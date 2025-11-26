Scouting Report

Premier League | VIDEO 24/11 - 00:29

ΣΟΚ για Λίβερπουλ! Τέταρτη ομάδα με 3άρα στο Άνφιλντ η Φόρεστ του Μαρινάκη

Με δύο σερί νίκες και αυτή τη μεγάλη επιτυχία, η ομάδα τ...