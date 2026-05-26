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ΝΒΑ
ΚΛΙ
93 - 130
ΤΕΛ
ΝΙΟ
ΝΒΑ
ΟΚΛ
03:30
27 Μαϊ
ΣΑΝ
UEFA Conference League
ΚΡΠ
22:00
27 Μαϊ
ΒΑΓ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΜΑΡ
5 - 0
ΤΕΛ
ΜΠΟ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΝΙΓ
2 - 0
ΤΕΛ
ΖΙΜ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΤΖΑ
21:30
27 Μαϊ
ΙΝΔ
Ligue 1
ΣΕΝ
0 - 0
ΤΕΛ
ΝΙΣ
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Προγνωστικά Γκρόιτερ Φιρτ – Έσεν: Βάζει τα γκολ που χρειάζεται
Υπόλοιπος Κόσμος | 26/05 - 16:57

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