

Ο βασικός άξονας δημιουργίας και ο Γιόβιτς ως shadow striker
Super League | VIDEO 19/11 - 16:22

Το κλειδί για την ΑΕΚ δεν είναι ένας κλασικός δημιουργός, α...

Γιατί η Άρσεναλ είναι το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο;
Premier League | 14/11 - 07:06

Με 11 αγωνιστικές συμπληρωμένες, η στατιστική προσέγγιση δ...

Από πού δημιουργεί φάσεις κάθε ομάδα της Premier League;
Premier League | VIDEO 14/11 - 00:29

Η μεγάλη χαρτογράφηση της επιθετικής παραγωγής. Τα δ...

Παρακμή για Νεϊμάρ! Σκιά του εαυτού του - Απογοητευτική η κατάσταση
Υπόλοιπος Κόσμος | 13/11 - 08:00

Σε κρίση καριέρας και με το όνειρο του Μουντιάλ να απομακρύνεται γ...

Ο μεγάλος πονοκέφαλος του Νίκολιτς! Αριθμοί που δείχνουν άμεση ενίσχυση
Super League | 12/11 - 20:03

Τα στατιστικά δεδομένα σκιαγραφούν με απόλυτη σαφήνεια τ...

Οι ομάδες με τα μεγαλύτερα σερί νικών και ηττών στην Premier League
Premier League | 13/11 - 00:29

Η Σίτι παραμένει το πιο σταθερό σύνολο στη διαχείριση π...

Οι πιο παράξενες στατιστικές πρωτιές της Premier League 2025-26
Premier League | 13/11 - 05:34

Το πρωτάθλημα δεν κρίνεται μόνο από γκολ και βαθμούς, α...

